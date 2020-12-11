Народный праздник Сойкин день отмечают 11 декабря. На Руси его так прозвали в честь птицы сойки, которую наши предки считали вещуньей и покровительницей новорожденных. С этим днем связано много интересных традиций и поверий. Например, незамужним девушкам нельзя было распускать волосы, соседи в Сойкин день старались ничего друг другу не давать, а знающие люди с помощью специального ритуала привлекали к себе достаток. Хотите знать больше – читайте в материале amic.ru.
На Руси говорили, что если 11 декабря сойка прилетит к дому и станет кричать – это добрый знак. В народе верили, что если пойти за ней туда, куда она полетит, то можно обрести счастье. Предки называли сойку птицей-вещуньей. Согласно поверью, на ее крыльях есть два небольших зеркала, в которых можно увидеть свое будущее. Хотя предсказывали это будущее не по крыльям, а по звукам. Если птица грубо кричала – ждали беду, а тонко – радостных событий.
Птицу считали покровительницей и заступницей новорожденных. По поверью, малышу, который появился на свет 11 декабря, сойка приносила удачу и счастье на своем хвосте.
А вот купцы верили, что могут в Сойкин день разбогатеть. Для этого они проводили денежный ритуал: брали монеты, кидали их в сугроб, доставали по одной и говорили: "Деньги в снегу побывали, силы в нем набрали. Будет их теперь много, как куча этого сугроба". Собранные монеты на сутки клали к другим деньгам. Считалось, что они напитают своей "энергией" и другие сбережения. А это значит, что человек будет только богатеть.
Женщины 11 декабря вязали так называемое "сойкино одеяло". Оно состояло из разных ниток, чем ярче они были, тем лучше. Потом этим пледом укрывались в трудные минуты. И якобы это помогало человеку найти верные решения.
Незамужним девушкам в Сойкин день, по поверью, нельзя было распускать волосы, чтобы не отпугнуть любовь. Хочешь замуж – плети косу. В противном случае останешься одинокой.
Также в народе верили, что 11 декабря нельзя давать подаяние монетами, иначе вместе с деньгами отдашь и свое счастье. Впрочем, и вещами в этот день не делились, особенно с соседями. Верили, что это могло привести к неудачам и конфликтам в семье.
А еще старались не топтаться по свежевыпавшему снегу, чтобы удачу не затоптать. Но зато кидаться свежим снегом было даже нужно. В горсть пушистого снега загадывали желание, а потом подбрасывали его вверх. По поверью, задуманное должно исполниться.
- Если 11 декабря вороны летают по небу – будет снегопад.
- Вороны сидят стаями на нижних ветвях или в самой кроне деревьев – стоит ждать ненастье с ветром.
- Сухая и морозная погода на Сойкин день – знак, что летом будут зной и засуха.
- Резко потеплело 11 декабря, то ждите сильную стужу.
- Гуси часто бьют крыльями – будет оттепель.
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