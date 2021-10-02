"Веном-2", "Империя хищников" и рыцарский турнир. Куда сходить в первые выходные октября

Пойдём в кино

"Веном-2" (16+)





Одна из самых ожидаемых кинопремьер этой осени – вторая часть "Венома". Том Харди вернулся на большие экраны в роли Венома – одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL. Режиссёром продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон – суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.

"Её заветное желание" (12+)





Аниме режиссёра Тамура Котаро рассказывает о юной мечтательнице, обожающей рисовать и читать книги. Девушка никогда не наслаждалась жизнью за пределами своего дома. А он – студент-океанолог, для которого главное – это учёба. Их судьбоносная встреча подарит каждому из них впечатления, которые они запомнят навсегда, и исполнит самое заветное желание.

Battle

Фильм приурочен к 100-летию Сергея Бондарчука. Но это не типичная биография юбиляра, а визуальное погружение в уникальный период истории мирового кинематографа (50-60-е годы), в который органично вписалась масштабная фигура Бондарчука. Вместе с другими новыми советскими лицами – от Татьяны Самойловой до Юрия Гагарина – он стал символом послевоенного мира и гуманизма, поколением надежды, с которым захотел познакомиться мир, несмотря на реалии холодной войны. От камерного оттепельного хита "Судьба человека" через гранд-спектакль голливудского размаха "Война и мир" к инфернальной батальной драме "Ватерлоо" – вот реперные точки этого синефильского путешествия, которое показывает Бондарчука как многогранного автора глобального размаха.