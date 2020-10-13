13 октября отмечают народно-христианский праздник Михаил Соломенный. По-другому его еще называют Григорьев день. Почему? Потому что в православном календаре в эту дату почитают святителя Михаила и священномученика Григория. На Руси 13 октября было принято проводить обряды, которые должны были защитить от болезней и порчи. Кто они такие, как 13 октября на Руси защищались от болезней и порчи и зачем детей обливали водой на пороге – читайте в материале amic.ru.
Михаил был первым митрополитом Киевским. Именно он в конце X века крестил князя Владимира, его семью, а потом и весь русский народ.
Митрополиту приписывают строительство Киево-Михайловского Златоверхого монастыря. Также известно, что в Ростове он основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Согласно древним источникам, святитель был тихим, мудрым, но строгим. На его долю выпало нелегкое служение: он много путешествовал и проповедовал Святое Евангелие, основывал храмы и духовные училища, крестил и поучал новообращенных.
Григорий жил в III веке и был епископом Великой Армении.
Считается, что он происходил из рода царей Арсакидов. В житии говорится, что отец святителя Григория, Анак, хотел завладеть престолом, поэтому убил царя Хосрова. После этого Анака и весь его род казнили. В живых остался только Григорий, которого младенцем вывезли из Армении в Кесарию.
Мальчика воспитали в христианской вере. Григорий вырос, женился, у него родилось двое детей. Но брак был недолгим – через несколько лет его жена ушла в монастырь. Один из сыновей впоследствии стал священником, а второй принял иночество и ушел в пустыню.
Чтобы искупить грех своего отца, Григорий вступил в свиту к царевичу Тиридату (сыну убитого царя) и усердно служил ему. Однако Тиридат не терпел христианского вероисповедания. Поэтому приказал бросить Григория в ров, чтобы он погиб там от голода. Но в этой темнице Григорий прожил целых 13 лет. Все эти годы святого подкармливала благочестивая женщина.
По прошествии времени Тиридат впал в безумие. Тогда ему на помощь пришел Григорий – он исцелил больного. После этого царь крестился и распространил христианство в Армении. А Григорий получил сан епископа.
На Руси 13 октября уделяли много внимания соломе. Отсюда и название – Михаил Соломенный. Крестьяне считали, что она вбирает в себя силу земли и солнца, а потому солому старались использовать в быту практически везде. На ней спали, ею завешивали окна, кормили скотину, крыли крыши.
Также на День Михаила солому использовали для множества обрядов. Например, хозяйки вынимали из подушек и матрасов солому, сжигали ее, читая при этом особые заговоры. По поверью, такой обряд мог избавить семью от старых бед, порчи, болезней.
А после этого женщины набивали в матрасы новую солому, обращаясь при этом с молитвой к святым Михаилу и Григорию. Считалось, что свежая постель сохранит спящего от сглаза. "Михаил – под спину соломки подстелил, а Григорий соломку взбил", – говорили в народе.
Принимали участие в обряде сжигания соломы и пожилые женщины. В горящие костры из постельной набивки они кидали все свои изношенные за теплое время года лапти. По поверью, это должно было избавить от боли в ногах.
Также на Григорьев день существовал обычай обливать на пороге детей. Для этого использовали подогретую колодезную воду и серебряное решето. Считалось, что это убережет деток не только от порчи, но и от зимней простуды: якобы вода, пролитая через решето, обладала особой лечебной силой.
На Михаила Соломенного принимать у себя в доме друзей и ходить в гости считалось плохой приметой. Крестьяне верили, что такие посиделки могут закончиться ссорой, а счастье покинет дом.
Подарки в этот день от малознакомых людей не принимали. Якобы с дарами незнакомцы могли передать неудачи и болезни.
Также 13 октября люди старались держаться подальше от леса. Ведь на Руси, по народным поверьям, в этот день напоследок бушевали лешие. Они, по представлениям наших предков, часами выли звериными голосами, чтобы перекричать ветер, вырывали деревья с корнями, а также пугали зверей и тех, кто осмеливался попасть в лесную чащу.
- Белки сменили шубку на зимнюю – зима будет теплой.
- Если 13 октября выпал первый снег, то ждали позднюю зиму.
- Месяц в тумане был признаком надвигающегося ненастья.
- Если на Григорьев день журавли улетали на юг, то зима будет ранней и морозной.
Комментарии
Зачем современному человеку это мракобесие?
Что бы манипулировать "современным" человеком...