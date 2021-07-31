Зачем российских туристов, путешествующих по стране, хотят обязать покупать медстраховку?

От чего именно хотят дополнительно страховать туристов?

Если турист заболел во время путешествия, он будет лечиться по ОМС. Но есть ситуации, когда полис обязательного медицинского страхования не покрывает расходы.

Например, если потребуется транспортировка пациента на носилках, её нужно будет дополнительно оплачивать. Из-за лечения пациент не сможет вернуться домой по уже купленным билетам – придётся покупать новый. Если человек умирает вдали от дома, доставка тела домой обходится в 150-200 тыс. руб.

Эвакуация, организация визита третьих лиц к пострадавшему туристу, возвращение детей, оставшихся в поездке без присмотра: все подобные риски ОМС не покрывает, рассказала исполнительный директор EVR Юлия Алчеева "Коммерсанту".

Также в группе риска – любители активного отдыха. Горные походы, экстремальные туры, катание на горных лыжах иногда заканчиваются несчастными случаями. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил: по статистике компании, им в два-три раза чаще требуется помощь.

"Если человек травмировался в горах, нужно организовать его эвакуацию вертолётом, в случае отсутствия страховки это дорогостоящая процедура", – говорит Ромашкин.