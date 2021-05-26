Где и когда посмотреть игры сборной России на ЧМ по хоккею в Барнауле?

Чемпионат мира по хоккею в Риге в самом разгаре. Некоторые матчи уже прошли, но спортивный азарт болельщиков продолжает расти. Хоккеисты сборной России провели три матча. Подопечные Валерия Брагина обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но уступили словакам (1:3). Таким образом, сборная набрала шесть очков в трёх играх. Чтобы обеспечить выход из группы А, россиянам нужно набрать ещё не менее восьми очков. С кем и когда сыграет в оставшихся матчах группового турнира сборная команда России, читайте на amic.ru.
Ближайшая игра россиян состоится 26 мая. Команда встретится со сборной Дании. Матч начнётся в 16:15 (мск).
Следующее сражение зрители смогут увидеть 29 мая. Матч Швейцария – Россия начнётся в 16:15 по московскому времени.
31 мая в 20:15 (мск) пройдёт игра со Швецией. А заключительной для нашей команды в группе станет встреча с Белоруссией 1 июня. Начало в 20:15 (мск).
В плей-офф выйдут по четыре лучших сборных из каждой группы. На текущий момент сборная России занимает третью строчку в группе, уступая Словакии и Швейцарии.
На большом экране прямые трансляции всех матчей сборной России можно увидеть на парковке (даже из автомобиля) возле торгового центра "Арена" (Павловский тракт, 188). Помимо групповых трансляций турниров, здесь покажут в режиме реального времени четвертьфинал, полуфинал, матч за третье место и финальную игру.
На территории фан-зоны предусмотрены все необходимые меры безопасности. Вход свободный. Полное расписание трансляций можно найти в инстаграм-аккаунте ТРЦ "Арена". Тут же можно попробовать угадать счёт и выиграть призы. Прямую онлайн-трансляцию и организацию развлечений болельщиков ведёт корпорация творчества EventCorpLife.
Кроме того, трансляции можно посмотреть в барнаульских спортивных барах и летних кафе.
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