Последняя родительская суббота Великого поста: что нужно сделать в этот день?

Как поминают усопших в особые дни общецерковной панихиды?

Главная цель любой родительской субботы – с благодарностью вспомнить своих предков. В эти дни проходят утренние литургии. В храмах подают записки с именами усопших, которых священник поминает во время службы. Также христиане стараются попасть на службу, чтобы исповедаться и причаститься. А ещё верующие ставят свечи за упокой: зажигают их от другой горящей свечи и ставят в подсвечник. Если все подсвечники заняты, положите свечу на подсвечник.

Если погода позволяет, после храма рекомендуется сходить на кладбище. На могилах близких принято оставить угощения и цветы.

В родительскую субботу принято подавать милостыню. За это те, кто принимает пожертвование, обещают помолиться об усопшем.

В храм в качестве пожертвования приносят продукты: хлеб, фрукты, овощи, сладости и т.д. Можно приносить муку для просфор, кагор для совершения литургии. А вот мясные продукты приносить не положено.

Также принято устраивать поминальную трапезу. Этот обычай описан ещё у пророка Иеремии (Иер. 16: 7). Такой обед – это своего рода милостыня для всех, кто на ней присутствует. Его устраивают дома в кругу близких, кто знал и любил усопшего.

Но важно не просто вкусно поесть, нужно прочесть молитву и действительно вспомнить об усопших. Если человек был верующим и соблюдал пост, не рекомендуется в этот день поминать его скоромной пищей.