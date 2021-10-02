"Веном-2", "Империя хищников" и рыцарский турнир. Куда сходить в первые выходные октября

Кто сказал, что октябрь – время для грусти? Неправда. Даже пасмурные выходные в этом месяце дают прекрасную возможность весело и с пользой провести время. Во имя спасения от осенней хандры предлагаем вам подборку событий и интересных мест, куда можно сходить 2-3 октября в Барнауле и Бийске.
"Веном-2" (16+)
Одна из самых ожидаемых кинопремьер этой осени – вторая часть "Венома". Том Харди вернулся на большие экраны в роли Венома – одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL. Режиссёром продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон – суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.
"Её заветное желание" (12+)
Аниме режиссёра Тамура Котаро рассказывает о юной мечтательнице, обожающей рисовать и читать книги. Девушка никогда не наслаждалась жизнью за пределами своего дома. А он – студент-океанолог, для которого главное – это учёба. Их судьбоносная встреча подарит каждому из них впечатления, которые они запомнят навсегда, и исполнит самое заветное желание.
Battle
Фильм приурочен к 100-летию Сергея Бондарчука. Но это не типичная биография юбиляра, а визуальное погружение в уникальный период истории мирового кинематографа (50-60-е годы), в который органично вписалась масштабная фигура Бондарчука. Вместе с другими новыми советскими лицами – от Татьяны Самойловой до Юрия Гагарина – он стал символом послевоенного мира и гуманизма, поколением надежды, с которым захотел познакомиться мир, несмотря на реалии холодной войны. От камерного оттепельного хита "Судьба человека" через гранд-спектакль голливудского размаха "Война и мир" к инфернальной батальной драме "Ватерлоо" – вот реперные точки этого синефильского путешествия, которое показывает Бондарчука как многогранного автора глобального размаха.
С 1 октября начались шоу-программы цирка "Шапито", который раскинул свой шатёр около ТРЦ "Галактика".
В программе, как пишут организаторы, есть и весёлые обезьянки с пони для самых маленьких, сложные гимнастические трюки, и выступление "Трансформация".
В субботу, 2 октября, представление начнётся в 13 часов, в воскресенье, 3 октября, зрителей ждут в 17:00.
Цены на билеты начинаются от 600 рублей.
В Бийске клубы исторический реконструкции проведут сбор с настоящим рыцарским турниром. Состоится сие событие 3 октября в 12:00 в клубе "Мечтатель".
За рыцарской славой приедут не только бийчане, но и жители Новосибирска, Камня-на-Оби, Барнаула.
Эта "сходка" не только для "своих" – подготовлена площадка для детей, где они могут поиграть в тир, взрослые приглашаются на тематическую средневековую фотозону. Также будут основные площадки "сражений", где зрители смогут посмотреть на бой мечами и перестрелку лучников.
Для трепетных дев занятие тоже найдётся: будет организована танцевальная площадка, где под звуки старинной музыки исполнят средневековые танцы.
Организаторы обещают, что воскресное зрелище будет ярким. Для обывателей такая реконструкция может показаться совершенно невероятной.
Справка: до клуба "Мечтатель" можно добраться на автомобиле или пригородном автобусе в направлении село Енисейское или санаторий "Рассветы над Бией" с бийского автовокзала. Водители этих маршрутов по запросу пассажиров делают остановку около клуба на Солтонском тракте.
Отметить вместе 126-й день рождения поэта Сергея Есенина и погрузиться в мир его творчества предлагают артисты Виталий Гасаев, Александр Лисняк, Альберт Молоканов. Мероприятие пройдёт в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66, 3 октября в 17:00. Стоимость билетов от 400 до 600 рублей.
Как живут куклы в Алтайском театре
Барнаульский театр кукол "Сказка" совсем недавно переехал в новый дом на улицу Пушкина, 41. И в эти выходные труппа приглашает маленьких зрителей "прикоснуться к волшебному миру кукол". Так назвали организаторы новый проект – театрализованную экскурсию. В ходе неё ребята отправятся в мир кукольного театра вместе с актрисой Евгенией Пуховой.
На экскурсии маленькие зрители узнают много нового об истории театра, окунутся в процесс создания спектаклей, узнают, как выбирают драматургию, как создаются эскизы декораций, реквизит и какие бывают виды кукол. А "бонусом" для первопроходцев станет мастер-класс по кукловождению от актрисы театра. Каждый ребёнок сможет почувствовать себя настоящим актёром-кукловодом.
Организаторы мероприятия просят обратить внимание, что по пушкинской карте приобрести билет на событие нельзя.
Записаться на экскурсию: +7 (3852) 50-20-90
Спектакль "Дубровский" (12+) в Музыкальном театре
Мюзикл "Дубровский" создан по одноимённому произведению А.С. Пушкина. Это история вне времени, актуальная повсеместно, рассказывается средствами современной музыки (вы услышите переплетения неоклассика и r&b, рок и поп-музыка) и будет интересна людям разных поколений.
Написали мюзикл "Дубровский" композитор и продюсер, заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург и драматург, автор поэтических текстов Карен Кавалерян.
Авторы называют спектакль уникальным: он красив, поучителен для молодой аудитории и придётся по вкусу взрослым ценителям русской классической литературы.
Спектакль можно посмотреть в субботу, 2 октября, в 17:00 и в воскресенье, 3 октября, в 17:00. Билетов осталось уже немного.
Танго длиною в жизнь
Полуторачасовой спектакль "Танго длиною в жизнь" покажут в Драматическом театре Алтайского края в субботу, 2 октября, в 17:30.
Эта история о четырёх стадиях любви. Весна: первая влюблённость – юношеская, горячая и безбашенная. Лето: любовь загадочная, свободолюбивая, не готовая на уступки. Осень: любовь зрелая, нежная и доверительная. Зима: любовь смиренная, всепрощающая, откровенная.
Как прожить жизнь и сохранить трепет сердца, готового вновь и вновь загораться? Как любить с новой силой только одного, своего, родного человека? Об этом вам расскажут герои спектакля – четыре молодые и не совсем молодые пары.
Для зрителей также будет играть струнный квартет "Классика".
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