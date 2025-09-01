На корпусе АГМУ завершили работу над муралом "Герои без плаща". Фото

Мурал "Герои без плаща" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мурал "Герои без плаща" на фасаде учебного корпуса Алтайского государственного медицинского университета завершен. Новое украшение города запечатлела фотокорреспондент amic.ru.

«На основании предложений, фотографий, подготовленных студентами, барнаульский художник Николай Замятин создал эскиз, который стал основой для изображения на фасаде учебного корпуса АГМУ по адресу: ул. Папанинцев, 126», - рассказали в медицинском университете.