В Барнауле из-за ливня и гигантских луж перекрыли движение на улице Попова
Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной обстановке и выбирать пути объезда
30 июля 2025, 17:12, ИА Амител
В Барнауле из-за обильного выпадения осадков временно ограничили движение транспорта по улице Попова в районе Павловского тракта, сообщает мэрия.
Движение общественного транспорта организовано следующим образом:
- автобусы № 10, 60 едут по: Энтузиастов - 65 лет Победы - Павловский трак, далее по своим маршрутам;
- автобус № 53: Попова - 280-летия Барнаула - 65 лет Победы.
«Скопление воды на к/с "Балтийская крепость". Автобусы маршрута № 1 разворачиваются на ул. Солнечная поляна, ост. мкр "Норд"», - говорится в сообщении.
Специалисты проводят необходимые работы. Участников дорожного движения призывали с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и выбирать пути объезда.
Как уточнили в региональном МВД, сложная обстановка на следующих участках:
- ул. Малахова в районе остановки общественного транспорта "Бия";
- ул. Попова в районе остановки общественного транспорта "Озерная";
- ул. Попова в районе пересечения с ул. 280 летия Барнаула;
- пр. Ленина в районе дома № 116;
- ул. А. Петрова от ул. Островского в сторону ул. Попова.
17:35:46 30-07-2025
Что, опять?
Какая неожиданность. И что власти города будут порешать для устранения этой проблемы?
Самоотверженно, дружно и слаженно продолжат делать НИЧЕГО?
17:41:13 30-07-2025
Гость (17:35:46 30-07-2025) Что, опять?Какая неожиданность. И что власти города буду... так то и москалей регулярно топит, при не сравнимом количестве бабла в бюджете. позор!
18:25:43 30-07-2025
Гость (17:41:13 30-07-2025) так то и москалей регулярно топит, при не сравнимом количест... Собянин, где ливневки???
10:39:03 31-07-2025
Гость (17:41:13 30-07-2025) так то и москалей регулярно топит, при не сравнимом количест... видел у блогера одного видеотрансляцию из заморского города Парижу, прошел значит у них ливень стеной и когда закончился, даже луж в городе не было - чудеса, да и только) Это называется грамотное устройство дорог и ливневок - не скрепное и богопротивное изобретение европейских мужеложцев и нам оно не нужнО. И всю Европу точно так же дождями заливает, особенно британцев, шотландцев, ирландцев и скандинавов и почему то никто у них там не плавает. Ну а собянэн молодец, чемпион по перекладыванию бордюров и плитки
12:43:08 31-07-2025
Гость (10:39:03 31-07-2025) видел у блогера одного видеотрансляцию из заморского города ... еше как плавают, нам да же такое не снилось ты видимо новости читаешь только тут.
16:57:52 31-07-2025
Гость (10:39:03 31-07-2025) видел у блогера одного видеотрансляцию из заморского города ...
Париж под водой: мощные ливни вызвали разрушения по всей Франции
26 июня 2025 года
После аномальной жары на Францию обрушились сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные разрушения. Париж превратился в Венецию — улицы затоплены, есть пострадавшие и погибшие.
Так что плюнь в рожу этому брехуну. А также гугл в помощь со словами, париж, лондон, нью-йорк, токио и тд и тп. Топит всех
19:52:41 31-07-2025
Гость (16:57:52 31-07-2025) Париж под водой: мощные ливни вызвали разрушения по ...
26 июня 2025 года - так там тропический шторм с ураганным ветром под 120км/ч! Там не дождик шел 15 минут, как у нас, там разрушения были колоссальные, разница то есть все таки или нет? Так же и в других написанных вами городах, уж простите, но от простого дождя мировые мегаполисы колом не встают, что бы их топить начало, он неделями лить должен, как из ведра или ураган какой то прийти должен
20:24:17 31-07-2025
Гость (19:52:41 31-07-2025) Париж под водой: мощные ливни вызвали разрушения по всей Фра... Париж не в тропиках, болезный .
