Какие традиции у Сойкиного дня?

На Руси говорили, что если 11 декабря сойка прилетит к дому и станет кричать – это добрый знак. В народе верили, что если пойти за ней туда, куда она полетит, то можно обрести счастье. Предки называли сойку птицей-вещуньей. Согласно поверью, на ее крыльях есть два небольших зеркала, в которых можно увидеть свое будущее. Хотя предсказывали это будущее не по крыльям, а по звукам. Если птица грубо кричала – ждали беду, а тонко – радостных событий.

Птицу считали покровительницей и заступницей новорожденных. По поверью, малышу, который появился на свет 11 декабря, сойка приносила удачу и счастье на своем хвосте.

А вот купцы верили, что могут в Сойкин день разбогатеть. Для этого они проводили денежный ритуал: брали монеты, кидали их в сугроб, доставали по одной и говорили: "Деньги в снегу побывали, силы в нем набрали. Будет их теперь много, как куча этого сугроба". Собранные монеты на сутки клали к другим деньгам. Считалось, что они напитают своей "энергией" и другие сбережения. А это значит, что человек будет только богатеть.

Женщины 11 декабря вязали так называемое "сойкино одеяло". Оно состояло из разных ниток, чем ярче они были, тем лучше. Потом этим пледом укрывались в трудные минуты. И якобы это помогало человеку найти верные решения.