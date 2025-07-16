"Ъ": В России вспыхнула заболеваемость менингитом из-за трудовых мигрантов

В прошлом менингококковая инфекция встречалась только в детских садах и школах, однако сейчас все чаще ее подхватывают и взрослые

16 июля 2025, 19:59, ИА Амител

В больнице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией. Как сообщает "Ъ", проблему обсудили на заседании комитета Госдумы по охране здоровья – по словам депутата Александра Румянцева, за первые пять месяцев 2025 года обнаружено 1266 случаев заражения, что на 260% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го.

В прошлом менингококковая инфекция встречалась только в детских садах и школах. Но сейчас ее все чаще подхватывают и взрослые. Причем они попадают в группу с повышенным риском летального исхода.

Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов считает, что в последние годы заболеваемость в России растет в первую очередь за счет трудовых мигрантов. При этом летальность у взрослых выше, чем у детей: в среднем – 16%, а в группе людей старше 60 лет – до 30%.