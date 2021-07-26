Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 26 июля

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и ещё 18 смертей инфицированных. 758 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 26 июля – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 269 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 100 инфицированных, на Рубцовск – 25, на Заринск — 21. Остальные распределились следующим образом: Бийск – 18, Новоалтайск – 14, Тальменский район – 9, Косихинский район – 8, Камень-на-Оби, Славгород – по 7, Алейск – 6, Первомайский район – 5, Кулундинский, Немецкий национальный, Троицкий районы – по 4, Алейский, Благовещенский, Змеиногорский, Табунский, Топчихинский районы – по 3, Бийский, Бурлинский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Хабарский, Чарышский районы – по 2, ЗАТО Сибирский, Заринский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Новичихинский, Тогульский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
В Алтайском крае умерли ещё 18 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 3847 человек с коронавирусом, из них 2836 – от COVID-19.
758 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжёлом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Около трети из них (231 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Общее число заболевших в регионе достигло 60 727 человек, выздоровевших – 48 562.
В Горном Алтае выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заразившихся в регионе выросло до 19 222.
При этом выздоровели 17 768 человек, 16 из которых – за последние сутки.
В Барнауле появится первый крупный мобильный пункт вакцинации на базе торгового центра "Геомаркет".
Крупные пункты вакцинации будут отличаться от тех, которые работают сейчас, мощностью и количеством медиков, чтобы сразу несколько желающих могли поставить прививку, не дожидаясь очереди.
По словам медиков, главной целью создания крупных пунктов вакцинации является сокращение очередей на прививки в поликлиниках и освобождение времени для качественного оказания плановой помощи.
Текст постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан в Алтайском крае опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Документ подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. В нем определены сферы, которые попадают под иммунизацию по эпидемическим показаниям.
Более 60 миллионов рублей на закупку тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции выделил губернатор Алтайского края. Финансирование позволит увеличить выявляемость ковида и своевременно оказывать помощь заболевшим.
На региональные деньги закупили как классические тест-системы, так и новые экспресс-тесты, – пока на пробу в количестве 15 тысяч штук (их должно хватить примерно на два месяца, уточняют в ведомстве). Экспресс-тестами оснастят бригады скорой помощи, чтобы определять заражённых сразу на вызовах.
В Барнауле усилят санитарный контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и масочного режима на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг. К такому решению власти пришли на расширенном аппаратном совещании в мэрии.
Глава города Вячеслав Франк поручил руководителям профильных комитетов "проанализировать проводимые на территории города мероприятия на предмет соблюдения указа губернатора и рекомендаций Роспотребнадзора, а также принять дополнительные меры по соблюдению ограничений, направленных на профилактику коронавирусной инфекции"
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Об ограничениях и возможностях
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О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
О вакцинации
- каким группам населения вакцинироваться обязательно и в какие сроки;
- нужно ли ставить вакцину от ковида беременным и детям;
- чем отличаются вакцины от ковида и какая лучше.
Что ещё почитать и посмотреть 26 июля:
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- Дождь затопил двор многоэтажки в Новоалтайске;
- Дожди и похолодание. Какая погода будет в Алтайском крае на этой рабочей неделе;
- Министр образования Алтайского края может добровольно уйти в отставку;
- Избирком Алтайского края определил потенциальных кандидатов по одномандатным округам.
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