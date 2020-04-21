Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 23

Такого скачка еще не было: зараженных в Алтайском крае стало больше на 41 человека (!), количество перевалило за сотню. За окном жара и барнаульцы выбрались из дома погулять и позагорать, алтайские школьники повысили свою успеваемость на дистанте, а депутаты и бизнесмены собрали 3,4 млн рублей, чтобы помочь медикам. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.
41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. В итоге количество инфицированных увеличилось до 127.
35 заболевших – в Змеиногорске. До 21 апреля здесь их было только трое. Но после того как выявили COVID-19 у шахтера, работающего на промплощадке Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы" и проживающего в общежитии, анализы взяли у 84 человек, которые с ним контактировали. Почти у половины результат подтвердился. В итоге из 38 заболевших – только один не работник рудника. Сейчас большинство из них госпитализированы в Рубцовск, а также в другие медучреждения региона.
Также за последние сутки стало известно о четырех новых случаях в Барнауле, по одному человеку заболели в Бийске и Родинском районе. Кстати, в Родино случай заражения зафиксировали впервые. Таким образом, география COVID-19 в регионе расширилась. Теперь инфицированных в муниципалитетах даже больше, чем в Барнауле (в краевой столице только 53).
Алтайский край сейчас находится на четвертом месте по числу пациентов с диагнозом "коронавирус" в Сибирском федеральном округе. Лидирует же Красноярский край, где 306 заразившихся и уже зафиксировано два летальных исхода.
После резкого увеличения числа зараженных в Змеиногорске на удивление спокойно, паники нет. Об этом amic.ru рассказали местные жители. Причем люди неохотно соблюдают режим самоизоляции, не носят масок, а в магазинах не всегда соблюдается дистанция.
После выявления первого заболевшего (приезжий из Башкирии) контакты рабочих ограничили. Среди них не только вахтовики из других районов, но и местные жители. Так что опасения по поводу распространения вируса в городе есть, рассказал секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Борис Афанасьев.
При этом власти призывают сохранять спокойствие. Глава района Евгений Фролов обратился к жителям и сообщил, что администрация организовала дезинфекцию многоквартирных домов и остановок. "У нас будет возможность заключить договор со Змеиногорской ЦРБ на предмет получения тестов, чтобы каждый житель мог платно провериться на коронавирус", – сказал глава района.
Несмотря на технические и психологические трудности дистанционного обучения успеваемость в учебных учреждениях Алтайского края по всем ступеням образования повысилась, обрадовал министр образования Максим Костенко.
"Теперь же дети под родительским контролем. Значит, они более аккуратно пишут в тетрадях, более внимательно решают задачи, которые им даются. Это может быть один из факторов. Другой вопрос, то, что родитель присутствует дома – это мотивирует ребенка более ответственно относиться к занятиям. Плюс, многие дети об этом говорят, времени больше появляется на то, чтобы выполнять домашнюю работу. Потому что ограничены прогулки на улице, нет дополнительного образования", – пояснил Максим Костенко.
Так что есть плюсы в таком обучении.
Ура, скоро все станут отличниками!
По словам министра образования региона Максима Костенко, сейчас даже наблюдается тенденция к снижению числа учеников, посещающих образовательные учреждения. Так, если в начале прошлой недели таких школьников было около 350, то сейчас 250. Впрочем, это не удивительно, если учесть, что на дистанте двойки не ставят.
21 апреля Турочакский район Республики Алтай закрыли для въезда и выезда на время действия режима повышенной готовности. Пропускать на территорию будут только тех, кто имеет регистрацию и проживает здесь. Также можно проехать по району транзитом без остановок. Республиканское МВД разместит патрульные посты на границах с Кемеровской областью и Алтайским краем.
Ранее коронавирус выявили у двух вахтовиков, которые работали на стройке в Турочакском районе.
Теперь любой человек, приехавший на территорию Республики Алтай, обязан сообщить об этом по телефону круглосуточной горячей линии 8 (913) 692-90-74 и рассказать о месте пребывания, регистрации и датах нахождения в регионе. Все приехавшие из других регионов обязаны находиться на самоизоляции и не контактировать с членами семьи или иными людьми, которые не соблюдают режима.
3,4 млн рублей собрал алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. На эти деньги сейчас покупают и изготавливают более 20 тысяч одноразовых защитных костюмов для работников больниц, задействованных в выявлении и лечении больных коронавирусом.
Депутаты и бизнесмены не только собрали деньги, но и привезли в больницы, поликлиники и ТОСы средства для дезинфекции, передали медикам горбольницы № 5 стиральную машину, чайник и термопот, купили маски, респираторы, антисептики.
В ночь на 22 апреля начнется повторная обработка дорог и тротуаров в Барнауле. На этот раз спецмашины проедут по проспекту Ленина, улицам Аванесова, Юрина, Гущина, Малахова и Петра Сухова.
Дороги продезинфицируют специальным средством, которое разработало управление краевого Роспотребнадзора. Такая антисептическая обработка позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в Барнауле, отметили в мэрии.
Власти просят барнаульцев с пониманием отнестись к работе городских служб и оставаться дома.
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