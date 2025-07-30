В Барнауле из-за ливня и гигантских луж перекрыли движение на улице Попова

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной обстановке и выбирать пути объезда

30 июля 2025, 17:12, ИА Амител

Лужи на дороге в Барнауле / Фото: кадо из видео

В Барнауле из-за обильного выпадения осадков временно ограничили движение транспорта по улице Попова в районе Павловского тракта, сообщает мэрия. Движение общественного транспорта организовано следующим образом: автобусы № 10, 60 едут по: Энтузиастов - 65 лет Победы - Павловский трак, далее по своим маршрутам;

автобус № 53: Попова - 280-летия Барнаула - 65 лет Победы. «Скопление воды на к/с "Балтийская крепость". Автобусы маршрута № 1 разворачиваются на ул. Солнечная поляна, ост. мкр "Норд"», - говорится в сообщении. Специалисты проводят необходимые работы. Участников дорожного движения призывали с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и выбирать пути объезда. Как уточнили в региональном МВД, сложная обстановка на следующих участках: ул. Малахова в районе остановки общественного транспорта "Бия";

ул. Попова в районе остановки общественного транспорта "Озерная";

ул. Попова в районе пересечения с ул. 280 летия Барнаула;

пр. Ленина в районе дома № 116;

ул. А. Петрова от ул. Островского в сторону ул. Попова.