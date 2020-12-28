В последнее время в интернет-поисковиках все чаще стал появляться запрос: как правильно получить наследство и стать полноправным собственником? Большинство из нас плохо знакомы с нюансами законодательства, поэтому задают вопросы "не по адресу". Amic.ru обратился за разъяснениями к нотариусу. Какие "подводные камни" могут ждать потенциальных наследников и во сколько обойдется эта процедура читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1 Чтобы оформить свои права на наследство обращаемся только к нотариусу? Нотариус считается главным специалистом в области наследственного права, ведь по закону наследство должно быть оформлено именно в нотариальном порядке. По словам барнаульского нотариуса Елены Ачкасовой, консультация у нотариуса — бесплатная. Кроме того, у нотариуса, ведущего наследственное дело, можно узнать о наличии завещания. Иногда этот документ для родственников является полной неожиданностью.

2 А возможно, к примеру, составив завещание, через год изменить его? Можете сколько угодно раз менять завещание. Такие примеры есть в практике каждого нотариуса.

3 Если родственник нашел завещание, где он не упоминается, и уничтожил документ, то бумага потеряла свою юридическую силу? Нет. Второй экземпляр всегда хранится у нотариуса. Кроме того, когда завещание оформляется – сразу вносится в Единую информационную систему нотариата. Там нет текста документа, это тайна, но есть данные, что оно существует. Поэтому утаить документ от других наследников, порвать или подделать — не получится.

4 Как выбрать нотариуса, чтобы получить наследство? В Алтайском крае с 2014 года действует система "Наследство без границ". Т.е у вас есть право выбора нотариуса, который будет вести наследственное дело. Обратите внимание: нотариус должен работать в том округе, где на момент смерти проживал наследодатель. К примеру, если это Барнаул, вы можете обратиться к любому, но только барнаульскому нотариусу, а если это Волчиха, где работает один нотариус, то нужно будет обратиться только к нему отмечает Елена Ачкасова.

5 Если наследники не могут договориться или не общаются, как тогда выбрать нотариуса? Как новая графа в свидетельстве о смерти повлияет на наследников? При этом сама процедура вступления в наследство не изменится Не затягивайте с принятием наследства, обращайтесь к нотариусу как можно раньше. В таком случае право выбора специалиста, ведущего наследственное дело, будет за вами, отмечает эксперт. В момент обращения наследника нотариус проверяет электронную базу данных. И если наследственное дело там уже зарегистрировано, пусть даже всего на несколько минут раньше, его будет вести тот нотариус, к которому наследники обратились первыми. Остальные будут вынуждены обращаться к нотариусу, который раньше завел дело.

6 Часто приходится слышать: для того, чтобы принять наследство, нужно предпринять активные юридические действия. Что имеется в виду? Необходимо обратиться к нотариусу с документами и заявить о своих правах. Не просто сидеть и ждать, что вам позвонят, известят, а именно действовать, высказать свою волю об отказе или принятии наследства.

7 В какой срок наследник должен успеть заявить о своих правах? Сделка "на коленке". В России растет число преступлений с недвижимостью Всему виной – правовая неграмотность населения и нуждающийся в упорядочивании рынок риелторских услуг Это необходимо сделать в течение шести месяцев. У многих почему-то существует ошибочное представление, что эти действия совершают только через полгода после смерти родственника. Это не так. В таком случае срок принятия наследства будет пропущен. И этот вопрос можно будет урегулировать только в судебном порядке. Однако, считается также, что человек принял наследство, если он совершил определенные действия, рассказывает Ачкасова: вступил во владение или управление имуществом; принял меры по его сохранению, защите от посягательств; произвел за свой счет расходы на содержание имущества; оплатил долги наследодателя. Иными словами, если, к примеру, вы были зарегистрированы по месту жительства (прописаны) в том же жилье, что и родственник на момент его смерти, будет считаться, что вы приняли наследство, говорит нотариус.

8 И как быть, если дело все же дошло до суда? Просто – не значит безопасно: зачем нужен нотариус при сделках с недвижимостью Какие угрозы таит в себе практика простой письменной формы при оформлении долевой собственности? Принятие наследства через суд – исключительная процедура, объясняет эксперт. Правда, это не значит, что, пропустив шестимесячный срок вам не нужно идти к нотариусу. Как раз наоборот — идите в нотариальную контору, и представив документы, подтверждающие факты, оформляйте свои наследственные права. Конечно, ситуации бывают разные. В суд можно обратиться для установления факта принятия наследства, если по объективной причине этого не может сделать нотариус либо нотариус не вправе выдать свидетельство о праве на наследство из-за отсутствия документов или допущенных в них неточностях. И если суд установил факт принятия наследства, продолжать судебные тяжбы не имеет смысла, все остальное сделает нотариус", — говорит Елена Ачкасова.

9 Оказывается, нередко юристы побуждают идти в суд вместо того, чтобы отправиться к нотариусу. Говорят, что дешевле… Пошлина за подачу в суд заявления об установлении факта принятия наследства действительно небольшая, несколько сотен рублей, однако, если вы будете в судебном порядке признавать право собственности, то размер государственной пошлины будет определяться, исходя из стоимости имущества. И еще, сколько за услуги возьмет посредник, который советует создать проблему, чтобы ее потом решить? Плюсуйте. Как обезопасить себя от псевдонотариусов, "промышляющих" в интернете Как разоблачить мошенников? У нотариуса фиксированные тарифы, в электронном виде вы можете посмотреть их на сайте Алтайской краевой нотариальной палаты либо на сайтах нотариусов. Конечно, здесь есть нюансы. Кто вступает в наследство — близкие родственники: дети, супруг, родители или наследники, не являющиеся близкими родственниками. За электронную регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости нотариусу платить не нужно. Нотариус передаст документы в электронном виде в течение 1 рабочего дня (при условии стабильной работы портала Росреестра) и выдаст наследнику выписку, подтверждающую право собственности. Нужно будет заплатить пошлину государству и зависит она от вида имущества. И еще один немаловажный момент, если вам настоятельно рекомендуют обращаться в суд вместо нотариуса, то необходимо иметь ввиду, что суду еще придется доказать обоснованность обращения. Возможно вы зря потратите время, нервы и деньги.