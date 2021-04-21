Счет идет на часы. Что на данный момент известно о состоянии здоровья Навального?

Сторонники блогера и оппозиционера Алексея Навального готовятся провести в России массовые митинги в его поддержку. Дата назначена на 21 апреля (митинги властями не согласованны — прим.ред.) — в день, когда запланировано ежегодное послание президента Владимира Путина к депутатам Госдумы и сенаторам. Сам же Навальный сейчас находится в больнице для осужденных. Рассказываем все, что известно на данный момент о Навальном и том, что с ним связано.
Да, правда. По решению комиссии врачей медсанчасти №33 ФСИН Алексея Навального перевели из покровской ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба УФИН. При этом состояние оппозиционера медики исправительного ведомства оценивают как удовлетворительное.
"Ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", — говорится в пресс-релизе.
Адвокат Навального Вадим Кобзев на своей странице Twitter написал, что блогер находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима.
"К вопросу о том, как Навальный содержится в "больнице" и как ему оказывается медицинская помощь. Его госпитализировали в воскресенье и вечером с четвёртого раза ему сделали капельницу с глюкозой. На этом "лечебные процедуры" ФСИН закончились. Больше ничего не было, и не верьте ни одному их слову", — написал Кобзев.
Второй адвокат Навального Ольга Михайлова еще в конце марта сообщила СМИ, что в заключении у политика резко ухудшилось состояние здоровья: начались боли в спине, отнимается одна нога. При этом, по словам Кобзева, в качестве лечения мужчина получал только две таблетки ибупрофена. Адвокатов к блогеру не пустили.
Не разрешили осмотреть его и гражданским врачам. 31 марта Навальный в своем Instagram-аккаунте сообщил, что объявляет голодовку, требуя оказания квалифицированной помощи от независимых медиков.
17 апреля глава профсоюза "Альянс врачей" (признан иноагентом), лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева опубликовала копию биохимического анализа его крови. По ее словам, у политика усилившийся риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца, написал "Коммерсант". Также она добавила, что счет уже идет на часы.
Врачи обратились с "экстренной просьбой" о переговорах с работниками медсанчасти в колонии Навального, чтобы обсудить проведенные исследования, лечение и "выведение пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом". Ответ они так и не получили.
Врач-кардиолог ГКБ №29 Алексей Эрлих на основе анализов Навального, которые появились в сети, заявил на "Эхе Москвы", что ситуация может "закончиться фатально в течение нескольких дней". Пациентов с такими анализами на практике немедленно отправляют в реанимацию. Также Эрлих напомнил, что любой гражданин, в том числе заключенный, имеет право на квалифицированную медицинскую помощь. Происходящее с Навальным он расценил как пытки.
США пригрозили России санкциями из-за ухудшения состояния блогера Алексея Навального. Советник президента США Джейк Салливан предупредил, что для российских властей наступят последствия, если Навальный умрет в колонии.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) разработала проект резолюции, в котором призывает освободить из колонии оппозиционера Алексея Навального до 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Голосование по проекту состоится в четверг на срочных дебатах ПАСЕ.
Еще 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал немедленного освобождения Навального. Однако в РФ назвали этот шаг "беспрецедентным вмешательством" в российскую судебную систему.
19 апреля Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выразила готовность предоставить убежище политику, если от него поступит такой запрос.
Кремль больше не будет комментировать ситуацию вокруг отбывающего срок в колонии оппозиционера Алексея Навального, сообщил 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля посоветовал обращаться по таким вопросам во ФСИН, написал "Коммерсант".
"Мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, вот этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать, потому что мы не располагаем информацией, мы ее не получаем, все вопросы должны адресоваться во ФСИН, если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения насчет соблюдения законности. В прокуратуру, которая именно занимается обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН",— ответил господин Песков в ходе пресс-колла на вопрос о том, освободит ли Россия Навального из тюрьмы по требованию ПАСЕ.
Ранее Дмитрий Песков заявил, Кремль никак не воспринимает такого рода заявления (ПАСЕ — прим. ред.). Также он отметил, что состояние здоровья осужденных и заключенных на территории РФ не должно интересовать представителей других стран. Кроме того, в Кремле не могут принять на веру утверждения о "критическом" состоянии Алексея Навального, а мониторингом состояния заключенных там не занимаются, сказал пресс-секретарь президента.
Прокуратура считает, что эти ресурсы создают условия" для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" с целью "изменить основы конституционного строя" по сценарию "цветной революции".
