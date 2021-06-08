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И тапочки дадут. Кого будут забирать в вытрезвители и что там будут делать с пьяницами?

, ИА "Амител"
Спецучреждений ещё нет, а правила работы вытрезвителей уже разработали
Фото: amic.ru / Саша Соколов

Фото: amic.ru / Саша Соколов

В МВД утвердили правила, по которым сотрудники полиции будут доставлять пьяных в спецучреждения. Теперь понятно, откуда полицейские смогут забирать людей и как будут решать, что без поездки в вытрезвитель в данном случае не обойтись. А неделей ранее Минздрав опубликовал свой порядок, по которому будут работать спецучреждения. Но все эти правила, похоже, пока будут существовать только на бумаге: самих вытрезвителей ещё нет почти нигде. О том, кого будут забирать в учреждения, что там будут делать с пьяницами и когда это, наконец, действительно заработает – в материале amic.ru.

1
Кого полиция будет забирать в вытрезвители?

В общем-то, здесь всё очевидно: в спецучреждения будут доставлять людей, "которые находятся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении". В Минздраве эти критерии уточнили: вытрезвитель показан тем выпивохам, которые не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве. И тем, кто, по мнению полиции, может причинить вред себе или окружающим.

Важное замечание: увозить будут только тех, кто не нуждается в помощи медиков. Другими словами, пьяниц, которых не придётся "откачивать" из-за алкогольного отравления. Вытрезвитель – не медучреждение, а потому никаких экстренных процедур там оказать не смогут. Просто дадут время проспаться и прийти в себя.

Причём поездка в вытрезвитель будет делом добровольным. В учреждение человека доставят только с его (или его законного представителя) согласия. Но если "пациент" допился до того, что ответа от него не добиться, его всё равно поместят в вытрезвитель. А когда человек немного протрезвеет и начнёт внятно говорить, он сможет самостоятельно уйти домой. Насильно держать никого не будут.

2
А кого в вытрезвитель не возьмут?

О тех, кому нужна экстренная помощь, мы уже сказали. Если у человека сильное отравление, он получил травму или находится в тяжёлом состоянии, вместо вытрезвителя его сразу повезут в больницу.

Также полиция не имеет права доставлять в спецучреждение инвалидов (в правилах – "людей с явными признаками инвалидности") и беременных. Что с ними будут делать, пока непонятно. Тех, кому нужна медпомощь, очевидно, тоже повезут в медучреждение. А остальных, возможно, будут доставлять в полицию. В законе "О полиции" есть пункт, по которому человека могут доставить в участок "для защиты от непосредственной угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе". А может быть, их просто будут подвозить до дома. Как с этим быть, ведомствам ещё предстоит уточнить, рассказал "Парламентской газете" один из авторов закона о вытрезвителях, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Пока они не решены. Любой гражданин, который находится в состоянии опьянения и утратил способность ориентироваться в пространстве, должен получить помощь со стороны государственных органов правопорядка, здравоохранения и социальной защиты", – объяснил сенатор.

Несовершеннолетних в вытрезвителе тоже никто не оставит. Если окажется, что поступившему ещё нет 18 лет, персонал учреждения должен связаться с его родителями и опекунами, а о случившемся сообщить в правоохранительные органы.

Отдельная категория "особых" граждан – это пьяницы, которые имеют при себе оружие или наркотики, а также просто крайне агрессивные люди. Их, согласно новому порядку, будут сразу увозить в полицию.

3
А если полицейские "поймали" меня рядом с домом? В вытрезвитель не повезут?

Если есть основания, вас могут забрать в спецучреждение даже из дома. Хотя в первую очередь, конечно, будут доставлять тех, кто оказался в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Но и напившись у себя дома, от увлекательной поездки никто не застрахован. Однако полицейские смогут забрать вас только по заявлению других жильцов дома. Основанием может служить чересчур агрессивное поведение. Если полицейские решат, что пьяница может, мягко говоря, набедокурить, то его "сопроводят" в вытрезвитель прямо из квартиры.

4
И что в вытрезвителях будут делать с пьяницами?

По сути, за человеком просто присмотрят и дадут время отрезветь. Первым делом поступившего осмотрит врач, чтобы понять, чем именно он "отравился" и не нуждается ли в медпомощи. Затем у выпившего заберут на хранение его личные вещи: в законе прописано, что за сохранность предметов персонал берёт ответственность.