20:00:31 31-07-2025
Гость (16:57:52 31-07-2025) Париж под водой: мощные ливни вызвали разрушения по ... плеваться не хорошо) нельзя так) тем более он и не транслировал, не хвастался тем, что у них луж нет, просто снимал прогулку - это я сам смотрел и увидел, что их нет и спросил - где реки после дождя?)
17:57:33 30-07-2025
Гость (17:35:46 30-07-2025) Что, опять?Какая неожиданность. И что власти города буду... Отменить или запретить дожди проливные......?
18:02:13 30-07-2025
18:06:05 30-07-2025
Просто летний дождь прошел... нормальный летний дождь...
18:18:33 30-07-2025
Надо поставить памятник залповым ливням.
Напротив мэрии.
21:15:25 30-07-2025
У нас в городе климат сменился или ливневки сломали ответственные лица?
21:28:37 30-07-2025
Гость (17:35:46 30-07-2025) Что, опять?Какая неожиданность. И что власти города буду... ну что вы так обидно....они сегодня большим составом решали, каким боком к городу, а каким к реке поставить памятник этой реке по имени Обь, некогда им ливневками заниматься
21:28:52 30-07-2025
Речка Поповка. Внезапно. Непонятно, почему. На протяжении лет 30. Аномалия, прямо.
22:27:03 30-07-2025
и никаких дронов тут не нать. просто дождь и - коллапс в городе, гнев населения, убытки горожанам и городу. Сотни человек на остановках, потопшие машины, погнутые коленвалы. дада
22:59:33 30-07-2025
Завтра будет чистота неимоверно.
Но это не долго.
00:02:36 31-07-2025
Это ерунда!! главное подняли цены на проезд 40 руб. ,Запретили Салюты..Запретят Алькоголь и самокаты на День Города Запрещают периодическиПОКА интернет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А Залповый дождь чтож с ним делать Да НЕЧЕГО!!!!!!!!!!
07:41:13 31-07-2025
коллективно мэрия минусует
07:56:19 31-07-2025
Гость (07:41:13 31-07-2025) коллективно мэрия минусует... Тоже так подумал. Дали всем мэрчанам распоряжение минусовать комментарии про них.
08:35:22 31-07-2025
Гость (07:41:13 31-07-2025) коллективно мэрия минусует... +100500 видимо с утра выписали задание, пока выполняют его на отлично, гораздо эффективнее, чем проблему с "рекой Поповкой".
09:20:50 31-07-2025
Гость (07:41:13 31-07-2025) коллективно мэрия минусует... Тоже так подумал. С бюджетниками вообще можно делать всё что хочешь, хоть на митинг их выгонять, хоть с плакатами заставить стоять, хоть комментарии заставить минусовать. Рабы 21 века.
Сейчас они на работу придут и этот пост тоже заминусуют.
10:25:46 31-07-2025
Гость (09:20:50 31-07-2025) Тоже так подумал. С бюджетниками вообще можно делать всё что... Какое по детски наивное восприятие действительности. Ну попробуй вякни, что нибудь против руководителя любого небюджетного предприятия мигом вылетишь на улицу, нераб ты наш 21 века.
20:14:36 31-07-2025
У реки в Барнауле огромное число притоков в виде рек и ручьев, которые имеют свои многочисленные притоки. Притоки впадают в реку. Все эти притоки не имеют водоохранных зон. Русла их засыпают, распахивают, застраивают, засаживают деревьями. У нас идет массовое нарушение законов природы о бассейновой структурности поверхности суши и адаптированности к ней почвообразовательных процессов и зональности растительного покрова водосборов. Мы уничтожаем гидрорельефные, почвенные, растительные единицы Экосферы. Эти компоненты экосферы формируют на поверхности суши бассейновые природные каркасы. Их необходимо сохранить, что на планете сохранить необходимую нам экосферу, климат и биоразнообразие. В Росси и других странах необходимо создавать Министерства Бассейновых природных каркасов, для подготовки кадров необходимы Университеты, для создания ООПТ Бассейновых природных каркасов необходимы проектные институты, предприятия по внедрению этих ООПТ. Экоконтроль России. Валитов Р.Г. Омск