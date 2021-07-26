Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 26 июля

В Барнауле будет крупный мобильный пункт вакцинации

В Барнауле появится первый крупный мобильный пункт вакцинации на базе торгового центра "Геомаркет".

Крупные пункты вакцинации будут отличаться от тех, которые работают сейчас, мощностью и количеством медиков, чтобы сразу несколько желающих могли поставить прививку, не дожидаясь очереди.

По словам медиков, главной целью создания крупных пунктов вакцинации является сокращение очередей на прививки в поликлиниках и освобождение времени для качественного оказания плановой помощи.