В случае удовлетворения иска о признании организаций Навального экстремистскими уголовная и административная ответственность будет грозить не только ближайшим соратникам оппозиционера, но и тем, кто распространял его расследования и жертвовал деньги этим организациям, пишет "Коммерсант".
Напомним, политика и блогера Алексея Навального сразу по возвращении из Германии задержали в аэропорту "Шереметьево". Суд по требованию ГУФСИН Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По мнению суда, Алексей Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозку почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Как утверждает следствие, услуги предоставлялись по завышенным тарифам. Общий ущерб компании, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
По решению суда Навальный проведет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.С середине марта он находится в колонии в Покрове. В колонии оппозиционер стал жаловаться на ухудшение здоровья и требовать, чтобы к нему пустили названных им врачей. 31 марта Навальный объявил голодовку, добиваясь "квалифицированного лечения".
Комментарии
Ну вот и всё. Пусть всем станет лучше. Лишь бы не было войны.
Интересно, что коммунисты и социалисты не пытаются провести митинг против низкого уровня жизни и за освобождение Платошкина. Не хотят? Боятся власти? Нет денег?
да и пес с ним
Читайте посты "Здорового человека положили в больницу, а там туберкулёз"
Личный врач А Навального Л Соболь.
Либерда, определитесь, здоровый или умирает. Не беспокойтесь, будут лечить, возможно клизмами. Кстати, вас не беспокоит здоровье ещё 500000 заключённых?)
состояние здоровья осужденных и заключенных на территории РФ не должно интересовать представителей других стран
Непродуманное заявление, нас должно было интересовать здоровье Бутиной, осужденной на территории США и это логично, она гражданка нашей страны, еще и осуждена была за деятельность в интересах России. Поэтому также логично, что другие страны волнует здоровье человека, осуществляющего деятельность в интересах этих стран. И вообще нет ничего плохо, если здоровьем человека интересуется как можно больше других людей. Это здоровье человека. Надо людьми оставаться независимо от политических взглядов
Партию "единая россия" давно пора перевести в разряд экстремистской! Сколько они вреда натворили простым гражданам, а сколько уголовных дел заведено против членов данной партии!
Кстати, вас не беспокоит здоровье ещё 500000 заключённых?)
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Нет. Бутину же не беспокоит.
Бутину же не беспокоит
Бутину беспокоит. Но Навальный первый в этом списке, за него больше остальных заключенных цивилизованный мир волнуется. Китайцы не сильно волнуются, потому что не сильно цивилизованные
А почему нельзя врача-то допустить нормального, в чём проблема?
А что он , "Алешенька" хотел?! Как только о его здоровье стали беспокоиться серьезные дядьки, вероятность смерти повысилась в разы! Поэтому его и перевели в лечебное учреждение - легче организовать его безопасность.
Уголовные дела против членов ЕР заводили члены ЕР. Как и уголовные дела против членов КПСС заводили члены КПСС. А в 90-е уголовные дела против чиновников режима, у которого были прекрасные отношения с США, заводили чиновники этого же режима. Так было и будет всегда. Вопрос только, будет ли заводить власть уголовные дела против своих членов или будет их отмазывать?
Герой нашего времени.
21.04.2021 08:16
гость
Герой нашего времени.
Кому и кобыла невеста (с)
ДАНКО
Агент Кремля Алексей Навальный живее всех живых и сейчас выполняет секретную миссию по выявлению и утилизации оранжевых центров, их руководителей и майдаунов к ним примыкающих. Которых ловят что называется на живца, а майдауны по тупости своей летят как мухи на соответствующее вещество. Действительно пора заканчивать с этим балаганом. Хотя по-хорошему здесь нужны массовые образовательные и воспитательные программы на основе здравой государственной идеологии, в т.ч. и в первую очередь для управленческих кадров.
Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, как лист, будут зеленеть.
Притчи Соломона 11 глава 28 стих
21.04.2021 08:38
М
Агент Кремля Алексей Навальный живее всех живых и сейчас выполняет секретную миссию по выявлению и утилизации оранжевых центров, их руководителей и майдаунов к ним примыкающих. Которых ловят что называется на живца, а майдауны по тупости своей летят как мухи на соответствующее вещество.
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Никак в Йеле научили?
08:42
гость
Притчи Соломона 11 глава 28 стих
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У нас есть свои притчи, с Дерипаской и Приходьками с Рыбками.