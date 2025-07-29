10-летний мальчик утонул, купаясь без присмотра взрослых в Бийске

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

29 июля 2025, 22:35, ИА Амител

Место происшествия / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Следователи устанавливают обстоятельства утопления 10-летнего мальчика в Бие. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 29 июля. Ребенок находился вместе с другом на берегу Бии без присмотра взрослых. Не умея плавать, дети зашли в воду на достаточную глубину. Течение стало уносить мальчика и он скрылся под водой. Тело погибшего достали спасатели.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Следователями проведен осмотр места происшествия. Установлено, что место купания подростков не является пляжем, однако на береговой линии аншлагов, запрещающих купаться, не установлено. В ходе расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства и причины происшедшего.