Овны, готовьтесь: какие самые несчастливые знаки зодиака по гороскопу на 2020 год?

Новый год обещает нам немало новых впечатлений. К сожалению, не все они будут радостными и приятными. Вряд ли будет так, что абсолютно всем год Белой Металлической Крысы принесет удачу. К тому же если верить астрологам, в 2020 году начинается новая эпоха. На смену стихии Воздуха пришла Земля, а покровительствует нам всем теперь Юпитер. А, как известно, время перемен несет с собой немало трудностей. Мы заглянули в астрологический прогноз на 2020 год и выяснили, каким знакам зодиака в 2020 году придется сложнее всего и чего следует опасаться.
Овны – одни из самых неудачливых знаков 2020 года. К сожалению, астрологический прогноз сулит вам много трудностей и неприятностей. Для вас год Крысы пройдет под знаком разногласий и конфликтов. Причем выяснять отношения придется не только с коллегами, но и с близкими людьми. А это может повлечь за собой и другие неприятности: проблемы на работе и в семье, ухудшение здоровья. Поэтому если верить гороскопу, Овнам в 2020 году лучше запастись терпением и выдержкой. На пути к успеху придется преодолеть немало преград, и делать это лучше медленно и внимательно.
А вот Тельцам будет гораздо легче: им астропрогноз на 2020 год не обещает каких-то серьезных трудностей. Конечно, нередко придется выходить из зоны комфорта и совершать непривычные для себя поступки. Вполне вероятно, что Тельцам придется много путешествовать или вообще переехать. Но если использовать все эти события себе во благо и не бояться перемен, то год Крысы обещает вам успех и благополучие.
Немало трудностей в 2020 году ждет Близнецов. Но не нужно паниковать: через их преодоление вы сможете стать лучше, добиться успехов в делах и заметно обогатиться. Конечно, если с честью примете и преодолеете все напасти, что приготовили для вас звезды. Произойдут события, которые будут сильно мешать вашим начинаниям и, казалось бы, идеальным планам. И чтобы все получилось, вам придется искать помощи у других людей. Главное – не ошибиться в выборе.
У Раков в 2020 году, если верить гороскопу, будут проблемы посерьезнее, чем у многих. Прежде всего тяжко придется на работе: не исключены конфликты с руководством. Юпитер будет не помогать Ракам, а, наоборот, противостоять им и всячески усложнять жизнь. Что ж, вам в грядущем году нужно набраться терпения и внимательнее выстраивать взаимоотношения с окружающими. В общем, 2020 год – явно не ваше время.
Львы в 2020 году тоже оказались в числе неудачников. Именно неудачников, поскольку фортуна явно будет обходить вас стороной. В год Крысы у Львов велика вероятность несчастных случаев: аварий, травм, внезапных болезней. Поэтому вам нужно быть предельно внимательными, следить за здоровьем и надеяться только на свои силы, а не на удачу.
А вот Девам, если верить звездам, в году Крысы бояться нечего. Вам гороскоп обещает лишь большие возможности. И никаких неудач! Только помните, что трудности и неурядицы есть у всех. Но мелкие сложности возникнут и у вас. Главное – не бояться их и использовать весь свой потенциал. Помните, что Юпитер в этом году главный, и он вам благоволит. А это значит, что нужно смело браться за новые начинания и реализовывать свои планы.
Эх, и Весам в 2020 году придется несладко. Для вас это во многом определяющий год и настоящая проверка на прочность. В первую очередь трудности будут в отношениях с людьми. Но помните, если это конфликт на работе – то он может привести к проблемам в карьере и финансах. Весам в 2020 году придется как следует поработать над терпеливостью и решительностью. Если вы с честью перенесете все трудности года Крысы, то обретете те качества, которые в будущем принесут вам успех. Ну а пока Весы – еще одни неудачники 2020 года.
Скорпионам астрологический прогноз на 2020 год обещает вполне себе спокойное и гармоничное время. Можно даже назвать его затишьем. Да, громких успехов и больших возможностей, скорее всего, не будет. Но и к каким-то великим неприятностям готовиться тоже не стоит. Кстати, если вы этих неприятностей не хотите, то лучше не затевать больших проектов и перемен.
А что Стрельцы? А у Стрельцов не так все плохо, как у других: скорее всего, вас ждет в 2020 году больше успехов, чем неудач. Единственные трудности, которые вам обещают звезды, связаны с личной жизнью. Вполне возможно, что в делах любовных вам не повезет. Правда, это не повод расстраиваться: лучше сосредоточиться на делах. Уж помощь в вопросах бизнеса и финансов Юпитер-то точно вам обещает.
А вот про Козерогов можно было бы вообще не писать: чтобы не расстраивать других. Это самый удачливый и счастливый знак зодиака в 2020 году. Вас ждет успех в делах, большие возможности обогатиться и новые приключения в личной жизни. Юпитер поможет вам во всех ваших начинаниях. Так что можете расслабиться и почитать, как нелегко придется представителям других знаков в год Крысы.
Водолеев трудно назвать несчастливым знаком 2020 года, но и ничего хорошего им предстоящий год не обещает. Для вас год Крысы – это период затишья, в который нужно сохранять спокойствие, обдумать многие моменты своей жизни и строить планы на будущее. Правда, реализовать их, скорее всего, у вас получиться уже после 2020 года.
Для Рыб 2020 год – это время реализовывать все свои планы и задумки, добиваться успехов в делах и открывать шампанское (лучше безалкогольное). Представители этого знака зодиака в числе счастливчиков, которым не следует ждать больших трудностей. Лучше сосредоточьтесь на работе, творчестве и взаимоотношениях с людьми – Юпитер готов вам в этом помочь.