100 млн за поле. "Союз" отбил на торгах 86 га около барнаульского аэропорта у краснодарцев
При начальной цене 1 млн победитель заплатил свыше 100 млн рублей
30 сентября 2025, 06:15, ИА Амител
Застройщик "Шотландия" (входит в ГК "Союз") стал победителем торгов, на которых разыграли право застройки десяти участков у барнаульского аэропорта. Компания предложила за лот 100 млн 276 тыс. рублей. Таким образом, стоимость земли выросла в 100 (!) раз: начальная цена была 1 млн рублей. Теперь инвестор должен в течение 15,5 года освоить мегаучасток. Между тем в ближайший месяц пройдет еще десять аукционов. Если все они окажутся успешными, в оборот выйдет более 400 га земли под комплексное строительство.
Кто участвовал в торгах?
Всего в аукционе участвовали пять девелоперов. Однако интересно не количество фирм, а их география: помимо барнаульских, на торги заявились сразу две фирмы из Краснодара. Речь идет о компании "А-ЛЕНД" (по данным открытых источников, организация зарегистрирована 8 сентября 2025 года), а также СЗ "АСТ" (по информации "Дом.рф", девелопер построил три дома и сейчас возводит еще один). Также в аукционе участвовали ДСК (ГК "Алгоритм") и "Строительная инициатива" (ГК "Жилищная инициатива").
Сколько предлагали компании за лот?
"Строительная инициатива" (ГК "Жилищная инициатива") – 1,33 млн рублей;
СЗ "АСТ" – 25,5 млн рублей;
"А-ЛЕНД" – 61,7 млн рублей;
ДСК (ГК "Алгоритм") – 100 млн 246 тыс. рублей;
"Шотландия" – 100 млн 276 тыс. рублей.
Что должен построить победитель?
Многоэтажные жилые дома (в т.ч. со встроенно-пристроенными коммерческими и соцобъектами), объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, нежилые здания социального, коммерческого или смешанного назначения, социальные объекты. Также в квартале должен появиться парк.
Однако, как сообщила депутат АКЗС Ксения Белоусова в своем телеграм-канале, в ответ на ее запрос "Дом.рф" разъяснил, что застройщик может не возводить инфраструктуру, школы, детсады и поликлиники, если заключит соглашение с региональными или местными органами власти о строительстве ими конкретных объектов.
В таком случае обязательства застройщика по строительству указанных объектов, как и аренда участков для них, подлежат прекращению.
«Механизм освобождения застройщика от строительства всех или некоторых объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры существует, но он неавтоматический. Таким образом, все решают переговоры с властями и фиксация договоренностей в официальных соглашениях на этапе подготовки и согласования документации по планировке территории», – отметила Ксения Белоусова.
Какие дома построят в квартале?
Количество многоэтажек в микрорайоне, их расположение, этажность и архитектура будут определены в проекте планировки квартала (его нужно будет согласовать с "Дом.рф"). Однако госкомпания все-таки обозначила некоторые требования к объектам. Так, должны быть предусмотрены места для размещения кондиционеров на фасадах домов, техническом балконе или кровле, а при проектировании фасада необходимо применять материалы, "свойственные для окружающей застройки, не входящие в конфликт с окружением".
«Колористические решения фасадов должны соответствовать окружающей застройке и проведенному ландшафтно-визуальному анализу, представленному в обосновании проектных решений объектов. Фасады разных зданий должны гармонировать друг с другом (посредством пропорций, архитектурных решений, материалов), но быть разнообразными (для разнообразия архитектурной среды и визуального разделения разных зданий/корпусов)», – указано в документации.
Также дома должны отвечать "зеленому" стандарту. Он включает 81 критерий (37 обязательных и 44 добровольных) в десяти категориях. Некоторые из них:
- класс энергоэффективности А, А+, А++;
- озеленение территории;
- благоустройство территории;
- детские и спортивные площадки;
- безбарьерная среда для маломобильных лиц;
- площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов.
