И тапочки дадут. Кого будут забирать в вытрезвители и что там будут делать с пьяницами?

Кого полиция будет забирать в вытрезвители?

В общем-то, здесь всё очевидно: в спецучреждения будут доставлять людей, "которые находятся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении". В Минздраве эти критерии уточнили: вытрезвитель показан тем выпивохам, которые не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве. И тем, кто, по мнению полиции, может причинить вред себе или окружающим.

Важное замечание: увозить будут только тех, кто не нуждается в помощи медиков. Другими словами, пьяниц, которых не придётся "откачивать" из-за алкогольного отравления. Вытрезвитель – не медучреждение, а потому никаких экстренных процедур там оказать не смогут. Просто дадут время проспаться и прийти в себя.

Причём поездка в вытрезвитель будет делом добровольным. В учреждение человека доставят только с его (или его законного представителя) согласия. Но если "пациент" допился до того, что ответа от него не добиться, его всё равно поместят в вытрезвитель. А когда человек немного протрезвеет и начнёт внятно говорить, он сможет самостоятельно уйти домой. Насильно держать никого не будут.