На корпусе АГМУ завершили работу над муралом "Герои без плаща". Фото
Эскизы изображения, которое нанес барнаульский художник Николай Замятин, разработали сами студенты
01 сентября 2025, 17:20, ИА Амител
Мурал "Герои без плаща" на фасаде учебного корпуса Алтайского государственного медицинского университета завершен. Новое украшение города запечатлела фотокорреспондент amic.ru.
«На основании предложений, фотографий, подготовленных студентами, барнаульский художник Николай Замятин создал эскиз, который стал основой для изображения на фасаде учебного корпуса АГМУ по адресу: ул. Папанинцев, 126», - рассказали в медицинском университете.
Мурал объединил образы военных врачей времен Великой Отечественной, медиков "красной зоны" пандемийной эпохи и современных студентов-медиков.
Напомним, мурал создавался в рамках проекта Всероссийского студенческого медицинского отряда "Аметист" программы "Забота о главном" Росмолодежи.
19:55:19 01-09-2025
Всё здорово, а плащ это к чему, о чем?
13:46:22 02-09-2025
Когда коту делать нечего...
К чему это картинка? Чтобы студенты помнили, на кого учатся? или преподаватели, на кого учат?
Лучше бы на эти деньги обновили мебель в учебных аудиториях!