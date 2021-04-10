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Последняя родительская суббота Великого поста: что нужно сделать в этот день?

, ИА "Амител"
10 апреля Церковь отметит третью Родительскую субботу Великого поста в 2021 году
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

10 апреля 2021 года наступает последняя родительская суббота Великого поста. В этот день принято вспоминать усопших близких и молиться за упокоение их душ. Для верующих в дни поминовений существуют определённые правила. Рассказываем их на amic.ru.

1
Когда поминают усопших?

Вообще в церкви усопших поминают каждую субботу – накануне дня, напоминающего о Воскресении Христа. Но среди всех суббот есть такие, когда во время богослужения усопших поминают особым образом – они называются родительскими.

Два раза в году во время богослужений вспоминают не только усопших ближайших родственников и друзей, но и всех почивших православных христиан. Эти дни называют вселенскими родительскими субботами: мясопустной (в 2021 году она выпадала на 6 марта) и троицкой (19 июня в 2021). 

Также в православном календаре есть ещё шесть родительских суббот, в 2021 году они выпадают на следующие дни:
  • суббота второй седмицы Великого поста – 27 марта;
  • суббота третьей седмицы Великого поста – 3 апреля;
  • суббота четвёртой седмицы Великого поста – 10 апреля;
  • поминовение усопших воинов – 9 мая;
  • Радоница – 11 мая;
  • Димитриевская – 6 ноября.
2
Как готовиться к родительской субботе?

Накануне родительской субботы в храмах проходят всенощные богослужения. Заранее рекомендуется навести порядок на могилах: покрасить оградку, высадить цветы, обновить венки, крест или памятник, если они требуют реставрации.

3
Как поминают усопших в особые дни общецерковной панихиды?

Главная цель любой родительской субботы – с благодарностью вспомнить своих предков. В эти дни проходят утренние литургии. В храмах подают записки с именами усопших, которых священник поминает во время службы. Также христиане стараются попасть на службу, чтобы исповедаться и причаститься. А ещё верующие ставят свечи за упокой: зажигают их от другой горящей свечи и ставят в подсвечник. Если все подсвечники заняты, положите свечу на подсвечник.

Если погода позволяет, после храма рекомендуется сходить на кладбище. На могилах близких принято оставить угощения и цветы.

В родительскую субботу принято подавать милостыню. За это те, кто принимает пожертвование, обещают помолиться об усопшем.

В храм в качестве пожертвования приносят продукты: хлеб, фрукты, овощи, сладости и т.д. Можно приносить муку для просфор, кагор для совершения литургии. А вот мясные продукты приносить не положено.

Также принято устраивать поминальную трапезу. Этот обычай описан ещё у пророка Иеремии (Иер. 16: 7). Такой обед – это своего рода милостыня для всех, кто на ней присутствует. Его устраивают дома в кругу близких, кто знал и любил усопшего.

Но важно не просто вкусно поесть, нужно прочесть молитву и действительно вспомнить об усопших. Если человек был верующим и соблюдал пост, не рекомендуется в этот день поминать его скоромной пищей.

4
Что запрещено делать в родительскую субботу?

Нельзя ругать и вспоминать умершего плохими словами. В родительскую субботу запрещено ссориться, сквернословить, проявлять агрессию. Поминальный день необходимо провести тихо, без шумных увеселительных мероприятий.

Поминать близких за распитием спиртного Церковь не рекомендует, даже если человек любил выпить.

Считается, что нельзя оставлять на могиле усопших предметы, которые напоминают об их вредных привычках и пороках при жизни. День посвящен в первую очередь избавлению от грехов и помилованию.

 

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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