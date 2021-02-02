День сурка. Что это за праздник и праздник ли это вообще?

2 февраля во всем мире получил название День сурка. Что это праздник и вообще праздник ли? И как связаны сурок и весна, читайте в нашем материале.
Да, представьте себе, День сурка – это праздник, который отмечают в США и Канаде 2 февраля. В этот день жители этих стран пытаются предсказать погоду по поведению сурка, который выходит из зимней спячки и вылезает из своей норы.
Согласно приметам, если сурок, выходя из норы, не увидит своей тени и спокойно отправится гулять, зима скоро закончится. Если же зверек увидел свою тень и снова вернулся в нору, ранней весны не стоит ждать: зима продлится еще шесть недель.
В некоторых населенных пунктах США и Канады День сурка празднуют очень масштабно и проводят целые фестивали. А сурки, предсказывающие погоду, становятся знаменитыми на весь мир.
Как ни странно, из древнего Рима. Там 2 февраля отмечали День ежа. Все происходило точь-в-точь по уже описанному выше сценарию: ежа будили и ждали: увидит или не увидит он свою тень.
Постепенно традиция распространилась дальше по Европе и где не могли найти ежа, в качестве предсказателей погоды использовали бурундуков.
А потом, когда открыли Америку, европейцы-переселенцы привезли с собой в Новый свет и эту традицию. Но так как не смогли найти там ежей и бурундуков, роль метеоролога переложили на сурка.
Например, сурок-синоптик по имени Панксатонский Фил, который живет в Панксатони на Индюшачей горке.
Еще среди сурков-синоптиков известны: Уайртонский Вилли, Чак из Стейтен-Айлендского зоопарка, Шубинакадский Сэм, Бальзакский Билли, Сурок Джимми и Генерал Беарегард Ли.
Но Фил из Панксатони все-таки самый известный. И это не удивительно: о нем даже целый фильм сняли, который так и называется: "День сурка". После выхода картины посмотреть на Фила ежегодно приезжают десятки тысяч человек. А в городке устраивают огромный и яркий фестиваль.
Все верно. Такая метафора связана с известным фильмом Гарольда Рэмиса "День сурка".
По сюжету, тележурналист Фил Коннорс 2 февраля приезжает в небольшой городок Панксатони, чтобы осветить традиционный фестиваль с сурком Филом. Он очень раздражен, груб и вообще обозлен на всех вокруг. Из-за снежной бури главный герой остается ночевать в Панксатони. Но когда просыпается, снова попадает во 2 февраля и события этого дня повторяются для него вновь и вновь до тех пор, пока герой не понимает, какие ошибки он совершал.
После этого фильма о Дне сурка и узнали во всем мире.
Мы же с вами все-таки в Сибири живем, какие сурки? У нас весну предсказывают скворцы и медведи. Медведи пока еще в зимней спячке и проснутся только в конце марта – начале апреля. Так вот, если в марте медведь выйдет из берлоги, это и будет значить, что зима закончилась и скоро придет настоящее тепло.
Скворцы также прилетают на Алтай во второй половине марта. Если прилетели, значит, весна в свои права уже вступает. Так что наслаждаемся пока зимой.
Комментарии
Читая ваши (АМИКа) заметки складывается впечатление, что вы вещаете ( явно) не из России.На кой нам этот праздник. Сегодня День воинской славы России (Сталинградская битва). Но вам об этом не ведомо?