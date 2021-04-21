Как в Москве. Что за "умные" самокаты появились в Барнауле и как на них покататься?

Что ещё за "умные" самокаты?

Те, которые можно брать в аренду самому: ни в какие пункты проката идти не нужно. В общественных местах установлены специальные парковки, где взять самокат можно онлайн. Всё очень просто: оплатил, снял электросамокат с замка и отправился в путь. Такая схема аренды называется "кикшеринг".

Когда накатаетесь, транспорт можно точно так же оставить на одной из парковок города. И не обязательно на той же самой. Например, в центре Москвы умных пунктов проката так много, что вернуть самокат вы можете практически на каждом углу. В Барнауле же арендой самокатов пока занялся лишь один предприниматель, и парковок всего 17.