Среда, 26 Май, 07:16

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,4
€ 89,95
30°


5017795 +7884
Обь
529см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Где и когда посмотреть игры сборной России на ЧМ по хоккею в Барнауле?

, ИА "Амител"
Рассказываем, с кем и когда сыграет Россия на чемпионате мира по хоккею
Фото: fhr.ru

Фото: fhr.ru

Чемпионат мира по хоккею в Риге в самом разгаре. Некоторые матчи уже прошли, но спортивный азарт болельщиков продолжает расти. Хоккеисты сборной России провели три матча. Подопечные Валерия Брагина обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но уступили словакам (1:3). Таким образом, сборная набрала шесть очков в трёх играх. Чтобы обеспечить выход из группы А, россиянам нужно набрать ещё не менее восьми очков. С кем и когда сыграет в оставшихся матчах группового турнира сборная команда России, читайте на amic.ru.

1
Когда играет Россия на чемпионате мира по хоккею?

Ближайшая игра россиян состоится 26 мая. Команда встретится со сборной Дании. Матч начнётся в 16:15 (мск).

Следующее сражение зрители смогут увидеть 29 мая. Матч Швейцария – Россия начнётся в 16:15 по московскому времени.

31 мая в 20:15 (мск) пройдёт игра со Швецией. А заключительной для нашей команды в группе станет встреча с Белоруссией 1 июня. Начало в 20:15 (мск).

В плей-офф выйдут по четыре лучших сборных из каждой группы. На текущий момент сборная России занимает третью строчку в группе, уступая Словакии и Швейцарии.

2
Где в Барнауле можно посмотреть прямую трансляцию?

На большом экране прямые трансляции всех матчей сборной России можно увидеть на парковке (даже из автомобиля) возле торгового центра "Арена" (Павловский тракт, 188). Помимо групповых трансляций турниров, здесь покажут в режиме реального времени четвертьфинал, полуфинал, матч за третье место и финальную игру.

На территории фан-зоны предусмотрены все необходимые меры безопасности. Вход свободный. Полное расписание трансляций можно найти в инстаграм-аккаунте ТРЦ "Арена". Тут же можно попробовать угадать счёт и выиграть призы. Прямую онлайн-трансляцию и организацию развлечений болельщиков ведёт корпорация творчества EventCorpLife.

Кроме того, трансляции можно посмотреть в барнаульских спортивных барах и летних кафе.

Материалы по теме


 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
07:14
Решение – за судом. Барнаульский девелопер планирует возобновить стройку дома на Гущина 0
07:03
Откуда берутся деньги: как научить ребёнка копить и тратить с умом 0
06:49
Где и когда посмотреть игры сборной России на ЧМ по хоккею в Барнауле? 0
06:31
Сборная Чили по гребле осталась в Барнауле готовиться к Олимпиаде в Токио 0
06:17
Полный карман и море любви. Астрологи назвали самые счастливые знаки зодиака в июне 0
06:03
Невыносимое пекло. 38-градусная жара установится в Алтайском крае 26 мая 0
23:51
Такой день. Отключение света в Барнауле и годовой доход главы Минздрава Алтайского края 0
23:19
Бывший жених Бузовой будет вести "Дом-2" 0
22:51
В России ужесточат наказание за нетрезвое вождение 1
22:20
В Кремле назвали место и дату встречи Владимира Путина и Джо Байдена 1
21:54
Посольство России отреагировало на замену российского флага на ЧМ-2021 по хоккею 0
21:19
Замена теплосетей в районе пересечения Деповской с проспектом Строителей продолжается 0
20:53
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию "последним островом демократии и свободы" 5
20:18
Названа ещё одна причина для подорожания дешёвых товаров в России 4
19:58
Авария на электрической подстанции произошла в центре Барнаула 0
19:28
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле в мае 2021 года 0
19:09
Житель алтайского села убил пенсионерку, которая попросила помочь по хозяйству 0
18:49
Киножурнал "Хочу всё знать!" перезапустят для онлайн-кинотеатра 0
18:25
90% жителей Алтайского края покупают автомобили за наличные 1
18:03
В посёлках Спутник и Авиатор ремонтируют дорогу 0
17:49
Всё, что известно об экстренной посадке самолёта Ryanair и её последствиях для Белоруссии 4
17:37
Алтайский край вошёл в топ-10 регионов с наименьшим давлением на бизнес 4
17:19
Россиянам рассказали, сколько денег нужно потратить на выпускной 2
17:09
Экс-директора школы осудят за наезд на ученика в Алтайском крае 0
16:55
В России сократилось число заключённых 6
16:45
В Алтайском крае заключили более двух тысяч социальных контрактов 2
16:29
Власти РФ хотят увеличить срок службы электроники до 10 лет 6
16:14
Менее 8 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
16:01
ВТБ выдал жителям Алтайского края более трех миллиардов рублей по ипотеке с господдержкой 0
15:51
На Алтае доверчивая уборщица перевела лжебанкирам 250 тысяч рублей 0
15:39
Российские банки резко подняли лимиты по кредитным картам 8
15:25
Ученики 9 и 11 классов в Барнауле сдали экзамены по русскому языку 1
15:14
Роскомнадзор внедрил нейросети для мониторинга запрещённого контента 6
15:01
В Барнауле заключили первое концессионное соглашение по строительству спорткомплекса 0
14:51
Ревнивый сибиряк убил и расчленил девушку 2
14:40
Ещё два человека заболели коронавирусом в Горном Алтае 0
14:28
Елена Яковлева и Татьяна Лютаева: кто из звёзд приедет на Шукшинский кинофестиваль 1
14:18
В России предложили создать новую категорию льготников 0
14:06
Землетрясение произошло в Горном Алтае 0
13:55
Коридор затмений: когда он начнётся в 2021 году и какими бедами нам грозит 5
13:46
Белорусским авиакомпаниям запретили летать в Европу 19
13:33
Распределительный газопровод за 16,7 млн рублей построят в Тальменском районе 0
13:20
"Разрешите шуметь на улице": эксперты "Лизы Алерт" объяснили, как уберечь детей от беды 0
12:50
Врач рассказал, как в аптеках россиян вводят в заблуждение 16
12:38
Слишком высокий тариф: эксперты нашли слабые места общественного транспорта Барнаула 12
12:25
Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира 8
12:13
Почти 11 тысяч выборщиков приняли участие в первый день праймериз в Алтайском крае 9
12:01
Владимир Жириновский призвал обследовать владельцев собак у психиатров 3
11:45
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 1
11:31
Алтайские железнодорожники установили рекорд по отправке тяжеловесных поездов 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.