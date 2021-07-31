Зачем российских туристов, путешествующих по стране, хотят обязать покупать медстраховку?

Российских туристов, которые путешествуют по стране, хотят обязать покупать дополнительную медицинскую страховку. С таким предложением в Ростуризм от лица участников туррынка обратилась общественная организация "Опора России". Они настаивают: такая необходимость назрела давно. От чего хотят обезопасить наших путешественников и что об этом думают в Ростуризме, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Туроператоры утверждают, что полисы ОМС и ДМС учитывают только ключевые страховые случаи. Якобы компаниям уже сейчас зачастую тайно и за свой счёт приходится дополнительно страховать клиентов из группы риска, снижая риски для бизнеса.
Добровольно купить полис дополнительного медицинского страхования соглашаются единицы. Путешествующие по России туристы ссылаются на то, что медицинская помощь им положена бесплатно.
Если турист заболел во время путешествия, он будет лечиться по ОМС. Но есть ситуации, когда полис обязательного медицинского страхования не покрывает расходы.
Например, если потребуется транспортировка пациента на носилках, её нужно будет дополнительно оплачивать. Из-за лечения пациент не сможет вернуться домой по уже купленным билетам – придётся покупать новый. Если человек умирает вдали от дома, доставка тела домой обходится в 150-200 тыс. руб.
Эвакуация, организация визита третьих лиц к пострадавшему туристу, возвращение детей, оставшихся в поездке без присмотра: все подобные риски ОМС не покрывает, рассказала исполнительный директор EVR Юлия Алчеева "Коммерсанту".
Также в группе риска – любители активного отдыха. Горные походы, экстремальные туры, катание на горных лыжах иногда заканчиваются несчастными случаями. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил: по статистике компании, им в два-три раза чаще требуется помощь.
"Если человек травмировался в горах, нужно организовать его эвакуацию вертолётом, в случае отсутствия страховки это дорогостоящая процедура", – говорит Ромашкин.
Стоимость страхования в путешествиях по России в зависимости от суммы покрытия составляет за сутки около 30-40 рублей на человека. Такие данные приводит Юлия Алчеева.
По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, в 2019 году россияне совершили около 13,5 млн организованных поездок по стране. При средней продолжительности тура в семь дней объём рынка дополнительного медстрахования путешественников по России можно оценить в 405-540 млн руб.
Комментарии
Давно пора.
сделают это в конечном итоге обязательном, т.к цель у турфирм одна, содрать с людей как можно больше!
Билеты, транспортировка детей и трупов - не медицинские услуги
очевидно, любителям активного отдыха не в 2-3 раза чаще требуется помощь, а гораздо больше
"Опора россии" нашла способ пощипать россиян
Какие шустрые ребятки.
Бизнес страхования очень прибыльный похоже.
"Опора россии" нашла способ пощипать россиян
Какие шустрые ребятки.
Бизнес страхования очень прибыльный похоже.
Спасение туристов обходится бюджету не дешево.