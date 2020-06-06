Троицкая родительская суббота 2020: что нельзя делать в этот день

6 июня – Троицкая родительская суббота. В нашей стране это самый почитаемый поминальный день. Какие традиции с ним связаны, как вести себя на кладбище и что нельзя делать в Троицкую субботу – читайте в материале amic.ru.
В церковном календаре есть частные и общие дни поминовения усопших (родительские субботы). В эти дни совершается особое поминовение умерших православных христиан.
Троицкая суббота – это один из таких дней. Прежде всего, в родительские субботы православные христиане вспоминают своих почивших родителей (отсюда и название), предков. Однако в Троицкую родительскую субботу, помимо почивших родных, вспоминают вообще всех умерших христиан. Ведь она относится к числу "вселенских".
Святой Василий Великий, который составил молитвы вечерни Святой Троицы, говорил: "Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду".
На Троицкую родительскую субботу с утра следует сходить в храм на Божественную литургию и помолиться. Церковь считает, что заупокойная молитва для почивших – большая помощь. В православии душа каждого усопшего испытывает потребность в нашей молитве, так как сама она уже не может творить добрых дел.
На заупокойную Божественную литургию можно подать записки об упокоении с именами близких умерших.
После можно поехать на кладбище и уже помолиться над могилой родного человека. Однако не нужно ездить туда вместо службы в храме. Умершим важны не посещения могил, а молитва. Поэтому лучше постарайтесь сходить в храм. Если не получится – помолитесь дома.
На Родительскую субботу не рекомендуется проводить празднества и развлекаться.
Ни в коем случае нельзя сквернословить и плохо отзываться или думать об умерших, вспоминать об их недостатках.
Нельзя курить и пить алкоголь на кладбище. Оставлять на могиле рюмку с водкой, хлеб и другу еду также не стоит. Ведь это не христианская, а языческая традиция.
Православная церковь в эти дни требует воздержаться от выяснения отношений и ссор с близкими людьми.
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