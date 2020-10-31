Продлят ли поддержку граждан по оплате ЖКХ. Ответы БГЭС на самые важные вопросы

Пандемия коронавируса продолжает влиять на нашу жизнь. В связи с ухудшением эпидситуации власти вновь призывают барнаульцев ограничить контакты и стараться избегать мест скопления людей. Однако, несмотря ни на что, всем нам приходится оплачивать коммунальные услуги и решать бытовые вопросы. На какую поддержку при оплате услуг ЖКХ в условиях пандемии могут надеяться барнаульцы, как платить за свет и законно ли, когда долг списывают карты – читателям amic.ru рассказывают специалисты Барнаульской горэлектросети.

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Ситуация с коронавирусом в стране не улучшается. Будет ли продлена поддержка граждан по оплате коммунальных услуг?

Такая поддержка будет действовать до конца года, ответили в Барнаульской горэлектросети. В компании сообщили, что в настоящее время на отключение электроэнергии за долги, начисление пеней действует мораторий. Запрет распространяется на физических лиц и, согласно постановлению правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", продлится до 1 января 2021 года.



Но после этого горэлектросеть возобновит начисления пеней. И у тех потребителей, которые накопили задолженность за электроэнергию, сумма неустойки может оказаться весьма существенной. Поэтому абонентам не стоит тянуть с оплатой задолженности, отметили в БГЭС.