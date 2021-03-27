Успей забрать своё. Какие выплаты, пособия и льготы закончатся в апреле 2021 года?

Выплаты на детей по 5 тысяч рублей

Те самые, что Владимир Путин "подарил" россиянам под Новый год. О единовременных выплатах президент объявил ещё 17 декабря на своей большой пресс-конференции. На каждого ребёнка в возрасте до 7 лет включительно правительство решило перечислить родителям по 5 тысяч рублей.

Подавляющее большинство россиян выплаты уже получили. Причём многим даже не пришлось подавать заявление на портале "Госуслуги". Тем, кто раньше получал другие "ковидные" пособия на детей, "новогодний подарок" перечислили автоматически.

Но если вы вдруг почему-то всё ещё не получили пособие, можно сделать это до 1 апреля. Важно: даже если ребёнок родился в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, выплата ему всё равно положена. И ещё: если вашему чаду в тот же период исполнилось уже 8 лет (выплаты-то до семи), вы тоже имеете право на свои 5 тысяч рублей. Заполните заявление на "Госуслугах" и вам перечислят деньги.