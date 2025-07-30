10-балльные пробки сковали Барнаул после ливня

Самые тяжелые заторы собрались на Павловском тракте

30 июля 2025, 17:45, ИА Амител

Скриншот сервиса «2Гис»

10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 30 июля из-за сильного ливня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС».

Самые большие пробки образовалась на Павловском тракте — проезд по нему затруднен почти от аэропорта и до пересечения с улицей Целинной. Местами движение стоит на выезд из краевой столицы, а местами — по направлению к центра города.

Серьезные заторы есть на Объездной дороге, Власихинской, Балтийской, Георгиева, Энтузиастов, Попова, Антона Петрова и других. В центре пробки наблюдаются на проспекте Строителей и улице Челюскинцев, однако по проспекту Ленина и Красноармейскому проезд сравнительно свободный.