Продлят ли поддержку граждан по оплате ЖКХ. Ответы БГЭС на самые важные вопросы

Пандемия коронавируса продолжает влиять на нашу жизнь. В связи с ухудшением эпидситуации власти вновь призывают барнаульцев ограничить контакты и стараться избегать мест скопления людей. Однако, несмотря ни на что, всем нам приходится оплачивать коммунальные услуги и решать бытовые вопросы. На какую поддержку при оплате услуг ЖКХ в условиях пандемии могут надеяться барнаульцы, как платить за свет и законно ли, когда долг списывают карты – читателям amic.ru рассказывают специалисты Барнаульской горэлектросети.
Но после этого горэлектросеть возобновит начисления пеней. И у тех потребителей, которые накопили задолженность за электроэнергию, сумма неустойки может оказаться весьма существенной. Поэтому абонентам не стоит тянуть с оплатой задолженности, отметили в БГЭС.
Такие действия совершенно законны, уверяют в БГЭС.
Если абонент своевременно не оплачивает счета за электроэнергию, то Барнаульская горэлектросеть сразу же обращается с заявлением в суд. Даже если просрочка платежа составила всего один месяц. А уже по судебному решению у недобросовестного пользователя электроэнергией могут списать долг с банковских карт или арестовать имущество. Хотите избежать таких неприятностей? Платите вовремя либо решайте вопросы с оплатой электроэнергии в досудебном порядке. В БГЭС уверяют, что всегда прислушиваются к своим абонентам.
Электроэнергия в новостройке оплачивается с момента начала ее строительства. До того, как специальная комиссия примет дом в эксплуатацию, энергию оплачивает застройщик по тарифу для "прочих потребителей".
После официальной передачи многоквартирного дома (МКД) жилищной организации, например, УК, расчеты за электроэнергию осуществляет уже управляющая компания по тарифам для населения. УК берет на себя обязательства по оплате электроэнергии гарантирующему поставщику по договору энергоснабжения и занимается начислением ресурса собственникам помещений. Это может делать Барнаульская горэлектросеть, если собственники МКД перешли на прямые договоры с РСО. При этом за электричество в непроданных квартирах продолжает рассчитываться застройщик.
Конечно. В БГЭС сообщили, что взаимодействие с юридическими лицами осуществляется через интернет посредством двух систем – СБИС и ДИАДОК.
"Это аккредитованные операторы электронного документооборота, через которые можно не только передать счета-фактуры, акты сверки, счета на оплату, но и получить документы, подписать их и отправить. Контролирующие учреждения принимают подобные документы в качестве оригиналов и не требуют подтверждать их бумажным дубликатом", – сообщили в компании.
Более подробную информацию о дистанционных сервисах для юридических лиц можете посмотреть на официальном сайте Барнаульской горэлектросети, в том числе по ссылке: http://bges.ru/consumers/organization/distanczionnyie-servisyi/.
Способов много. Выбирайте те, что вам наиболее удобны:
– Личный кабинет БГЭС (https://lkfl.ru);
– Личный кабинет системы "Город" (lk.sistemagorod.ru/lk);
– Личный кабинет ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru);
– Call-центр: 8 (3832) 35-04-04 (звонить можно с 7:00 до 22:00 без выходных);
– E-mail energy@bges.ru (указать сведения в теме сообщения в формате: лицевой счет*пин-код*показания#);
– SMS-сообщение на номер 8-903-767-67-22 в формате: лицевой счет*пин-код*показания#;
– робот принимает показания круглосуточно по номеру: 8(3852) 50-16-50;
– круглосуточный автоматический сервис (если телефон с тональным набором): 8(3852) 35-02-02.
– https://lkfl.ru;
– Личный кабинет системы "Город": lk.sistemagorod.ru/lk;
– Личный кабинет ГИС ЖКХ: dom.gosuslugi.ru;
– Сбербанк Онлайн или его мобильное приложение online.sberbank.ru;
– автоплатеж от Сбербанка;
– в мобильном приложении можно оплатить по штрихкоду/QR-коду.
Другие важные вопросы барнаульцев и ответы специалистов БГЭС смотрите в рубрике "Онлайн-конференция".
Комментарии
Уважаемое руководство БГЭС так и не ответило на мой вопрос через АМИК, почему э\э в АК одна из самых дорогих в России,по крайней мере, в СФО. Я задаю повторно вопрос.И хотелось бы, что начальство ответило на него через АМИК.
Они не знают почему.
С 1 июля 2020 года городское население без электроплит и (или) электроотопительных установок будут оплачивать электроэнергию по тарифу 4,29 руб/кВт*час. По такой же цене со второго полугодия 2020 года будут платить а электрическую энергию и владельцы гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных, религиозные организации.
Тариф с применение понижающего коэффициента для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками с 1 июля 2020 года составит 3,50 руб/кВт*час, для сельского населения – 3,36 руб/кВт*час.
Тариф на электроэнергию с понижающим коэффициентом для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений с 1 июля 2020 года составит 3,36 руб/кВт*час.
Отметим, что в Алтайском крае по «полному» тарифу электроэнергию оплачивают только городское население, не использующее электроплиты, а также гаражно-строительные, гаражные кооперативы, владельцы гаражей, погребов, которые относятся к категории приравненных к населению потребителей. Для остальных предусмотрено применение понижающих коэффициентов.
В решении управления по тарифам от 27.12.2019 №583 на прежнем уровне сохранены понижающие коэффициенты к тарифам для городских жителей с электроплитами, а также сельских жителей, садоводов и дачников.
ВОПРОС; Почему в Барнауле такое неравенство в оплате эл. в 79 коп? В несчастных хрущебах – это еще плюс плата за газ.Освещение, холодильник, микроволновка, водонагреватель, кондиционер, телевизор, компьютер, аквариум, стиральная машина, бритва, фен – ОТНОСЯТСЯ К ЭЛ. ПЛИТЕ?????? Везде стоят счетчики на что хочешь. ПОСТАВЬТЕ ОТДЕЛЬНО СЧЕТЧИКИ НА ЭЛЕКТРОПЛИТЫ по 4.29 , а остальные электроприборы по потреблению эл.эн. ВСЕХ должны быть 3.50 т.е. ОДИНАКОВЫ ДЛЯ ВСЕХ.
Жильцы с газом к тому же платят 600 руб за обязательное ежегодное ТО
имею возможность сранивать коммуналку по одинаковым квартирам (площадь+жильцы).
Одна на газу, другая без оного.
ЭЭ в квартире с газом нужно на 60-70 кВт меньше.70х3,50=245р.экономии в месяц.
Так что ваш осмотр на 545 за 4 комфорки (а не 600) отбивается за 2.5 месяца.
да. еще 83,5 с человека в месяц за сам газ.
меньше 1ойро в месяц с человека! - это любителям сравнивать -как у них там зашибись.
Мы за ОДН третий месяц платим вместо 27 рублей аж 270!!! Почему и за кого? Ответ так и не получили
31.10.2020 08:16
Владимир В.
Уважаемое руководство БГЭС так и не ответило на мой вопрос через АМИК, почему э\э в АК одна из самых дорогих в России,по крайней мере, в СФО
Из цикла догадайся сам.
В Алтайском крае нет, в отличие от других регионов, месторождений газа, нефти, угля или ГЭС. Поэтому вся энергия покупная.
Гораздо интереснее вопрос про дорогущее отопление, и зачем зимой топят так, что приходится открывать окна?
Гораздо интереснее вопрос про дорогущее отопление, и зачем зимой топят так, что приходится открывать окна?
кто-то окна открывает, а кто-то обогреватель ставит. При имеющемся состоянии сетей и теплоэффективности зданий практически не возможно добиться нормального уровня тепла для всех потребителей
31.10.2020 09:38
Пионер
Нормальное состояние теплосетей и теплоэффективность. В разы лучше, чем в той же Европе или Великобритании, где зимой замерзают старики.
31.10.2020 08:28
гость
Ты сам ответил на свой вопрос. Базовый тариф - тот, который высокий (для квартир без электроплит). В далёкие годы застоя, когда стали строить квартиры с электроплитами, выяснилось, что потребление электричества в них ощутимо больше. Поэтому добрые Генсеки пошли навстречу новоселам и ввели ПОНИЖАЮЩИЙ коэффициент.
То есть и сейчас более низкая цена на электричество для квартир с электроплитами - мера социальной поддержки населения.
Жрать дешовый Алтайский хлеб все горазды. Только депутаты виноваты в высоких тарифах. Борцы с бедностью.
31.10.2020 10:42
- гость - Жрать дешовый Алтайский хлеб все горазды.
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и где ты жрешь алтайский хлеб?
Здравый!
31.10.2020 08:28 А что, возле эл. плиты сутками стоишь?
31.10.2020 11:37
гость
Хотел сказать, что если и сделают общий тариф, то он будет как для газоплиточников сейчас - высоким. А электроплиты можно посадить на отдельный счётчик, да.
Сегодня в любой квартире или доме в отличие от 60-70-х годов помимо электроплит целая куча электроприборов - пылесосы, холодильники, аудио и видео, кондиционеры, аккумуляторы, зарядники для всего на свете, энергосберегающие лампы и так далее. И это вне зависимости от того, на чём вы готовите еду. Да и электроплиты очень далеко шагнули за полвека. Так что сегодня нет разрыва между энергопотреблением хозяйств. Следовательно, и разницы в тарифах быть не должно..
31.10.2020 13:08
- гость -
Электроплита берет довольно прилично. Не зря для нее нужен отдельный кабель.
В Июне поздно ночью проснулся от шелеста. Встал посмотреть что там, подхожу к выключателю и тут БАБАХ - лампочка в дребезги. Вечером в тот же день в прихожей БАБАХ.
Лучше пусть горсеть расскажет, сколько счетчиков они поставили потребителям за свой счет с 1 июля 2020?
Звоню в инспекцию Ж и строит. надзора, что на Ленина,7. Там от меня только (в октябре 2020) узнали, что электросеть должна ставить счетчики бесплатно. Дяденька на прямой линии566427 очень удивился. Явно мне не поверил.
31.10.2020 09:18
- гость -
Но у нас же Единая энергосистема