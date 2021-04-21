Как в Москве. Что за "умные" самокаты появились в Барнауле и как на них покататься?

Умный прокат электросамокатов, который уже давно существует в Москве и других крупных городах, наконец, докатился до Барнаула. В городе появились парковки, на которых экологичный транспорт можно арендовать в пару кликов. Вы уже наверняка заметили, что в центре катающихся стало особенно много. И если вы тоже хотите попробовать, но не знаете, как взять самокат, мы всё выяснили за вас. Рассказываем, где и как можно взять электросамокат в аренду, по каким улицам можно кататься и сколько это стоит.
Те, которые можно брать в аренду самому: ни в какие пункты проката идти не нужно. В общественных местах установлены специальные парковки, где взять самокат можно онлайн. Всё очень просто: оплатил, снял электросамокат с замка и отправился в путь. Такая схема аренды называется "кикшеринг".
Когда накатаетесь, транспорт можно точно так же оставить на одной из парковок города. И не обязательно на той же самой. Например, в центре Москвы умных пунктов проката так много, что вернуть самокат вы можете практически на каждом углу. В Барнауле же арендой самокатов пока занялся лишь один предприниматель, и парковок всего 17.
Почти все они находятся в центре города, возле крупных торговых центров и популярных общественных мест: Старый базар, "Сити-Центр", ЦУМ, "Пионер" и другие. Ещё один пункт установили возле "Огней". Чтобы вам было удобнее сориентироваться, мы нанесли парковки на карту.
Ещё раз: не обязательно возвращать самокат на ту парковку, где вы его взяли. Прокат работает по тому же принципу, что и каршеринг. Вы запросто можете арендовать транспорт возле театра драмы, совершить длительный (и недешёвый) заезд до "Огней" и оставить электросамокат там.
Все свободные самокаты показываются онлайн на карте в приложении. Там даже видно, сколько у транспорта осталось зарядки и сколько километров он сможет проехать. Выбрать и забронировать можно любой понравившийся. Осталось лишь подойти к парковке, отсканировать в приложении QR-код самоката и нажать "Открыть". Замок разблокируется, и транспорт в вашем распоряжении: можно отправляться в путь.
После того как вы покатались, самокат необходимо вернуть на одну из станций. Припаркованный транспорт нужно сфотографировать, загрузить в приложение и нажать "Завершить поездку". Замок закроется, а самокат останется ждать следующего человека.
Недёшево. Есть почасовой и поминутный тарифы. Час катания на электросамокате стоит от 333 рублей. Но цены на прокат плавающие. А это значит, что иногда (например, если свободных самокатов осталось мало) цена растёт. Например, днём 19 апреля час езды стоил 363 рубля.
Одна минута катания стоит от 6 рублей.
Кстати, арендовать самокат на два часа (по 333 рубля в час) или вообще на сутки не получится. За первый час с вас попросят 333 рубля, а всё остальное катание посчитают по поминутному тарифу.
И ещё – на карте должно быть 360 рублей для залога. На время поездки их заморозят на вашем счёте, а затем вернут обратно.
В приложении даже есть объяснение, почему прокат стоит так дорого. Мол, на эти деньги компания оплачивает работу водителей и механиков, а также обслуживает самокаты и покупает новые. Разработчик отмечает, что в будущем, возможно, цену удастся снизить.
Да. Прокат доступен только тем, кому уже есть 18 лет: для детей эти самокаты слишком большие и мощные. И тем, кому ещё нет 100 кг. Так что милым пухляшам (таким, как автор этого текста) покататься, увы, не получится. В приложении указано, что на большую массу электросамокаты просто не рассчитаны.
Романтично прокатиться вдвоём на одном самокате тоже не выйдет. В правилах чётко прописано, что на одном самокате должен ехать только один человек. Причём запрет работает, даже если вы вдвоём не дотягиваете до 100 кг.
Нет. В приложении чётко очерчена зона, внутри которой можно передвигаться. Но площадь достаточно большая – в центре можно ездить почти по всему проспекту Ленина (от Речного вокзала до ул. Германа Титова), Красноармейскому, Социалистическому, Комсомольскому и даже переулку Ядринцева. Для катания также доступны Нагорный парк и "Изумрудный".
А по Строителей и Павловскому тракту можно добраться до Индустриального района. Там ещё одна доступная зона, ограниченная улицами Малахова, Власихинской, Попова и Юрина. Ездить можно также возле "Арены".
В приложении указано, что перемещаться лучше по хорошим тротуарам и велодорожкам. И зону определяли так, чтобы там можно было кататься с комфортом. Отдельно разработчики предупреждают, что нельзя заезжать в лужи – от этого электросамокат запросто может сломаться.
Зато и цена за такой вариант будет ниже. В среднем прокат стоит около 250 рублей в час. Можно арендовать технику и на сутки: это будет стоить около 1200 рублей. В этом случае вместе с самокатом вам выдадут ещё и зарядное устройство. В некоторых прокатах есть и ночные тарифы: около 800 рублей с полуночи и до утра.
В пункте проката нужно будет предъявить паспорт, а также оставить залог. Обычно это денежная сумма, равная стоимости проката.
Ну тут уже смотрите сами. Это удовольствие не из дешёвых. Особенно если вы не собираетесь сдавать свой самокат в прокат за 333 рубля в час.
Обычные самокаты стоят от 5 тысяч и больше, электросамокаты – больше 20 тысяч рублей. А хорошие, которые долго держат заряд, – и того больше.
Комментарии
в парке Лесная сказка запрещено кататься на велосипедах. про Изумрудный не знаю.
и.... можете приготовиться вести отсчет с такой географией, сбитых пешеходов (самокат очень мощный и тяжелый) на тротурах, и сбитых самокатчиков на дорогах
где кроме ленинского кататься быстро\весело\удобно???
Получается покупка своего окупится часов за 100. При этом можешь ехать в любое время по любому маршруту.
Например, если живешь на Осипенко или Телефонной, а работаешь на Докучаево, можно на работу и с работы каждый день по Георгия Исакова ездить. К тому же, получится экономия на билетах, и меньше шанс что-то воздушно-капельное поймать