В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия с 1 августа

Перерасчет произведут автоматически

26 июля 2025, 09:48, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 августа Соцфонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщил РИА Новости глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Прибавку получат те, кто официально трудился в 2024 году, а за них работодатели платили страховые взносы. Размер доплаты будет индивидуальным и зависит от числа заработанных пенсионных баллов. Однако есть ограничение – не более трех баллов, что дает прибавку до 450 рублей (с учетом текущей стоимости балла менее 150 рублей).

Нилов отметил, что депутаты всех фракций уже поднимали вопрос об отмене этого ограничения. Сейчас ведется диалог с правительством.

Обращаться за перерасчетом пенсии никуда не нужно – он будет произведен автоматически, выплаты поступят в августе по графику.

Доплаты также получат:

граждане, достигшие 80 лет в июле;

пенсионеры, которым ранее назначили первую группу инвалидности.

«Для этих категорий также предусмотрены дополнительные надбавки за уход», – отметил парламентарий.

Нилов также напомнил, что августовский перерасчет – это ежегодная процедура, закрепленная законом.