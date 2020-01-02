Четверг, 2 Январь, 06:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,91
€ 69,38
Обь
24см +0



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Вопрос дня



Овны, готовьтесь: какие самые несчастливые знаки зодиака по гороскопу на 2020 год?

, ИА "Амител"
Что нельзя делать в 2020 году, если верить предсказанию звезд
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Новый год обещает нам немало новых впечатлений. К сожалению, не все они будут радостными и приятными. Вряд ли будет так, что абсолютно всем год Белой Металлической Крысы принесет удачу.  К тому же если верить астрологам, в 2020 году начинается новая эпоха. На смену стихии Воздуха пришла Земля, а покровительствует нам всем теперь Юпитер. А, как известно, время перемен несет с собой немало трудностей. Мы заглянули в астрологический прогноз на 2020 год и выяснили, каким знакам зодиака в 2020 году придется сложнее всего и чего следует опасаться.

1
Гороскоп для Овна на 2020 год


Овны – одни из самых неудачливых знаков 2020 года. К сожалению, астрологический прогноз сулит вам много трудностей и неприятностей. Для вас год Крысы пройдет под знаком разногласий и конфликтов. Причем выяснять отношения придется не только с коллегами, но и с близкими людьми. А это может повлечь за собой и другие неприятности: проблемы на работе и в семье, ухудшение здоровья. Поэтому если верить гороскопу, Овнам в 2020 году лучше запастись терпением и выдержкой. На пути к успеху придется преодолеть немало преград, и делать это лучше медленно и внимательно.
2
Гороскоп для Тельца на 2020 год


А вот Тельцам будет гораздо легче: им астропрогноз на 2020 год не обещает каких-то серьезных трудностей. Конечно, нередко придется выходить из зоны комфорта и совершать непривычные для себя поступки. Вполне вероятно, что Тельцам придется много путешествовать или вообще переехать. Но если использовать все эти события себе во благо и не бояться перемен, то год Крысы обещает вам успех и благополучие.
3
Гороскоп для Близнецов на 2020 год


Немало трудностей в 2020 году ждет Близнецов. Но не нужно паниковать: через их преодоление вы сможете стать лучше, добиться успехов в делах и заметно обогатиться. Конечно, если с честью примете и преодолеете все напасти, что приготовили для вас звезды. Произойдут события, которые будут сильно мешать вашим начинаниям и, казалось бы, идеальным планам. И чтобы все получилось, вам придется искать помощи у других людей. Главное – не ошибиться в выборе.
4
Гороскоп для Рака на 2020 год


У Раков в 2020 году, если верить гороскопу, будут проблемы посерьезнее, чем у многих. Прежде всего тяжко придется на работе: не исключены конфликты с руководством. Юпитер будет не помогать Ракам, а, наоборот, противостоять им и всячески усложнять жизнь. Что ж, вам в грядущем году нужно набраться терпения и внимательнее выстраивать взаимоотношения с окружающими. В общем, 2020 год – явно не ваше время.
5
Гороскоп для Льва на 2020 год


Львы в 2020 году тоже оказались в числе неудачников. Именно неудачников, поскольку фортуна явно будет обходить вас стороной. В год Крысы у Львов велика вероятность несчастных случаев: аварий, травм, внезапных болезней. Поэтому вам нужно быть предельно внимательными, следить за здоровьем и надеяться только на свои силы, а не на удачу.
6
Гороскоп для Девы на 2020 год


А вот Девам, если верить звездам, в году Крысы бояться нечего. Вам гороскоп обещает лишь большие возможности. И никаких неудач! Только помните, что трудности и неурядицы есть у всех. Но мелкие сложности возникнут и у вас. Главное – не бояться их и использовать весь свой потенциал. Помните, что Юпитер в этом году главный, и он вам благоволит. А это значит, что нужно смело браться за новые начинания и реализовывать свои планы.
7
Гороскоп для Весов на 2020 год


Эх, и Весам в 2020 году придется несладко. Для вас это во многом определяющий год и настоящая проверка на прочность. В первую очередь трудности будут в отношениях с людьми. Но помните, если это конфликт на работе – то он может привести к проблемам в карьере и финансах. Весам в 2020 году придется как следует поработать над терпеливостью и решительностью. Если вы с честью перенесете все трудности года Крысы, то обретете те качества, которые в будущем принесут вам успех. Ну а пока Весы – еще одни неудачники 2020 года.
8
Гороскоп для Скорпиона на 2020 год


Скорпионам астрологический прогноз на 2020 год обещает вполне себе спокойное и гармоничное время. Можно даже назвать его затишьем. Да, громких успехов и больших возможностей, скорее всего, не будет. Но и к каким-то великим неприятностям готовиться тоже не стоит. Кстати, если вы этих неприятностей не хотите, то лучше не затевать больших проектов и перемен.
9
Гороскоп для Стрельца на 2020 год


А что Стрельцы? А у Стрельцов не так все плохо, как у других: скорее всего, вас ждет в 2020 году больше успехов, чем неудач. Единственные трудности, которые вам обещают звезды, связаны с личной жизнью. Вполне возможно, что в делах любовных вам не повезет. Правда, это не повод расстраиваться: лучше сосредоточиться на делах. Уж помощь в вопросах бизнеса и финансов Юпитер-то точно вам обещает.
10
Гороскоп для Козерога на 2020 год


