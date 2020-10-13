Чем известен священномученик Григорий?

Григорий жил в III веке и был епископом Великой Армении.

Считается, что он происходил из рода царей Арсакидов. В житии говорится, что отец святителя Григория, Анак, хотел завладеть престолом, поэтому убил царя Хосрова. После этого Анака и весь его род казнили. В живых остался только Григорий, которого младенцем вывезли из Армении в Кесарию.

Мальчика воспитали в христианской вере. Григорий вырос, женился, у него родилось двое детей. Но брак был недолгим – через несколько лет его жена ушла в монастырь. Один из сыновей впоследствии стал священником, а второй принял иночество и ушел в пустыню.

Чтобы искупить грех своего отца, Григорий вступил в свиту к царевичу Тиридату (сыну убитого царя) и усердно служил ему. Однако Тиридат не терпел христианского вероисповедания. Поэтому приказал бросить Григория в ров, чтобы он погиб там от голода. Но в этой темнице Григорий прожил целых 13 лет. Все эти годы святого подкармливала благочестивая женщина.

По прошествии времени Тиридат впал в безумие. Тогда ему на помощь пришел Григорий – он исцелил больного. После этого царь крестился и распространил христианство в Армении. А Григорий получил сан епископа.