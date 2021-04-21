Счет идет на часы. Что на данный момент известно о состоянии здоровья Навального?

Правда, что Навального госпитализировали в колонии и почему?

Да, правда. По решению комиссии врачей медсанчасти №33 ФСИН Алексея Навального перевели из покровской ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба УФИН. При этом состояние оппозиционера медики исправительного ведомства оценивают как удовлетворительное.

"Ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", — говорится в пресс-релизе.

Адвокат Навального Вадим Кобзев на своей странице Twitter написал, что блогер находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима.

"К вопросу о том, как Навальный содержится в "больнице" и как ему оказывается медицинская помощь. Его госпитализировали в воскресенье и вечером с четвёртого раза ему сделали капельницу с глюкозой. На этом "лечебные процедуры" ФСИН закончились. Больше ничего не было, и не верьте ни одному их слову", — написал Кобзев.

Второй адвокат Навального Ольга Михайлова еще в конце марта сообщила СМИ, что в заключении у политика резко ухудшилось состояние здоровья: начались боли в спине, отнимается одна нога. При этом, по словам Кобзева, в качестве лечения мужчина получал только две таблетки ибупрофена. Адвокатов к блогеру не пустили.

Не разрешили осмотреть его и гражданским врачам. 31 марта Навальный в своем Instagram-аккаунте сообщил, что объявляет голодовку, требуя оказания квалифицированной помощи от независимых медиков.

17 апреля глава профсоюза "Альянс врачей" (признан иноагентом), лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева опубликовала копию биохимического анализа его крови. По ее словам, у политика усилившийся риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца, написал "Коммерсант". Также она добавила, что счет уже идет на часы.

Врачи обратились с "экстренной просьбой" о переговорах с работниками медсанчасти в колонии Навального, чтобы обсудить проведенные исследования, лечение и "выведение пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом". Ответ они так и не получили.

Врач-кардиолог ГКБ №29 Алексей Эрлих на основе анализов Навального, которые появились в сети, заявил на "Эхе Москвы", что ситуация может "закончиться фатально в течение нескольких дней". Пациентов с такими анализами на практике немедленно отправляют в реанимацию. Также Эрлих напомнил, что любой гражданин, в том числе заключенный, имеет право на квалифицированную медицинскую помощь. Происходящее с Навальным он расценил как пытки.