113 тысяч жителей Алтайского края получат прибавку к пенсии с 1 августа

Доплату начислят без заявлений

01 августа 2025, 07:15, ИА Амител

Рублевые купюры / Фото: amic.ru

С 1 августа алтайские пенсионеры получат прибавку к пенсии — речь идет о пожилых людях, которые работали в 2024 году и за которых работодатель платил взносы. Как сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на региональное отделение Соцфонда, индексация затронет 113 тысяч жителей региона.

Для получения прибавки не нужно отправлять заявки — ее начислят автоматически на основе стажа и взносов за последний год. В августе выплаты придут с учетом повышения, которое зависит от зарплаты за прошлый год.

Всего за год работающий пенсионер может получить три пенсионных коэффициента. Информацию о них можно найти в выписке из лицевого счета на портале государственных услуг. В 2025 году цена одного коэффициента составляет 145,69 рубля.