Ну а далее человеку дадут помыться, утолить жажду и проспаться. И даже выдадут халат и тапочки, если человек об этом попросит. В общем-то, на этом всё: человека просто оставят трезветь под присмотром персонала и камеры наблюдения. А при желании "пациент" сможет получить на месте психологическую помощь. Вытрезвитель должен стать именно социальной, а не медицинской службой, пояснил "Парламентской газете" зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

"Там никого специально протрезвлять не будут, никаких капельниц и прочего. Дадут человеку кровать, чтобы он выспался, а утром встал, свои грязные вещи постирал и ушёл", – объяснил чиновник. 

На пребывание в вытрезвителе выпившему гражданину отводится не больше 24 часов. Но если время закончится в ночное время, человека могут оставить в учреждении до утра.

5
А вытрезвители-то у нас вообще есть?
В том-то и дело, что пока их практически нет. Ни в Алтайском крае, ни в большинстве других регионов России. Закон о появлении вытрезвителей вступил в силу только в начале 2021 года. И до сих пор окончательно не утверждён чёткий порядок, как учреждения будут работать и кто будет за них отвечать, говорят эксперты. Так что вытрезвители сейчас действуют лишь в нескольких регионах (например, в Татарстане и Башкортостане) в качестве пилотных проектов.
6
Куда сейчас везут людей в алкогольном опьянении?

Либо в больницу, либо в отделение полиции. В каждом регионе всё это решается по-разному. В Алтайском крае, например, перепивших жителей увозят в приёмные отделения медучреждений. При этом большинство из них попадают в токсикологическое отделение барнаульской горбольницы № 11. Там даже построили специальную палату для пьяниц. По сути, это и есть вытрезвитель, но без официального статуса.

В марте корреспондент amic.ru съездил в отделение и поговорил с заведующим Германом Балаганским. Специалист объяснил, почему вытрезвители в регионе очень (очень-очень) нужны, но при этом никто не хочет заниматься их работой.

7
А когда появятся вытрезвители?
Пока неизвестно. Законодатели ещё дорабатывают федеральные документы, чтобы стало понятно, какое именно ведомство возьмёт на себя работу с вытрезвителями. Инициативу, как уже известно, отдадут на откуп регионам. В Алтайском крае, например, ещё в марте хотели принять свой закон, чтобы дело "сдвинулось" с мёртвой точки. Но затем идею решили отложить и дождаться федеральных решений. Когда региональные законодатели вернутся к разговору о вытрезвителях, пока непонятно.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

8.06.2021 13:28
- гость -

Сколько будет стоить удовольствие?

8.06.2021 13:43
- гость -

А тапочки будут выдавать белые?

8.06.2021 13:50
Андрей

Мне кажется, что пьяных бездомных в вытрезвитель не повезут

8.06.2021 13:57
- гость -

что пьяных бездомных в вытрезвитель не повез
---------
Нет конечно, с них взять нечего, да и пьяным домным, так будет комфортнее.

8.06.2021 14:05
- гость -

Проблема была не в самих вытрезвителях, а в тех кто там работал...сколько денег они забирали у этих "нетрезвых" под песню "да он пьняый был, мог и потерять...."

8.06.2021 14:31
Гость

Опять же будут забирать платежеспособных кто мало мальски и не особо пьян, а реально тех кто стоять не может и без денег никому будет не востребован

8.06.2021 14:38
- гость -

Идиоты возвращаются на круги своя. Раньше в вытрезвителях мусора просто грабили и избивали людей, кто посмышленее давали ментам деньги на месте задержания и их отпускали. Потом поняли, что вытрезвители это абсурд и их закрыли. Сначала закрыли женский вытрезвитель, он был единственный в городе, в Октябрьском РОВД в подвале, , вместе с мужским были женские камеры, там повесилась задержанная женщина и мусора пересравшись баб больше не забирали. Потом закрыли и мужские трезвяки, при этом пострадали только карманы мусаров, а не общество. И вот теперь снова.
Неправильна марксистская философия, общество не развивается по спирали, а идет по кругу.

8.06.2021 14:38
- гость -

Эй, кто за дверью, выходи в сортир по одному (с)

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