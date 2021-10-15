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Вопрос дня



А вас никто не спрашивает. Правда ли, что жильцов лишат права выбора управляющих компаний?

, ИА "Амител"
Сумма в квитанциях россиян за содержание домов может увеличиться
Многоквартирный дом / Фото: pexels.com

Многоквартирный дом / Фото: pexels.com

Россиян могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Эти полномочия в скором будущем перейдут к региональным операторам по управлению жилья. Есть мнение, что создание нового органа лишь повысит коррупцию, а граждан лишит права на самостоятельный выбор. Подробнее об этих изменениях и последствиях для жильцов – в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто и зачем может лишить жильцов права выбирать УК для многоквартирного дома?

Этот вывод следует из "Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года", разработкой которой занимался Минстрой. Документ уже опубликован для широкого обсуждения.

Один из пунктов этого документа предполагает создание в России нового органа, который займётся возмещением ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Речь идёт о региональных операторах по управлению жильём. Они и будут выбирать управляющие компании на основе открытых конкурсных процедур.

2
Напомните, а сейчас как выбирают управляющие компании?
Сейчас владельцы квартир, расположенных в многоэтажных домах, выбирают управляющие компании самостоятельно. Это происходит на общем собрании собственников жилья.

Если что-то в работе компании не устраивает, договор (также на собрании) можно расторгнуть. За переизбрание должны проголосовать более 50% собственников от общего числа квартир в доме. А после заключить договор с новой УК.

В новостройках первоначально выбором УК занимается застройщик. Он может назначить управляющую компанию по своему усмотрению: ведь до того как квартиры распроданы, он является собственником всего жилья в доме.

Но когда в многоэтажке "закипит жизнь", собственники квартир также могут организовать собрание жильцов и решить этот вопрос. 
3
Я верно понял, что эта стратегия предлагает полностью исключить участие жильцов в выборе "управляшек"?

По всей видимости, так. В Торгово-промышленной палате РФ газете "Известия" сообщили, что новые нормы фактически лишат жильцов права определять управляющие организации. То есть даже если организация будет несвоевременно выполнять ремонт дома, некачественно убирать территорию, неоперативно реагировать на прорывы труб, засор канализации, короткое замыкание, поломку лифта – собственники не смогут по своему усмотрению "свергнуть" её. 

Возможно, вопрос можно будет решить через регионального оператора, но пока об этом ничего неизвестно. 

По мнению генерального директора ПАО "ГИТ" Сергея Минко, создание  регоператоров не только лишит граждан права на самостоятельный выбор, но и повысит "коррупционную составляющую рынка".

"Необходимо, наоборот, двигаться в сторону коммерческого и свободного рынка управления ЖКХ, вернуть понятие прибыли и инвестиционной привлекательности отрасли", – убеждён Минко.

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда" Павла Склянчука, реализация этого предложения потребует, по сути, пересмотра всего жилищно-коммунального хозяйства в России. 

4
А за чей счёт будет производиться ремонт домов?

Ремонт домов, как и сейчас, будут проводить на средства жильцов.

Тут суть в другом: регоператор будет заниматься возмещением ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. И на эти цели потребуются дополнительные деньги. Об использовании бюджетных средств в проекте не упоминается. 

По мнению председателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова, деньги будут собирать с граждан – определённую сумму добавят к плате за содержание домов.

Эти средства будут отчисляться регоператорам, а они станут накапливать их на счетах. Так будет формироваться "общий котёл". Далее регоператор будет решать, какие нарушения возмещать из этого фонда, а какие – нет, предполагает Широков.

Эксперт убеждён, что создание регоператоров – "движение не в правильном направлении". Он считает, что владельцы жилья должны самостоятельно управлять своей собственностью.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.10.2021 08:16
- гость -

А не является ли это нарушением прав собственников жилья? Или власть уже совсем обнаглела?

15.10.2021 08:26
- гость -

15.10.2021 08:16
- гость -

После повышения пенс.возраста, обнуления и прошедших выборов эта камарилья будет ноги вытирать об нас с еще большим цинизмом

15.10.2021 08:26
- гость -

нас вообще никогда нигде не спрашивают, зачем начинать

15.10.2021 08:52
гость

также как с мусором, кто-то решил денег поднять, но ведь это собственность людей, люди должны сами решать, что и как делать

15.10.2021 08:52
- гость -

Оформляется очередное место кормления определенной группы людей. Фамилии вряд ли узнаем. Всем вкусно кушать хочется.

15.10.2021 08:54
- гость -

Появится капремонт 2?

15.10.2021 08:55
- гость -

А что дальше? Эти черти будут указывать, что нам одевать или кушать на завтрак?

15.10.2021 09:00
- гость -

Правда

15.10.2021 09:17
- гость -

антинародная инициатива

15.10.2021 09:34
- гость -

Кто то от этой власти ожидал другого? За двадцать лет правления путина одно вранье, беззаконие и грабежи народа!

15.10.2021 09:52
- гость -

Это не закон, не принятое решение, просто очередной какой то прожект Минстроя. Но все уже возбудились.

09:34
А за время правления Ельцина на тебя прямо деньги сыпались)
Или это не коммунист Павлов ещё при СССР людей ограбил?
ты скажи, ты хоть жил когда-нибудь, или всю жизнь терпилой просуществовал?

15.10.2021 11:32
- гость -

ипотечники богатые - так шта пусть платят втридорога

15.10.2021 12:07
гость

"А что дальше? Эти черти будут указывать, что нам одевать или кушать на завтрак?" -
ИМЕННО ТАК!!! Власть давно поняла, что русский народ-терпилы! Народу хоть что навяжи, он посудачит в соцсетях да на кухнях под пивко и примет это!
Это вам не Франция,где все разом протестуют даже при малейшем ущемлении прав и свобод!

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