Правда ли, что студенты смогут учиться на бюджете сразу в двух вузах?

Минобрнауки разрабатывает систему сертификатов, которые позволят университетам оплатить обучение студентов из других вузов. Ещё один вид сертификатов будет предназначаться для олимпиадников: с их помощью они смогут поступить в вуз на бюджет. Как это всё будет работать и сколько в итоге дипломов получат выпускники, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что это за сертификаты и кто сможет ими воспользоваться?
В 2022 году Минобрнауки начнёт эксперимент по развитию межвузовской мобильности. Благодаря им студенты из одного высшего заведения смогут прослушать часть дисциплин или модулей в другом "братском" вузе и даже сдать там экзамены, сообщает "Коммерсант". Речь идёт только о предметах из общего учебного плана. Такую практику начнут осваивать вузы, ведущие обучение в рамках сетевого договора с другими университетами.
Итоги аттестации повторно подтверждать в основном университете не придётся. В некоторых случаях учреждения смогут принимать экзамены совместно.
Специальный сертификат позволит оплатить такое обучение в "чужом" университете.
А дипломов сколько выдадут?
Диплом будет один – того учебного заведения, куда был зачислен студент. Второй вуз только выдаст справку об освоении части образовательной программы.
Зачем нужны сертификаты для олимпиадников, если им и так положены бюджетные места?
Действительно, победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, имеют право приоритетного зачисления в вуз без экзаменов. Но на деле случается так, что им не хватает бюджетных мест – желающих учиться по определённым направлениям порой оказывается больше.
Благодаря сертификатам таких абитуриентов будут зачислять сверх контрольных цифр приёма. Но они должны будут выбрать именно то направление, которое соответствует профилю олимпиады.
Когда начнут работать два типа этих сертификатов?
Эксперимент Минобрнауки по внедрению образовательных сертификатов на обучение в вузах пройдёт с 2022 по 2024 год.
Комментарии
Уже сейчас работодатели сталкиваются с жесткой нехваткой рабочих рук - выпускников технарей. Никто не хочет работать - все хотят быть эффективными манагерами. Причем з/п предлагается неплохая для Барнаула - на разных предприятиях интервалы 40-80. Тут стоит задуматься не о том, как на вышке сдавать предметы в братских вузах, а о кадровой беде, которая лет через 5-10 разразится, если ничего не изменится. Нужно повышать престиж именно рабочих профессий.
А чтоб врачём стать сколько надо в общем за образование заплатить ? И какую потом зарплату получать ? Это стоит этих вложений ? Вот отсюда и нехватка врачей .Я бы хотела врачём быть но денег не было столько у родителей чтобы меня выучить .
Тупые могут.
Зачем в БЮИ и в Политехе на бюджете столько женского пола ?
30.09.2021 08:57
- гость -
Зачем в БЮИ и в Политехе на бюджете столько женского пола ?
Новость про "алтайскую космонавтку " все объясняет