А вот про Козерогов можно было бы вообще не писать: чтобы не расстраивать других. Это самый удачливый и счастливый знак зодиака в 2020 году. Вас ждет успех в делах, большие возможности обогатиться и новые приключения в личной жизни. Юпитер поможет вам во всех ваших начинаниях. Так что можете расслабиться и почитать, как нелегко придется представителям других знаков в год Крысы.
11
Гороскоп для Водолея на 2020 год


Водолеев трудно назвать несчастливым знаком 2020 года, но и ничего хорошего им предстоящий год не обещает. Для вас год Крысы – это период затишья, в который нужно сохранять спокойствие, обдумать многие моменты своей жизни и строить планы на будущее. Правда, реализовать их, скорее всего, у вас получиться уже после 2020 года.
12
Гороскоп для Рыб на 2020 год


Для Рыб 2020 год – это время реализовывать все свои планы и задумки, добиваться успехов в делах и открывать шампанское (лучше безалкогольное). Представители этого знака зодиака в числе счастливчиков, которым не следует ждать больших трудностей. Лучше сосредоточьтесь на работе, творчестве и взаимоотношениях с людьми – Юпитер готов вам в этом помочь.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
06:21
Овны, готовьтесь: какие самые несчастливые знаки зодиака по гороскопу на 2020 год? 0
06:05
Потепление до +4 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 января 0
21:09
Барнаульцы сообщили о массовой драке у ТРЦ "Европа" 9
20:50
Папа Римский извинился за "плохой пример" после видео с женщиной 0
20:29
Наталья Водянова подтвердила, что выходит замуж 10
19:44
Сумку с 10 млн рублей украли в магазине у пенсионерки в Москве 6
19:16
Деду Морозу пришлось стать скалолазом, чтобы подарить детям чудо 0
18:25
Фейерверк запустили в толпу людей у главной елки Канска. Видео 1
17:59
Житель Барнаула лишился денег при покупке редкой монеты 6
17:18
Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года. Видео 7
16:45
1,5 тысячи полицейских дежурят на новогодних праздниках в Алтайском крае 2
16:14
Вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей в Приморье 8
15:39
Предельную сумму долга по кредитам россиян уменьшили еще сильнее 0
14:57
Жириновский требует освободить Цзянькуя и разрешить клонирование 3
14:29
Правила регистрации автомобилей изменили в России 0
13:57
С банков начали взимать комиссию за переводы по номеру телефона 6
13:09
Неправильный сон повышает риск смертельного заболевания 0
12:25
Доктор Мясников назвал видимые признаки рака 5
11:37
СМИ: балкон барнаульца загорелся от выстрела фейерверка 10
11:14
Утром 1 января в Барнауле прошла пробежка против пьянства 18
10:46
В Горно-Алтайске открыли смотровую площадку на горе Тугая 2
10:17
Алтайскую экс-чиновницу обвинили во взятках на 2,5 млн рублей 12
09:50
Изменилось число дней оплачиваемого отпуска у россиян 1
09:28
Фундамент успеха. Почему важны первые 12 дней нового года 1
09:09
Водителей Алтайского края предупреждают о двух сутках непогоды 0
08:43
Кому Белая Крыса принесет удачу, а кому – проблемы: восточный гороскоп на 2020 год 5
08:22
Где в Барнауле можно покататься на коньках. Инфографика 0
08:01
Успей купить. Что подорожает в России в 2020 году 13
07:48
Песков назвал главное достижение России в 2020 году 13
07:35
Уголь, лимон и танцы: как избежать похмелья после Нового года 3
07:21
Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на новогодних каникулах 6
07:11
Музыкальный критик попросил Пугачеву закончить свою концертную деятельность 2
06:50
Укрась елку. Новогодняя игра на amic.ru 5
06:36
Узнай себя: животные, которые уснули в необычных местах и странных позах 0
06:13
Особенности национального отдыха: лучшие мужские развлечения на новогодние праздники 1
06:00
Первый день нового года встретит жителей Алтайского края непогодой 2
21:33
СМИ узнали сюжет нового фильма о Гарри Поттере 0
20:59
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками 3
20:11
Герои мультфильма "Простоквашино" гуляют на корпоративе в новогодней серии 1
19:40
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус дурочкой, а шумиху вокруг нее – искусственной 6
19:19
В России предложили наказывать водителей, провоцирующих пробки 0
18:40
На ремонт операционных в алтайском онкоцентре направили 18,6 млн рублей 4
18:12
Россияне рассказали о самых популярных блюдах на новогоднем столе 0
17:43
Нарушение режима сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем 1
17:13
Жительнице Барнаула пришел счет за электроэнергию на 187 тысяч рублей 4
16:42
Серьезное лобовое столкновение произошло на одной из улиц Барнаула 10
16:01
Биатлонисты со всей Сибири "обкатали" "Белокуриху-2" на "Новогодней гонке" 0
15:41
Россияне решили сэкономить на новогодних подарках для родственников 3
15:09
Дорожники круглосуточно и без выходных будут работать на улицах Барнаула 5
14:44
Презумпцию согласия на посмертное донорство могут ввести в России 15

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.