Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 23

Число зараженных в Алтайском крае: 127

41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. В итоге количество инфицированных увеличилось до 127.

35 заболевших – в Змеиногорске. До 21 апреля здесь их было только трое. Но после того как выявили COVID-19 у шахтера, работающего на промплощадке Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы" и проживающего в общежитии, анализы взяли у 84 человек, которые с ним контактировали. Почти у половины результат подтвердился. В итоге из 38 заболевших – только один не работник рудника. Сейчас большинство из них госпитализированы в Рубцовск, а также в другие медучреждения региона.

Также за последние сутки стало известно о четырех новых случаях в Барнауле, по одному человеку заболели в Бийске и Родинском районе. Кстати, в Родино случай заражения зафиксировали впервые. Таким образом, география COVID-19 в регионе расширилась. Теперь инфицированных в муниципалитетах даже больше, чем в Барнауле (в краевой столице только 53).

Алтайский край сейчас находится на четвертом месте по числу пациентов с диагнозом "коронавирус" в Сибирском федеральном округе. Лидирует же Красноярский край, где 306 заразившихся и уже зафиксировано два летальных исхода.