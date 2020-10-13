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Вопрос дня



Почему 13 октября в гости не ходили и подарки не принимали

, ИА "Амител"
На Руси в этот день боялись ходить в лес и обливали детей на пороге
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

13 октября отмечают народно-христианский праздник Михаил Соломенный. По-другому его еще называют Григорьев день. Почему? Потому что в православном календаре в эту дату почитают святителя Михаила и священномученика Григория. На Руси 13 октября было принято проводить обряды, которые должны были защитить от болезней и порчи. Кто они такие, как 13 октября на Руси защищались от болезней и порчи и зачем детей обливали водой на пороге – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такой святитель Михаил?

Михаил был первым митрополитом Киевским. Именно он в конце X века крестил князя Владимира, его семью, а потом и весь русский народ.

Митрополиту приписывают строительство Киево-Михайловского Златоверхого монастыря. Также известно, что в Ростове он основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. 

Согласно древним источникам, святитель был тихим, мудрым, но строгим. На его долю выпало нелегкое служение: он много путешествовал и проповедовал Святое Евангелие, основывал храмы и духовные училища, крестил и поучал новообращенных.

2
Чем известен священномученик Григорий?

Григорий жил в III веке и был епископом Великой Армении.

Считается, что он происходил из рода царей Арсакидов. В житии говорится, что отец святителя Григория, Анак, хотел завладеть престолом, поэтому убил царя Хосрова. После этого Анака и весь его род казнили. В живых остался только Григорий, которого младенцем вывезли из Армении в Кесарию.

Мальчика воспитали в христианской вере. Григорий вырос, женился, у него родилось двое детей. Но брак был недолгим – через несколько лет его жена ушла в монастырь. Один из сыновей впоследствии стал священником, а второй принял иночество и ушел в пустыню.

Чтобы искупить грех своего отца, Григорий вступил в свиту к царевичу Тиридату (сыну убитого царя) и усердно служил ему. Однако Тиридат не терпел христианского вероисповедания. Поэтому приказал бросить Григория в ров, чтобы он погиб там от голода. Но в этой темнице Григорий прожил целых 13 лет. Все эти годы святого подкармливала благочестивая женщина.

По прошествии времени Тиридат впал в безумие. Тогда ему на помощь пришел Григорий – он исцелил больного. После этого царь крестился и распространил христианство в Армении. А Григорий получил сан епископа. 

3
Какие традиции и обычаи есть у праздника?

На Руси 13 октября уделяли много внимания соломе. Отсюда и название – Михаил Соломенный. Крестьяне считали, что она вбирает в себя силу земли и солнца, а потому солому старались использовать в быту практически везде. На ней спали, ею завешивали окна, кормили скотину, крыли крыши.

Также на День Михаила солому использовали для множества обрядов. Например, хозяйки вынимали из подушек и матрасов солому, сжигали ее, читая при этом особые заговоры. По поверью, такой обряд мог избавить семью от старых бед, порчи, болезней. 

А после этого женщины набивали в матрасы новую солому, обращаясь при этом с молитвой к святым Михаилу и Григорию. Считалось, что свежая постель сохранит спящего от сглаза. "Михаил – под спину соломки подстелил, а Григорий соломку взбил", – говорили в народе.

Принимали участие в обряде сжигания соломы и пожилые женщины. В горящие костры из постельной набивки они кидали все свои изношенные за теплое время года лапти. По поверью, это должно было избавить от боли в ногах.

Также на Григорьев день существовал обычай обливать на пороге детей. Для этого использовали подогретую колодезную воду и серебряное решето. Считалось, что это убережет деток не только от порчи, но и от зимней простуды: якобы вода, пролитая через решето, обладала особой лечебной силой.

4
Что нельзя делать на Григорьев день?

На Михаила Соломенного принимать у себя в доме друзей и ходить в гости считалось плохой приметой. Крестьяне верили, что такие посиделки могут закончиться ссорой, а счастье покинет дом.

Подарки в этот день от малознакомых людей не принимали. Якобы с дарами незнакомцы могли передать неудачи и болезни.

Также 13 октября люди старались держаться подальше от леса. Ведь на Руси, по народным поверьям, в этот день напоследок бушевали лешие. Они, по представлениям наших предков, часами выли звериными голосами, чтобы перекричать ветер, вырывали деревья с корнями, а также пугали зверей и тех, кто осмеливался попасть в лесную чащу.

5
Народные приметы 13 октября
  • Белки сменили шубку на зимнюю – зима будет теплой.
  • Если 13 октября выпал первый снег, то ждали позднюю зиму. 
  • Месяц в тумане был признаком надвигающегося ненастья. 
  • Если на Григорьев день журавли улетали на юг, то зима будет ранней и морозной. 
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

13.10.2020 10:08
- гость -

Зачем современному человеку это мракобесие?

13.10.2020 11:15
- гость -

Что бы манипулировать "современным" человеком...

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