Россиян могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Эти полномочия в скором будущем перейдут к региональным операторам по управлению жилья. Есть мнение, что создание нового органа лишь повысит коррупцию, а граждан лишит права на самостоятельный выбор. Подробнее об этих изменениях и последствиях для жильцов – в рубрике "Вопрос-ответ".
Этот вывод следует из "Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года", разработкой которой занимался Минстрой. Документ уже опубликован для широкого обсуждения.
Один из пунктов этого документа предполагает создание в России нового органа, который займётся возмещением ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Речь идёт о региональных операторах по управлению жильём. Они и будут выбирать управляющие компании на основе открытых конкурсных процедур.
Если что-то в работе компании не устраивает, договор (также на собрании) можно расторгнуть. За переизбрание должны проголосовать более 50% собственников от общего числа квартир в доме. А после заключить договор с новой УК.
В новостройках первоначально выбором УК занимается застройщик. Он может назначить управляющую компанию по своему усмотрению: ведь до того как квартиры распроданы, он является собственником всего жилья в доме.
Но когда в многоэтажке "закипит жизнь", собственники квартир также могут организовать собрание жильцов и решить этот вопрос.
По всей видимости, так. В Торгово-промышленной палате РФ газете "Известия" сообщили, что новые нормы фактически лишат жильцов права определять управляющие организации. То есть даже если организация будет несвоевременно выполнять ремонт дома, некачественно убирать территорию, неоперативно реагировать на прорывы труб, засор канализации, короткое замыкание, поломку лифта – собственники не смогут по своему усмотрению "свергнуть" её.
Возможно, вопрос можно будет решить через регионального оператора, но пока об этом ничего неизвестно.
По мнению генерального директора ПАО "ГИТ" Сергея Минко, создание регоператоров не только лишит граждан права на самостоятельный выбор, но и повысит "коррупционную составляющую рынка".
"Необходимо, наоборот, двигаться в сторону коммерческого и свободного рынка управления ЖКХ, вернуть понятие прибыли и инвестиционной привлекательности отрасли", – убеждён Минко.
По мнению эксперта тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда" Павла Склянчука, реализация этого предложения потребует, по сути, пересмотра всего жилищно-коммунального хозяйства в России.
Ремонт домов, как и сейчас, будут проводить на средства жильцов.
Тут суть в другом: регоператор будет заниматься возмещением ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. И на эти цели потребуются дополнительные деньги. Об использовании бюджетных средств в проекте не упоминается.
По мнению председателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова, деньги будут собирать с граждан – определённую сумму добавят к плате за содержание домов.
Эти средства будут отчисляться регоператорам, а они станут накапливать их на счетах. Так будет формироваться "общий котёл". Далее регоператор будет решать, какие нарушения возмещать из этого фонда, а какие – нет, предполагает Широков.
Эксперт убеждён, что создание регоператоров – "движение не в правильном направлении". Он считает, что владельцы жилья должны самостоятельно управлять своей собственностью.
Комментарии
А не является ли это нарушением прав собственников жилья? Или власть уже совсем обнаглела?
15.10.2021 08:16
- гость -
После повышения пенс.возраста, обнуления и прошедших выборов эта камарилья будет ноги вытирать об нас с еще большим цинизмом
нас вообще никогда нигде не спрашивают, зачем начинать
также как с мусором, кто-то решил денег поднять, но ведь это собственность людей, люди должны сами решать, что и как делать
Оформляется очередное место кормления определенной группы людей. Фамилии вряд ли узнаем. Всем вкусно кушать хочется.
Появится капремонт 2?
А что дальше? Эти черти будут указывать, что нам одевать или кушать на завтрак?
Правда
антинародная инициатива
Кто то от этой власти ожидал другого? За двадцать лет правления путина одно вранье, беззаконие и грабежи народа!
Это не закон, не принятое решение, просто очередной какой то прожект Минстроя. Но все уже возбудились.
09:34
А за время правления Ельцина на тебя прямо деньги сыпались)
Или это не коммунист Павлов ещё при СССР людей ограбил?
ты скажи, ты хоть жил когда-нибудь, или всю жизнь терпилой просуществовал?
ипотечники богатые - так шта пусть платят втридорога
"А что дальше? Эти черти будут указывать, что нам одевать или кушать на завтрак?" -
ИМЕННО ТАК!!! Власть давно поняла, что русский народ-терпилы! Народу хоть что навяжи, он посудачит в соцсетях да на кухнях под пивко и примет это!
Это вам не Франция,где все разом протестуют даже при малейшем ущемлении прав и свобод!