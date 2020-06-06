Троицкая родительская суббота 2020: что нельзя делать в этот день

Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу?

На Троицкую родительскую субботу с утра следует сходить в храм на Божественную литургию и помолиться. Церковь считает, что заупокойная молитва для почивших – большая помощь. В православии душа каждого усопшего испытывает потребность в нашей молитве, так как сама она уже не может творить добрых дел.

На заупокойную Божественную литургию можно подать записки об упокоении с именами близких умерших.

После можно поехать на кладбище и уже помолиться над могилой родного человека. Однако не нужно ездить туда вместо службы в храме. Умершим важны не посещения могил, а молитва. Поэтому лучше постарайтесь сходить в храм. Если не получится – помолитесь дома.