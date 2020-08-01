Народный праздник – Макринин день отмечают 1 августа. Наши предки в этот день вызывали дождь. А вот мужчинам мимо рек ходить было нельзя, иначе можно было навлечь большую беду. А еще в этот день насекомые "кусались в последний раз". Кто такая Макрина и почему в этот день нельзя было закалывать скот – в материале amic.ru.
Макрина родилась в начале IV века в Каппадокии. Ее мать Емилия увидела во сне ангела, который сказал назвать еще не родившуюся девочку в честь святой первомученицы Феклы. Емилия так и сделала. Но другие родственники называли девочку Макриной в честь бабушки, которая пострадала во время гонений на христиан при императоре Максимиане Галерии.
Мать Макрины приучила ее посещать церковь и усердно молиться дома. Родители обручили ее с достойным юношей. Но вскоре жених скончался. Многие молодые люди к ней сватались, но Макрина всем отказывала. Она избрала девственную жизнь, отказалась от брака и приняла монашество. Макрина творила настоящие чудеса. Однажды она вылечила девочку, у которой на глазу было бельмо, просто поцеловав ее.
Умерла Макрина в 380 году, ее похоронили в одной могиле с родителями.
Если этот день выдавался сухим, наши предки вызывали дождь – "делали мокрины".
Женщины находили девушку, которая родилась 1 августа. Ее называли Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба. Она относила сноп к реке и топила его. Главной задачей было потопить их все до того, как они уплывут по течению, иначе не видать дождя.
А вот если день и без обрядов выдавался сырым, то родившимся 1 августа выходить на улицу было нельзя. На Руси верили, что ливень может залить всю землю.
А еще в этот день предсказывали, какая погода будет осенью. Если в Макринин день шел дождь, то и "осень будет мокра". В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: "Коли на Макрину дождь, уродится рожь". Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов.
Рыбаки в этот день старались пораньше уйти на реку, чтобы поймать как можно больше рыбы. Клевала она очень осторожно, почти незаметно, и только внимательные и умелые рыбаки могли вовремя подсечь рыбу. А тот, кто часто отвлекался, уходил домой без рыбы.
Считалось, что 1 августа заканчивалось лето для насекомых. По крайней мере, оводы на Макрину должны были кусаться в последний раз. А если с осин начинал лететь пух, что тоже было приметой осени, можно было смело идти за подосиновиками.
И хотя по одной традиции в этот день рыбачили, то другая традиция гласит, что мужчинам в этот день ходить рядом с рекой было нельзя. Считалось, что если они хоть краем глаза увидят то, как женщины вызывают дождь, то навлекут большую беду на все село.
В этот день нельзя было закалывать скот и птицу. Существовало поверье, что в этом случае кровь может перейти на потомков. Запрещено было продавать коней. Наши предки верили, что оставшийся табун будет болеть.
Нельзя было драться и устраивать любые разборки. А еще нельзя солить огурцы и капусту. Запрещалось заводить квас.
- Звезды падают 1 августа – скоро придут сильные ветры.
- Если на Макрину не пошел дождь – так будет еще шесть недель, если пошел – то на тот же срок.
- Осина пустила пух – урожай подосиновиков будет богат.
- На дубе много желудей – к счастью.
- Если листья на деревьях начали снизу желтеть, то сев озимый будет хороший.
- Теплый, солнечный день – к долгому бабьему лету.
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