Сколько лет потратят на строительство?
На освоение 86 га "Дом.рф" дает 15,5 года. Однако разрешение на строительство первого дома нужно получить уже в течение полутора лет.
07:28:27 30-09-2025
Ещё 400 гектар выводится из севооборота. Земли, которые могут приносить прибыль веками, продают на один, сиюминутный хапок. Лучше бы гнали этих застройщиков деревни отстраивать. Человейники клепают, город в бетон закатывают, зелень изничтожают.
20:04:19 30-09-2025
гость (07:28:27 30-09-2025) Ещё 400 гектар выводится из севооборота. Земли, которые могу... там ничего нельзя сеять тк сильная загрязненность. были кормовые типа люцерны. так есть более удачные площади, чем эти вблизи города и экологически грязные поля. не о том вы сожалеете
20:52:51 30-09-2025
гость (07:28:27 30-09-2025) Ещё 400 гектар выводится из севооборота. Земли, которые могу... Зачем там что то отстраивать? Там и так пустых домов хватает. Что то вы путаете.
08:06:28 30-09-2025
Говорил, что Союз заберет)))))
08:13:42 30-09-2025
Отбил - слово то какое рыночное?...
Видимо мало в жизни боевых действий...?
08:16:09 30-09-2025
"застройщик может не возводить инфраструктуру, школы, детсады и поликлиники, если заключит соглашение с региональными или местными органами власти о строительстве ими конкретных объектов."
Вижу,так и будет-От.машкин скинет социалку на местные органы! и ещё виднее-местные власти дадут согласие!!!!
Интересно,кому из администрации кошт идёт от участия?
08:33:17 30-09-2025
Неванга (08:16:09 30-09-2025) "застройщик может не возводить инфраструктуру, школы, детса... А Вы догадайтесь, кому идет. Если вместе лопатами машут на стройплощадке показательно на Беляева.......))))
Вот как раз из-за того, что строить социалку не надо, после соглашения с администрацией, такой ценник и дали в 100 раз. Кстати, они больше давали за меньший гектар.
09:36:02 30-09-2025
Гость (08:33:17 30-09-2025) А Вы догадайтесь, кому идет. Если вместе лопатами машут на с... Так вопрос мой был риторический.
До того уже всё срослось и проросло!!!!
И "интересующиеся" органы тоже с повязкой на глазах....
20:05:16 30-09-2025
Неванга (08:16:09 30-09-2025) "застройщик может не возводить инфраструктуру, школы, детса... Отмашкин на пенсии, если уж по существу, если у вас лично к нему вопросы
09:44:34 30-09-2025
пустующая земля запущена в хозяйственный оборот.
это само по себе хорошо.
10:00:45 30-09-2025
В свое время Барнаульский Аэропорт приводили как пример безопасности: вдали от жилой застройки. Видимо безопасность стала неактуальной.
Отдельная история это транспортная доступность. Аэротакси застройщик наверное запустит? или метро прокопает?
10:12:16 30-09-2025
В рамках реновации нужно снести деревню Солнечная поляна, а её жителей переселить в комфортабельные квартиры на сороковом этаже. Хватит им жить в ветхих убогих одноэтажных домиках, пусть привыкают к городской среде. В крайнем случае если нужен частный дом - добро пожаловать в Топчиху.
12:25:48 30-09-2025
Надо дорожную сеть развивать как в других городах
13:26:55 30-09-2025
Павловский тракт и Строителей уже в любое время перегружены, а тут продолжается усугубление ситуации
14:32:48 30-09-2025
Вот жители коттеджей рядом "обрадуются".
Уехали жить из города в тишине и комфорте...
20:07:22 30-09-2025
Гость (14:32:48 30-09-2025) Вот жители коттеджей рядом "обрадуются".Уехали жить из г... там такая теснота, что ни о какой тишине и речи не идет. живут кучей друг у дружки на виду