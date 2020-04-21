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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 23

, ИА "Амител"
Главное за 21 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Такого скачка еще не было: зараженных в Алтайском крае стало больше на 41 человека (!), количество перевалило за сотню. За окном жара и барнаульцы выбрались из дома погулять и позагорать, алтайские школьники повысили свою успеваемость на дистанте, а депутаты и бизнесмены собрали 3,4 млн рублей, чтобы помочь медикам. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 127

41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. В итоге количество инфицированных увеличилось до 127.

35 заболевших – в Змеиногорске. До 21 апреля здесь их было только трое. Но после того как выявили COVID-19 у шахтера, работающего на промплощадке Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы" и проживающего в общежитии, анализы взяли у 84 человек, которые с ним контактировали. Почти у половины результат подтвердился. В итоге из 38 заболевших – только один не работник рудника. Сейчас большинство из них госпитализированы в Рубцовск, а также в другие медучреждения региона.

Также за последние сутки стало известно о четырех новых случаях в Барнауле, по одному человеку заболели в Бийске и Родинском районе. Кстати, в Родино случай заражения зафиксировали впервые. Таким образом, география COVID-19 в регионе расширилась. Теперь инфицированных в муниципалитетах даже больше, чем в Барнауле (в краевой столице только 53).

Алтайский край сейчас находится на четвертом месте по числу пациентов с диагнозом "коронавирус" в Сибирском федеральном округе. Лидирует же Красноярский край, где 306 заразившихся и уже зафиксировано два летальных исхода.

2
Что происходит в Змеиногорске

После резкого увеличения числа зараженных в Змеиногорске на удивление спокойно, паники нет. Об этом amic.ru рассказали местные жители. Причем люди неохотно соблюдают режим самоизоляции, не носят масок, а в магазинах не всегда соблюдается дистанция.

После выявления первого заболевшего (приезжий из Башкирии) контакты рабочих ограничили. Среди них не только вахтовики из других районов, но и местные жители. Так что опасения по поводу распространения вируса в городе есть, рассказал секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Борис Афанасьев.

При этом власти призывают сохранять спокойствие. Глава района Евгений Фролов обратился к жителям и сообщил, что администрация организовала дезинфекцию многоквартирных домов и остановок. "У нас будет возможность заключить договор со Змеиногорской ЦРБ на предмет получения тестов, чтобы каждый житель мог платно провериться на коронавирус", – сказал глава района.

3
Успеваемость в школах улучшилась

Несмотря на технические и психологические трудности дистанционного обучения успеваемость в учебных учреждениях Алтайского края по всем ступеням образования повысилась, обрадовал министр образования Максим Костенко.

"Теперь же дети под родительским контролем. Значит, они более аккуратно пишут в тетрадях, более внимательно решают задачи, которые им даются. Это может быть один из факторов. Другой вопрос, то, что родитель присутствует дома – это мотивирует ребенка более ответственно относиться к занятиям. Плюс, многие дети об этом говорят, времени больше появляется на то, чтобы выполнять домашнюю работу. Потому что ограничены прогулки на улице, нет дополнительного образования", – пояснил Максим Костенко.

Так что есть плюсы в таком обучении.

4
Мораторий на двойки
Впрочем, может быть успеваемость повысилась еще и потому, что в крае ввели мораторий на двойки. "Мы также заметили благодаря родителям, что некоторые учителя решили объективно оценивать те домашние работы, тесты, контрольные, которые дети выполняют самостоятельно в удаленном формате, и стали ставить двойки. В данном случае нам кажется, что это не очень целесообразно, поэтому мы попросили всех директоров школ объявить мораторий на выставление двоек для всех школьников Алтайского края", – рассказал Максим Костенко.

Ура, скоро все станут отличниками!
5
На дистант ушли не все
Только 10 алтайских школ во время режима самоизоляции проводят занятия очно. Речь идет о малокомплектных школах, в которых обучаются в среднем по восемь-девять человек.

По словам министра образования региона Максима Костенко, сейчас даже наблюдается тенденция к снижению числа учеников, посещающих образовательные учреждения. Так, если в начале прошлой недели таких школьников было около 350, то сейчас 250. Впрочем, это не удивительно, если учесть, что на дистанте двойки не ставят.

6
Республика Алтай "закрыла" район

21 апреля Турочакский район Республики Алтай закрыли для въезда и выезда на время действия режима повышенной готовности. Пропускать на территорию будут только тех, кто имеет регистрацию и проживает здесь. Также можно проехать по району транзитом без остановок. Республиканское МВД разместит патрульные посты на границах с Кемеровской областью и Алтайским краем. 

Ранее коронавирус выявили у двух вахтовиков, которые работали на стройке в Турочакском районе. 

Теперь любой человек, приехавший на территорию Республики Алтай, обязан сообщить об этом по телефону круглосуточной горячей линии 8 (913) 692-90-74 и рассказать о месте пребывания, регистрации и датах нахождения в регионе. Все приехавшие из других регионов обязаны находиться на самоизоляции и не контактировать с членами семьи или иными людьми, которые не соблюдают режима.

7
Деньги на защитные костюмы

3,4 млн рублей собрал алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. На эти деньги сейчас покупают и изготавливают более 20 тысяч одноразовых защитных костюмов для работников больниц, задействованных в выявлении и лечении больных коронавирусом.

Депутаты и бизнесмены не только собрали деньги, но и привезли в больницы, поликлиники и ТОСы средства для дезинфекции, передали медикам горбольницы № 5 стиральную машину, чайник и термопот, купили маски, респираторы, антисептики.

8
Не покидайте дома. Дезинфекция

В ночь на 22 апреля начнется повторная обработка дорог и тротуаров в Барнауле. На этот раз спецмашины проедут по проспекту Ленина, улицам Аванесова, Юрина, Гущина, Малахова и Петра Сухова. 

Дороги продезинфицируют специальным средством, которое разработало управление краевого Роспотребнадзора. Такая антисептическая обработка позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в Барнауле, отметили в мэрии.

Власти просят барнаульцев с пониманием отнестись к работе городских служб и оставаться дома. 

9
В качестве информационной профилактики

Хотите побольше узнать и получше разобраться в ситуации и вопросах поддержки – вам в эту карточку. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?

И не только о коронавирусе:

Когда в Алтайский край придет похолодание.

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Грозят ли Алтаю новые подтопления в первую волну паводка?

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

22.04.2020 07:10
- гость -

Цена "лечения" превзошла цену болезни

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