НОВОСТИТранспорт

10-балльные пробки сковали Барнаул после ливня

Самые тяжелые заторы собрались на Павловском тракте

30 июля 2025, 17:45, ИА Амител

Скриншот сервиса «2Гис»
Скриншот сервиса «2Гис»

10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 30 июля из-за сильного ливня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС». 

Самые большие пробки образовалась на Павловском тракте — проезд по нему затруднен почти от аэропорта и до пересечения с улицей Целинной. Местами движение стоит на выезд из краевой столицы, а местами — по направлению к центра города.

Серьезные заторы есть на Объездной дороге, Власихинской, Балтийской, Георгиева, Энтузиастов, Попова, Антона Петрова и других. В центре пробки наблюдаются на проспекте Строителей и улице Челюскинцев, однако по проспекту Ленина и Красноармейскому проезд сравнительно свободный.

Барнаул Транспорт

Комментарии 3

Avatar Picture
Народная примета

18:07:13 30-07-2025

Когда День поля, то на Павловском пробки даже в хорошую погоду.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
старообрядец

18:19:42 30-07-2025

Ну вот лето успокоило, а нет...Прудские от дождей автотранспорт пропускают, кроме Челюскинцев, а в остальных местах просто копят грунтовые воды. Как только придет похолодание и глава района вновь будет искать виновных в подтоплении домов в частном секторе. Сани готовят с лета, так и причину нужно искать с подтоплением уже сейчас!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я

19:31:19 30-07-2025

Что то невообразимое сегодня с транспортом,с Докучаева не уехать,пол часа ждала автобус .Ходят только трамваи.Такого ещё не было.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров