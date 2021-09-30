Правда ли, что студенты смогут учиться на бюджете сразу в двух вузах?

Что это за сертификаты и кто сможет ими воспользоваться?

В 2022 году Минобрнауки начнёт эксперимент по развитию межвузовской мобильности. Благодаря им студенты из одного высшего заведения смогут прослушать часть дисциплин или модулей в другом "братском" вузе и даже сдать там экзамены, сообщает "Коммерсант". Речь идёт только о предметах из общего учебного плана. Такую практику начнут осваивать вузы, ведущие обучение в рамках сетевого договора с другими университетами.

Итоги аттестации повторно подтверждать в основном университете не придётся. В некоторых случаях учреждения смогут принимать экзамены совместно.

Специальный сертификат позволит оплатить такое обучение в "чужом" университете.