В Барнауле из-за ливня и гигантских луж перекрыли движение на улице Попова

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной обстановке и выбирать пути объезда

30 июля 2025, 17:12, ИА Амител

Лужи на дороге в Барнауле / Фото: кадо из видео
В Барнауле из-за обильного выпадения осадков временно ограничили движение транспорта по улице Попова в районе Павловского тракта, сообщает мэрия.

Движение общественного транспорта организовано следующим образом:

  • автобусы  № 10, 60 едут по: Энтузиастов - 65 лет Победы - Павловский трак, далее по своим маршрутам;
  • автобус № 53: Попова - 280-летия Барнаула - 65 лет Победы. 

«Скопление воды на к/с "Балтийская крепость". Автобусы маршрута № 1 разворачиваются на ул. Солнечная поляна, ост. мкр "Норд"», - говорится в сообщении.

Специалисты проводят необходимые работы. Участников дорожного движения призывали с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и выбирать пути объезда.

Как уточнили в региональном МВД, сложная обстановка на следующих участках:

  • ул. Малахова в районе остановки общественного транспорта "Бия";
  • ул. Попова  в районе остановки общественного транспорта "Озерная";
  • ул. Попова в районе пересечения с ул. 280 летия Барнаула;
  • пр. Ленина в районе дома № 116;
  • ул. А. Петрова от ул. Островского в сторону ул. Попова.

Комментарии 25

Avatar Picture
Гость

17:35:46 30-07-2025

Что, опять?
Какая неожиданность. И что власти города будут порешать для устранения этой проблемы?
Самоотверженно, дружно и слаженно продолжат делать НИЧЕГО?

Avatar Picture
Гость

17:41:13 30-07-2025

Гость (17:35:46 30-07-2025) Что, опять?Какая неожиданность. И что власти города буду... так то и москалей регулярно топит, при не сравнимом количестве бабла в бюджете. позор!

Avatar Picture
Гость

18:25:43 30-07-2025

Гость (17:41:13 30-07-2025) так то и москалей регулярно топит, при не сравнимом количест... Собянин, где ливневки???

Avatar Picture
Гость

10:39:03 31-07-2025

Гость (17:41:13 30-07-2025) так то и москалей регулярно топит, при не сравнимом количест... видел у блогера одного видеотрансляцию из заморского города Парижу, прошел значит у них ливень стеной и когда закончился, даже луж в городе не было - чудеса, да и только) Это называется грамотное устройство дорог и ливневок - не скрепное и богопротивное изобретение европейских мужеложцев и нам оно не нужнО. И всю Европу точно так же дождями заливает, особенно британцев, шотландцев, ирландцев и скандинавов и почему то никто у них там не плавает. Ну а собянэн молодец, чемпион по перекладыванию бордюров и плитки

Avatar Picture
Гость

12:43:08 31-07-2025

Гость (10:39:03 31-07-2025) видел у блогера одного видеотрансляцию из заморского города ... еше как плавают, нам да же такое не снилось ты видимо новости читаешь только тут.

Avatar Picture
Гость

16:57:52 31-07-2025

Гость (10:39:03 31-07-2025) видел у блогера одного видеотрансляцию из заморского города ...

Париж под водой: мощные ливни вызвали разрушения по всей Франции
26 июня 2025 года

После аномальной жары на Францию обрушились сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные разрушения. Париж превратился в Венецию — улицы затоплены, есть пострадавшие и погибшие.


Так что плюнь в рожу этому брехуну. А также гугл в помощь со словами, париж, лондон, нью-йорк, токио и тд и тп. Топит всех

Avatar Picture
Гость

19:52:41 31-07-2025

Гость (16:57:52 31-07-2025) Париж под водой: мощные ливни вызвали разрушения по ... Париж под водой: мощные ливни вызвали разрушения по всей Франции
26 июня 2025 года - так там тропический шторм с ураганным ветром под 120км/ч! Там не дождик шел 15 минут, как у нас, там разрушения были колоссальные, разница то есть все таки или нет? Так же и в других написанных вами городах, уж простите, но от простого дождя мировые мегаполисы колом не встают, что бы их топить начало, он неделями лить должен, как из ведра или ураган какой то прийти должен

Avatar Picture
Гость

20:24:17 31-07-2025

Гость (19:52:41 31-07-2025) Париж под водой: мощные ливни вызвали разрушения по всей Фра... Париж не в тропиках, болезный .

Avatar Picture
Гость

20:00:31 31-07-2025

Гость (16:57:52 31-07-2025) Париж под водой: мощные ливни вызвали разрушения по ... плеваться не хорошо) нельзя так) тем более он и не транслировал, не хвастался тем, что у них луж нет, просто снимал прогулку - это я сам смотрел и увидел, что их нет и спросил - где реки после дождя?)

