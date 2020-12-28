В последнее время в интернет-поисковиках все чаще стал появляться запрос: как правильно получить наследство и стать полноправным собственником? Большинство из нас плохо знакомы с нюансами законодательства, поэтому задают вопросы "не по адресу". Amic.ru обратился за разъяснениями к нотариусу. Какие "подводные камни" могут ждать потенциальных наследников и во сколько обойдется эта процедура читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Это необходимо сделать в течение шести месяцев. У многих почему-то существует ошибочное представление, что эти действия совершают только через полгода после смерти родственника. Это не так. В таком случае срок принятия наследства будет пропущен. И этот вопрос можно будет урегулировать только в судебном порядке.
Однако, считается также, что человек принял наследство, если он совершил определенные действия, рассказывает Ачкасова: вступил во владение или управление имуществом; принял меры по его сохранению, защите от посягательств; произвел за свой счет расходы на содержание имущества; оплатил долги наследодателя.
Иными словами, если, к примеру, вы были зарегистрированы по месту жительства (прописаны) в том же жилье, что и родственник на момент его смерти, будет считаться, что вы приняли наследство, говорит нотариус.
Принятие наследства через суд – исключительная процедура, объясняет эксперт. Правда, это не значит, что, пропустив шестимесячный срок вам не нужно идти к нотариусу. Как раз наоборот — идите в нотариальную контору, и представив документы, подтверждающие факты, оформляйте свои наследственные права.
Конечно, ситуации бывают разные. В суд можно обратиться для установления факта принятия наследства, если по объективной причине этого не может сделать нотариус либо нотариус не вправе выдать свидетельство о праве на наследство из-за отсутствия документов или допущенных в них неточностях. И если суд установил факт принятия наследства, продолжать судебные тяжбы не имеет смысла, все остальное сделает нотариус", — говорит Елена Ачкасова.
Пошлина за подачу в суд заявления об установлении факта принятия наследства действительно небольшая, несколько сотен рублей, однако, если вы будете в судебном порядке признавать право собственности, то размер государственной пошлины будет определяться, исходя из стоимости имущества. И еще, сколько за услуги возьмет посредник, который советует создать проблему, чтобы ее потом решить? Плюсуйте.
У нотариуса фиксированные тарифы, в электронном виде вы можете посмотреть их на сайте Алтайской краевой нотариальной палаты либо на сайтах нотариусов. Конечно, здесь есть нюансы. Кто вступает в наследство — близкие родственники: дети, супруг, родители или наследники, не являющиеся близкими родственниками.
За электронную регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости нотариусу платить не нужно. Нотариус передаст документы в электронном виде в течение 1 рабочего дня (при условии стабильной работы портала Росреестра) и выдаст наследнику выписку, подтверждающую право собственности. Нужно будет заплатить пошлину государству и зависит она от вида имущества.
И еще один немаловажный момент, если вам настоятельно рекомендуют обращаться в суд вместо нотариуса, то необходимо иметь ввиду, что суду еще придется доказать обоснованность обращения. Возможно вы зря потратите время, нервы и деньги.
Пока удаленно (в электронном виде) получить наследство нельзя, возможно только отправить заявление почтой, причем как традиционной Почтой России, так и обратившись к нотариусу в своем регионе, заявление высылается по специальному защищенному электронному каналу нотариусов России.
Даже в этой, казалось бы, консервативной сфере мы делаем свою работу удобнее и доступнее. На сайте Федеральной нотариальной палаты, Алтайской краевой нотариальной палаты в открытом доступе круглосуточно и бесплатно находятся публичные реестры. Здесь можно проверить, заведено ли наследственное дело. Для этого достаточно ввести ФИО умершего, если известно, дату рождения/смерти, и система поможет узнать важную информацию. Это действительно востребовано, ведь нередко родственники находятся, мягко говоря, в непростых отношениях, проживают в разных городах и не общаются.
Ну, а по поводу цифровых технологий, хотела бы добавить, что с 2021 года нотариусов и наших клиентов ждут значительные изменения, в том числе по нотариальным действиям, которые могут быть совершены в дистанционном формате, без посещения нотариальной конторы.
Комментарии