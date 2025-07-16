НОВОСТИПроисшествия

"Ъ": В России вспыхнула заболеваемость менингитом из-за трудовых мигрантов

16 июля 2025, 19:59, ИА Амител

В больнице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В больнице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией. Как сообщает "Ъ", проблему обсудили на заседании комитета Госдумы по охране здоровья – по словам депутата Александра Румянцева, за первые пять месяцев 2025 года обнаружено 1266 случаев заражения, что на 260% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го. 

В прошлом менингококковая инфекция встречалась только в детских садах и школах. Но сейчас ее все чаще подхватывают и взрослые. Причем они попадают в группу с повышенным риском летального исхода.

Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов считает, что в последние годы заболеваемость в России растет в первую очередь за счет трудовых мигрантов. При этом летальность у взрослых выше, чем у детей: в среднем – 16%, а в группе людей старше 60 лет – до 30%.

Гость

20:39:07 16-07-2025

гнать отсель

Гость

20:43:07 16-07-2025

Кто распахнул мигрантам ворота в РФ, с того и спрос за вспышку менингита!

Гость

21:11:44 16-07-2025

Каких нахрен трудовых?
Басмачи фруктами и насваем промышляют
А кашолки ихние как конвеер рожают тожероссиян .

гость

21:58:29 16-07-2025

Гость (21:11:44 16-07-2025) Каких нахрен трудовых?Басмачи фруктами и насваем промышл... Хочется сказать не правда, но всё так.

Кхм...

21:46:22 16-07-2025

Прививки нужно было в своё время детям ставить, а не выпендриваться с "ЗОЖ".

Гость

22:47:09 16-07-2025

Кхм... (21:46:22 16-07-2025) Прививки нужно было в своё время детям ставить, а не выпендр... Огорчу вас, но вакцинация против менингита не входит в утверждённый календарь прививок в России.

так что ни у вас, ни у ваших детей прививки от менингита нет, если вы только не ставили ее специально платно.

Гость

11:33:50 17-07-2025

Кхм... (21:46:22 16-07-2025) Прививки нужно было в своё время детям ставить, а не выпендр...
вам лишь бы тявкнуть.... а разбираться мы не будем - зачем?

Горожанин.

06:10:48 17-07-2025

Всякими правдами и неправдами пытаются усложнить жизнь простых россиян, не думая о последствиях.Может, перед принятием решения о завозе иностранцев надо было с Минздравом посоветоваться, на решении о ввозе поставить подпись и Минздрава, Минюста и др.ответственных организаций..Вообще-то таким образом оформляются важные документы, тем более касающиеся возможного завоза болезней из других стран.

