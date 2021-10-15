Я верно понял, что эта стратегия предлагает полностью исключить участие жильцов в выборе "управляшек"?

По всей видимости, так. В Торгово-промышленной палате РФ газете "Известия" сообщили, что новые нормы фактически лишат жильцов права определять управляющие организации. То есть даже если организация будет несвоевременно выполнять ремонт дома, некачественно убирать территорию, неоперативно реагировать на прорывы труб, засор канализации, короткое замыкание, поломку лифта – собственники не смогут по своему усмотрению "свергнуть" её.

Возможно, вопрос можно будет решить через регионального оператора, но пока об этом ничего неизвестно.

По мнению генерального директора ПАО "ГИТ" Сергея Минко, создание регоператоров не только лишит граждан права на самостоятельный выбор, но и повысит "коррупционную составляющую рынка".

"Необходимо, наоборот, двигаться в сторону коммерческого и свободного рынка управления ЖКХ, вернуть понятие прибыли и инвестиционной привлекательности отрасли", – убеждён Минко.

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда" Павла Склянчука, реализация этого предложения потребует, по сути, пересмотра всего жилищно-коммунального хозяйства в России.