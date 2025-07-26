В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия с 1 августа
Перерасчет произведут автоматически
26 июля 2025, 09:48, ИА Амител
С 1 августа Соцфонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщил РИА Новости глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Прибавку получат те, кто официально трудился в 2024 году, а за них работодатели платили страховые взносы. Размер доплаты будет индивидуальным и зависит от числа заработанных пенсионных баллов. Однако есть ограничение – не более трех баллов, что дает прибавку до 450 рублей (с учетом текущей стоимости балла менее 150 рублей).
Нилов отметил, что депутаты всех фракций уже поднимали вопрос об отмене этого ограничения. Сейчас ведется диалог с правительством.
Обращаться за перерасчетом пенсии никуда не нужно – он будет произведен автоматически, выплаты поступят в августе по графику.
Доплаты также получат:
- граждане, достигшие 80 лет в июле;
- пенсионеры, которым ранее назначили первую группу инвалидности.
«Для этих категорий также предусмотрены дополнительные надбавки за уход», – отметил парламентарий.
Нилов также напомнил, что августовский перерасчет – это ежегодная процедура, закрепленная законом.
10:29:41 26-07-2025
На бутылку хватить. Щедро!
11:05:04 26-07-2025
В этой фразе - "В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия с 1 августа" слова - "рассказали, у кого" лишние. Если их убрать, то будет правда.
11:16:06 26-07-2025
Стаж 44.Пенс.Продолжаю работать. Работодатель за все эти годы в этот фонд выплатил огромные суммы. Сейчас моя пенсия примерно равна сумме отчислений. Так если я заработал пенсию то и эти отчисления мне отдайте. А не 400 руб подачки.
15:34:48 26-07-2025
Иван (11:16:06 26-07-2025) Стаж 44.Пенс.Продолжаю работать. Работодатель за все эти год... И у меня такая -же история.
16:47:20 26-07-2025
Иван (11:16:06 26-07-2025) Стаж 44.Пенс.Продолжаю работать. Работодатель за все эти год... И сколько пенсия?
Маленькая, к соточке?
20:50:53 26-07-2025
Было время, когда пенсии дважды в год индексировались в соответствии с регулярностью скачков цен на ЖКУ! Потом "господа" приучили "быдло" довольствоваться урезанной вдвое, т.е. всего лишь однократной "индексацией". Эта жульническая традиция закрепилась и продолжается поднесь, ничуть почему-то не возмущая великовозрастных граждан...
08:20:54 28-07-2025
Хоть бы не трындели про этот позор.Средняя пенсия ,всего300 евро.Как где нибудь,в Габоне.
11:10:36 28-07-2025
Афиноген (08:20:54 28-07-2025) Хоть бы не трындели про этот позор.Средняя пенсия ,всего300 ... Вы хотели написать 200 евро?
12:46:39 28-07-2025
ник (11:10:36 28-07-2025) Вы хотели написать 200 евро?... Да ,совсем я зарапортовался ,надо было написать "долларов" а в евро то точно 200 будет.