10-балльные пробки сковали Барнаул после ливня
Самые тяжелые заторы собрались на Павловском тракте
30 июля 2025, 17:45, ИА Амител
Скриншот сервиса «2Гис»
10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 30 июля из-за сильного ливня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС».
Самые большие пробки образовалась на Павловском тракте — проезд по нему затруднен почти от аэропорта и до пересечения с улицей Целинной. Местами движение стоит на выезд из краевой столицы, а местами — по направлению к центра города.
Серьезные заторы есть на Объездной дороге, Власихинской, Балтийской, Георгиева, Энтузиастов, Попова, Антона Петрова и других. В центре пробки наблюдаются на проспекте Строителей и улице Челюскинцев, однако по проспекту Ленина и Красноармейскому проезд сравнительно свободный.
18:07:13 30-07-2025
Когда День поля, то на Павловском пробки даже в хорошую погоду.
18:19:42 30-07-2025
Ну вот лето успокоило, а нет...Прудские от дождей автотранспорт пропускают, кроме Челюскинцев, а в остальных местах просто копят грунтовые воды. Как только придет похолодание и глава района вновь будет искать виновных в подтоплении домов в частном секторе. Сани готовят с лета, так и причину нужно искать с подтоплением уже сейчас!
19:31:19 30-07-2025
Что то невообразимое сегодня с транспортом,с Докучаева не уехать,пол часа ждала автобус .Ходят только трамваи.Такого ещё не было.