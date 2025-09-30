100 млн за поле. "Союз" отбил на торгах 86 га около барнаульского аэропорта у краснодарцев

При начальной цене 1 млн победитель заплатил свыше 100 млн рублей

30 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

Участок на Павловском тракте / Фото: "Дом.рф"

Застройщик "Шотландия" (входит в ГК "Союз") стал победителем торгов, на которых разыграли право застройки десяти участков у барнаульского аэропорта. Компания предложила за лот 100 млн 276 тыс. рублей. Таким образом, стоимость земли выросла в 100 (!) раз: начальная цена была 1 млн рублей. Теперь инвестор должен в течение 15,5 года освоить мегаучасток. Между тем в ближайший месяц пройдет еще десять аукционов. Если все они окажутся успешными, в оборот выйдет более 400 га земли под комплексное строительство.

Кто участвовал в торгах?

Всего в аукционе участвовали пять девелоперов. Однако интересно не количество фирм, а их география: помимо барнаульских, на торги заявились сразу две фирмы из Краснодара. Речь идет о компании "А-ЛЕНД" (по данным открытых источников, организация зарегистрирована 8 сентября 2025 года), а также СЗ "АСТ" (по информации "Дом.рф", девелопер построил три дома и сейчас возводит еще один). Также в аукционе участвовали ДСК (ГК "Алгоритм") и "Строительная инициатива" (ГК "Жилищная инициатива").

Сколько предлагали компании за лот?

"Строительная инициатива" (ГК "Жилищная инициатива") – 1,33 млн рублей;

СЗ "АСТ" – 25,5 млн рублей;

"А-ЛЕНД" – 61,7 млн рублей;

ДСК (ГК "Алгоритм") – 100 млн 246 тыс. рублей;

"Шотландия" – 100 млн 276 тыс. рублей.

Что должен построить победитель?

Многоэтажные жилые дома (в т.ч. со встроенно-пристроенными коммерческими и соцобъектами), объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, нежилые здания социального, коммерческого или смешанного назначения, социальные объекты. Также в квартале должен появиться парк.

Однако, как сообщила депутат АКЗС Ксения Белоусова в своем телеграм-канале, в ответ на ее запрос "Дом.рф" разъяснил, что застройщик может не возводить инфраструктуру, школы, детсады и поликлиники, если заключит соглашение с региональными или местными органами власти о строительстве ими конкретных объектов.

В таком случае обязательства застройщика по строительству указанных объектов, как и аренда участков для них, подлежат прекращению.

«Механизм освобождения застройщика от строительства всех или некоторых объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры существует, но он неавтоматический. Таким образом, все решают переговоры с властями и фиксация договоренностей в официальных соглашениях на этапе подготовки и согласования документации по планировке территории», – отметила Ксения Белоусова.

Какие дома построят в квартале?

Количество многоэтажек в микрорайоне, их расположение, этажность и архитектура будут определены в проекте планировки квартала (его нужно будет согласовать с "Дом.рф"). Однако госкомпания все-таки обозначила некоторые требования к объектам. Так, должны быть предусмотрены места для размещения кондиционеров на фасадах домов, техническом балконе или кровле, а при проектировании фасада необходимо применять материалы, "свойственные для окружающей застройки, не входящие в конфликт с окружением".

«Колористические решения фасадов должны соответствовать окружающей застройке и проведенному ландшафтно-визуальному анализу, представленному в обосновании проектных решений объектов. Фасады разных зданий должны гармонировать друг с другом (посредством пропорций, архитектурных решений, материалов), но быть разнообразными (для разнообразия архитектурной среды и визуального разделения разных зданий/корпусов)», – указано в документации.

Также дома должны отвечать "зеленому" стандарту. Он включает 81 критерий (37 обязательных и 44 добровольных) в десяти категориях. Некоторые из них:

класс энергоэффективности А, А+, А++;

озеленение территории;

благоустройство территории;

детские и спортивные площадки;

безбарьерная среда для маломобильных лиц;

площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов.

Сколько лет потратят на строительство?

На освоение 86 га "Дом.рф" дает 15,5 года. Однако разрешение на строительство первого дома нужно получить уже в течение полутора лет.