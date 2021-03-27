Успей забрать своё. Какие выплаты, пособия и льготы закончатся в апреле 2021 года?

Сразу несколько важных льгот отменят в России с 1 апреля. Их вводили прошлой весной, чтобы поддержать россиян в пандемию. Теперь, когда ситуация с распространением ковида (вроде бы) налаживается, вместе с ограничениями постепенно отменяют и меры поддержки. Тем не менее до апреля ещё можно успеть воспользоваться некоторыми льготами и даже получить денежные выплаты на детей. Рассказываем, что отменят с 1 апреля 2021 года.
Те самые, что Владимир Путин "подарил" россиянам под Новый год. О единовременных выплатах президент объявил ещё 17 декабря на своей большой пресс-конференции. На каждого ребёнка в возрасте до 7 лет включительно правительство решило перечислить родителям по 5 тысяч рублей.
Подавляющее большинство россиян выплаты уже получили. Причём многим даже не пришлось подавать заявление на портале "Госуслуги". Тем, кто раньше получал другие "ковидные" пособия на детей, "новогодний подарок" перечислили автоматически.
Но если вы вдруг почему-то всё ещё не получили пособие, можно сделать это до 1 апреля. Важно: даже если ребёнок родился в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, выплата ему всё равно положена. И ещё: если вашему чаду в тот же период исполнилось уже 8 лет (выплаты-то до семи), вы тоже имеете право на свои 5 тысяч рублей. Заполните заявление на "Госуслугах" и вам перечислят деньги.
Напомним, ежемесячное пособие выплачивают семьям с детьми от 3 до 7 лет, где совокупный доход на одного человека не превышает величины прожиточного минимума. Раньше на каждого ребёнка выплачивали ровно половину прожиточного минимума в регионе. Например, в Алтайском крае в 2021 году прожиточный минимум на детей – 10 611 рублей. Так что родители с начала года получали по 5 305 рублей на каждого ребенка.
Теперь выплаты могут назначать в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.
Половина прожиточного минимума – это базовый размер пособия, то есть на него может рассчитывать любая семья, в которой есть дети в возрасте от 3 до 7 лет.
Но если при получении этой выплаты среднедушевой доход в семье окажется ниже прожиточного минимума, размер пособия увеличат до 75%. У нас в регионе это 7 958 рублей.
Если даже после этого доход на человека в семье не дотянет до прожиточного минимума, выплату увеличат до 100%. В Алтайском крае такие дети будут получать по 10 611 рублей.
Чтобы вам пересчитали выплату, нужно с 1 апреля подать заявление на сайте "Госуслуги". Дальше перерасчёт пособий для малоимущих семей будут проводить каждый год, 1 января.
Заёмщикам и должникам с 1 апреля не придётся рассчитывать на поддержку властей. В пандемию Центробанк предписал российским банкам, микрофинансовым организациям и потребительским кооперативам идти навстречу своим клиентам.
Гражданам, самозанятым и предпринимателям малого бизнеса с 1 января до 31 марта 2021 года разрешили подать заявление о реструктуризации кредита. Предписание касалось россиян, которые заболели COVID-19 или существенно потеряли в доходах из-за пандемии.
Кроме того, до 31 марта действует рекомендация Банка России не взыскивать с ипотечных должников их единственное жилье. Опять же, речь шла именно о тех клиентах, которые пострадали от ковида.
С 1 апреля 2021 года все российские должники останутся без иммунитета.
С 31 марта 2021 года эту меру поддержки отменяют. И оформить больничный, если у вас нет медицинских показаний, а вы просто хотите посидеть дома, уже не получится. Впрочем, в постановлении правительства, которое отменяет "карантинные листки нетрудоспособности", всем работодателям рекомендовано по возможности переводить своих пожилых сотрудников на удалёнку.
Пока остаётся в силе. Хотя удалённое оформление статуса безработного должны были отменить ещё 31 декабря 2020 года. Но власти решили продлить эту меру. Сначала до 31 марта 2021 года, а теперь – до 30 июля 2021 года.
Так что обращаться в службу занятости по-прежнему можно дистанционно – через "Госуслуги" или портал "Работа в России". Там же можно и получить уведомление о том, что вам предоставили пособие по безработице. Напомним, минимальный размер пособия в 2021 году – 1500 рублей, а максимальный – 12 130 рублей.
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