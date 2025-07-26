НОВОСТИОбщество

В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия с 1 августа

Перерасчет произведут автоматически

26 июля 2025, 09:48, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 августа Соцфонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщил РИА Новости глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Прибавку получат те, кто официально трудился в 2024 году, а за них работодатели платили страховые взносы. Размер доплаты будет индивидуальным и зависит от числа заработанных пенсионных баллов. Однако есть ограничение – не более трех баллов, что дает прибавку до 450 рублей (с учетом текущей стоимости балла менее 150 рублей).

Нилов отметил, что депутаты всех фракций уже поднимали вопрос об отмене этого ограничения. Сейчас ведется диалог с правительством.

Обращаться за перерасчетом пенсии никуда не нужно – он будет произведен автоматически, выплаты поступят в августе по графику.

Доплаты также получат:

  • граждане, достигшие 80 лет в июле;
  • пенсионеры, которым ранее назначили первую группу инвалидности.

«Для этих категорий также предусмотрены дополнительные надбавки за уход», – отметил парламентарий.

Нилов также напомнил, что августовский перерасчет – это ежегодная процедура, закрепленная законом.

Комментарии

Бгг

10:29:41 26-07-2025

На бутылку хватить. Щедро!

гость

11:05:04 26-07-2025

В этой фразе - "В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия с 1 августа" слова - "рассказали, у кого" лишние. Если их убрать, то будет правда.

Иван

11:16:06 26-07-2025

Стаж 44.Пенс.Продолжаю работать. Работодатель за все эти годы в этот фонд выплатил огромные суммы. Сейчас моя пенсия примерно равна сумме отчислений. Так если я заработал пенсию то и эти отчисления мне отдайте. А не 400 руб подачки.

Гость

15:34:48 26-07-2025

Иван (11:16:06 26-07-2025) Стаж 44.Пенс.Продолжаю работать. Работодатель за все эти год... И у меня такая -же история.

Musik

16:47:20 26-07-2025

Иван (11:16:06 26-07-2025) Стаж 44.Пенс.Продолжаю работать. Работодатель за все эти год... И сколько пенсия?
Маленькая, к соточке?

Гость

20:50:53 26-07-2025

Было время, когда пенсии дважды в год индексировались в соответствии с регулярностью скачков цен на ЖКУ! Потом "господа" приучили "быдло" довольствоваться урезанной вдвое, т.е. всего лишь однократной "индексацией". Эта жульническая традиция закрепилась и продолжается поднесь, ничуть почему-то не возмущая великовозрастных граждан...

Афиноген

08:20:54 28-07-2025

Хоть бы не трындели про этот позор.Средняя пенсия ,всего300 евро.Как где нибудь,в Габоне.

ник

11:10:36 28-07-2025

Афиноген (08:20:54 28-07-2025) Хоть бы не трындели про этот позор.Средняя пенсия ,всего300 ... Вы хотели написать 200 евро?

Афиноген

12:46:39 28-07-2025

ник (11:10:36 28-07-2025) Вы хотели написать 200 евро?... Да ,совсем я зарапортовался ,надо было написать "долларов" а в евро то точно 200 будет.

