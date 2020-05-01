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Довольные Скорпионы и грустные Стрельцы. Кому гороскоп на май обещает успех

, ИА "Амител"
Похоже, мало кому удастся выйти "сухим" из самоизоляции
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Уже наступил последний месяц весны, на улице практически летняя погода, а коронавирус все так же не выпускает нас из дома. И остается лишь гадать, когда это все закончится и можно будет, наконец, вернуться к привычной жизни. Уже знаете, чем займетесь и какие цели поставите перед собой, когда пандемия закончится? Те, кто еще не определился, вполне может попробовать спросить у звезд (если вы, конечно, верите в гороскопы), есть ли у вас шанс на успех. О том, кому небесные светила обещают удачу и помощь в мае, а от кого они отвернутся, рассказала барнаульский астролог Наталья Оствинд.

1
Овны

В мае у Овна будет один враг – сам Овен. Особенно трудно придется тем представителям знака, кто родился во второй декаде. Возможно, вам покажется, что вы на многое способны и сейчас самое время предпринимать решительные шаги в делах. Но это обманчивое ощущение, и вы можете дорого поплатиться за допущенные ошибки. Звезды советуют все же на время забыть про свое эго и тщеславие и трезво оценивать собственные силы. В мае лучше не принимать никаких важных решений: дождитесь более удачного момента.

А вот у Овнов третьей декады впереди, похоже, серьезная психологическая встряска. Возможно, вам придется расстаться с людьми, к которым вы уже привыкли. Главное – отпускать прошлое с легкостью, даже если очень не хочется. Со временем вы поймете, что все сделали правильно.

2
Тельцы

С Тельцами тоже все неоднозначно. Тем, кто родился в первой декаде, придется нелегко: возможно, на вас нападут апатия и пессимизм. А потому ваши возможности и в делах, и в общении с близкими будут сильно ограничены. Главное – не терять веру в свои силы и просто принять, что в мае вас ждет период испытаний, которые нужно просто преодолеть. Спокойствие и терпение вам в помощь – трудности рано или поздно заканчиваются.

У Тельцов второй и третьей декады все наоборот: эти представители знака ощутят в мае невероятный прилив сил и энергии. Перед вами откроются новые двери и большие возможности. Ваш оптимизм поможет найти среди шансов самые перспективные и добиться успеха в делах.

3
Близнецы

Близнецам первой и второй декады следует быть осторожными с оценкой реальной ситуации. Вам или может показаться, что все плохо, или вас может накрыть волной беспричинного оптимизма и безграничной веры в свои силы. Помните, что это лишь ваш субъективный взгляд, и на деле все может быть не так. Старайтесь смотреть на мир объективно и чаще прислушивайтесь к близким: в этом случае вы точно сможете принять правильные решения.

А вот Близнецов третьей декады, наоборот, ждет прилив хорошего настроения, отнюдь не беспочвенного. Для вас май – отличная возможность, чтобы посвятить себя творчеству или любимому делу. Перед вами откроется множество возможностей. Причем приятных сюрпризов стоит ждать не только из будущего, но и из прошлого. Кто знает, может, настало время вновь наладить связи с людьми, с которыми вы хорошо общались раньше?

4
Раки
Для Раков май станет временем больших перемен. А перемены, как известно, никогда не проходят легко и гладко. Поэтому стрессов у вас будет предостаточно: постарайтесь хотя бы сами уберечь себя от лишнего перенапряжения. Возможно, вам придется отказаться от привычного уклада или расстаться с кем-то из близких. Помните, что отказываться от прошлого нужно легко, тогда и в будущем вас ждет еще больше замечательных возможностей.
5
Львы

Львам придется на время забыть о своих целях и индивидуальности и, может быть, даже о гордости. Всевозможные правила и распоряжения, бесконечные отсрочки и прочие раздражающие неприятности заметно затормозят ваш путь к намеченным целям. Обстоятельства, скорее всего, бросят серьезный вызов вашей решимости и лидерским качествам. А потому вы можете испытать нехватку жизненных сил для решения всех проблем. Что ж, лучше этот май переждать и не предпринимать никаких решительных действий. По крайней мере, так пророчат звезды.

6
Девы

Девам, которые родились в первую декаду, звезды советуют особое внимание уделить саморазвитию. Действительно: когда еще этим заниматься, если не на самоизоляции? Также вам ждут приятные сюрпризы, которые помогут продвинуться в делах или даже разбогатеть.

А вот Девам третьей декады повезло меньше: их амбиции так и останутся нереализованными. Непреодолимые препятствия не позволят вашим грандиозным планам осуществиться. Попробуйте проявить философский подход и не строить больших ожиданий, если для этого нет никаких причин. Лучше трезво оценивайте ситуацию и свои собственные силы.

7
Весы

Весам на легкий успех в мае точно надеяться не стоит: запреты, ограничения и различные отсрочки помешают делам. Но это вовсе не значит, что все ваши планы провалятся. Просто оценивайте ситуацию разумно и двигайтесь к своей цели неспешно. Не поддавайтесь панике и унынию, наберитесь терпения и обдумывайте каждый шаг. Трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать.

8
Скорпионы

А Скорпионам звезды, похоже, пророчат идеальную самоизоляцию. По прогнозу, представители этого знака откроют в себе невиданную доселе духовную глубину. У них появится непреодолимая тяга к творчеству и новым увлечениями. Май – отличное время, чтобы увлечься музыкой, рисованием или вовсе чем-то экстраординарным. С помощью творчества вам удастся куда легче, чем остальным, пережить трудные времена.

9
Стрельцы

И даже решительным Стрельцам, похоже, в мае придется несладко. Звезды сулят, что у представителей этого знака в ближайший месяц "спадут розовые очки". А это значит, что ваши представления о текущем положении дел окажутся далекими от действительности. Чтобы избежать уныния и стрессов, лучше трезво оценить ситуацию, свои собственные силы и начать делать шаги к улучшению. В мае, возможно, успеха вы не добьетесь, но в будущем при должном упорстве ваши труды обязательно будут вознаграждены.

10
Козероги
А вот упрямых Козерогов, похоже, в мае ждут большие изменения, причем в лучшую сторону. Что бы ни случилось, вы выйдете из этой ситуации преобразившимися: более сильными, решительными и независимыми. Если что-то ускользает от вас, отпускайте с легкостью. А если вы что-то получаете от фортуны, принимайте с благодарностью. В этот период вы можете сделать больше, не упустите свой шанс в достижении успеха. Особо упорным и трудолюбивым Козерогам предстоит перейти на более высокий уровень личного развития. Главное – не упустите этот момент.
11
Водолеи
Для Водолеев май – время затишья. Никаких серьезных потрясений не произойдет, но и больших успехов ждать не стоит. Главное – не впадать в уныние. Если ничего масштабного не происходит, это не значит, что все идет не так. Возможно, достичь цели удастся чуть позже. А пока у вас есть возможность спокойно обдумать, в верном ли направлении вы двигаетесь.
12
Рыбы
Рыбам лучше в мае сконцентрироваться на самих себе. По крайней мере, в делах любовных успеха у вас не предвидится. К тому же велик шанс вновь столкнуться с людьми из прошлого. И встреча это явно не принесет вам положительных эмоций. Поэтому лучше заняться саморазвитием или с головой уйти в творчество – это поможет настроиться на позитивный лад и решать дела с оптимизмом.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

1.05.2020 09:06
Евгений

#мракобесие

1.05.2020 10:24
- гость -

Вот ещё гороскопов на амике не хватает

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