Avatar Picture
Гость

17:57:33 30-07-2025

Гость (17:35:46 30-07-2025) Что, опять?Какая неожиданность. И что власти города буду... Отменить или запретить дожди проливные......?

Avatar Picture
22

18:02:13 30-07-2025

Гость (17:35:46 30-07-2025) Что, опять?Какая неожиданность. И что власти города буду... Отменить или запретить дожди проливные......?

Avatar Picture
Гость

18:06:05 30-07-2025

Просто летний дождь прошел... нормальный летний дождь...

Avatar Picture
Гость

18:18:33 30-07-2025

Надо поставить памятник залповым ливням.
Напротив мэрии.

Avatar Picture
Олег

21:15:25 30-07-2025

У нас в городе климат сменился или ливневки сломали ответственные лица?

Avatar Picture
тамара

21:28:37 30-07-2025

Гость (17:35:46 30-07-2025) Что, опять?Какая неожиданность. И что власти города буду... ну что вы так обидно....они сегодня большим составом решали, каким боком к городу, а каким к реке поставить памятник этой реке по имени Обь, некогда им ливневками заниматься

Avatar Picture
Кхм...

21:28:52 30-07-2025

Речка Поповка. Внезапно. Непонятно, почему. На протяжении лет 30. Аномалия, прямо.

Avatar Picture
Гость

22:27:03 30-07-2025

и никаких дронов тут не нать. просто дождь и - коллапс в городе, гнев населения, убытки горожанам и городу. Сотни человек на остановках, потопшие машины, погнутые коленвалы. дада

Avatar Picture
Musik

22:59:33 30-07-2025

Завтра будет чистота неимоверно.
Но это не долго.

Avatar Picture
франк тугрик сом

00:02:36 31-07-2025

Это ерунда!! главное подняли цены на проезд 40 руб. ,Запретили Салюты..Запретят Алькоголь и самокаты на День Города Запрещают периодическиПОКА интернет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А Залповый дождь чтож с ним делать Да НЕЧЕГО!!!!!!!!!!

Avatar Picture
Гость

07:41:13 31-07-2025

коллективно мэрия минусует

Avatar Picture
Гость

07:56:19 31-07-2025

Гость (07:41:13 31-07-2025) коллективно мэрия минусует... Тоже так подумал. Дали всем мэрчанам распоряжение минусовать комментарии про них.

Avatar Picture
Гость

08:35:22 31-07-2025

Гость (07:41:13 31-07-2025) коллективно мэрия минусует... +100500 видимо с утра выписали задание, пока выполняют его на отлично, гораздо эффективнее, чем проблему с "рекой Поповкой".

Avatar Picture
Гость

09:20:50 31-07-2025

Гость (07:41:13 31-07-2025) коллективно мэрия минусует... Тоже так подумал. С бюджетниками вообще можно делать всё что хочешь, хоть на митинг их выгонять, хоть с плакатами заставить стоять, хоть комментарии заставить минусовать. Рабы 21 века.
Сейчас они на работу придут и этот пост тоже заминусуют.

Avatar Picture
Гость

10:25:46 31-07-2025

Гость (09:20:50 31-07-2025) Тоже так подумал. С бюджетниками вообще можно делать всё что... Какое по детски наивное восприятие действительности. Ну попробуй вякни, что нибудь против руководителя любого небюджетного предприятия мигом вылетишь на улицу, нераб ты наш 21 века.

Avatar Picture
Ринад Валитов

20:14:36 31-07-2025

У реки в Барнауле огромное число притоков в виде рек и ручьев, которые имеют свои многочисленные притоки. Притоки впадают в реку. Все эти притоки не имеют водоохранных зон. Русла их засыпают, распахивают, застраивают, засаживают деревьями. У нас идет массовое нарушение законов природы о бассейновой структурности поверхности суши и адаптированности к ней почвообразовательных процессов и зональности растительного покрова водосборов. Мы уничтожаем гидрорельефные, почвенные, растительные единицы Экосферы. Эти компоненты экосферы формируют на поверхности суши бассейновые природные каркасы. Их необходимо сохранить, что на планете сохранить необходимую нам экосферу, климат и биоразнообразие. В Росси и других странах необходимо создавать Министерства Бассейновых природных каркасов, для подготовки кадров необходимы Университеты, для создания ООПТ Бассейновых природных каркасов необходимы проектные институты, предприятия по внедрению этих ООПТ. Экоконтроль России. Валитов Р.Г. Омск

