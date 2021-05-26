Где и когда посмотреть игры сборной России на ЧМ по хоккею в Барнауле?

Когда играет Россия на чемпионате мира по хоккею?

Ближайшая игра россиян состоится 26 мая. Команда встретится со сборной Дании. Матч начнётся в 16:15 (мск).

Следующее сражение зрители смогут увидеть 29 мая. Матч Швейцария – Россия начнётся в 16:15 по московскому времени.

31 мая в 20:15 (мск) пройдёт игра со Швецией. А заключительной для нашей команды в группе станет встреча с Белоруссией 1 июня. Начало в 20:15 (мск).

В плей-офф выйдут по четыре лучших сборных из каждой группы. На текущий момент сборная России занимает третью строчку в группе, уступая Словакии и Швейцарии.