День сурка. Что это за праздник и праздник ли это вообще?

День сурка. Неужели правда кто-то отмечает такой праздник?

Да, представьте себе, День сурка – это праздник, который отмечают в США и Канаде 2 февраля. В этот день жители этих стран пытаются предсказать погоду по поведению сурка, который выходит из зимней спячки и вылезает из своей норы.

Согласно приметам, если сурок, выходя из норы, не увидит своей тени и спокойно отправится гулять, зима скоро закончится. Если же зверек увидел свою тень и снова вернулся в нору, ранней весны не стоит ждать: зима продлится еще шесть недель.

В некоторых населенных пунктах США и Канады День сурка празднуют очень масштабно и проводят целые фестивали. А сурки, предсказывающие погоду, становятся знаменитыми на весь мир.