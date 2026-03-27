"Шаги в направлении будущего". Партия "Новые люди" позитивно оценила отчет главы Барнаула

Как отметил Никита Федюнин, в 2026 году особое внимание необходимо уделить цифровизации городской среды

27 марта 2026, 22:04, ИА Амител

Никита Федюнин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаул должен стать комфортным городом, в котором хочется жить, учиться, работать и воспитывать детей. Однако достижение этой цели возможно только при постоянном диалоге власти с жителями. Такими словами руководитель фракции партии "Новые люди" в Барнаульской городской Думе Никита Федюнин прокомментировал отчет главы города Вячеслава Франка о работе администрации за 2025 год.

Федюнин отметил, что минувший год стал периодом серьезных экономических и инфраструктурных вызовов, тем не менее городу удалось сохранить устойчивость и продолжить поступательное развитие.

«За прошедший год удалось сделать значимые шаги в направлении будущего Барнаула. Это будущее видится позитивным и динамичным — в сильной, технологичной и суверенной России. Барнаул должен стать комфортным городом, в котором хочется жить, учиться, работать, воспитывать детей, развивать бизнес и реализовывать творческий потенциал. Достижение этой цели возможно только при постоянном диалоге с жителями и внимании к их запросам», — подчеркнул Федюнин.

Например, в текущих условиях особое внимание необходимо уделить цифровизации городской среды. С учетом регулярных ограничений мобильного интернета, которые уже стали привычной реальностью, актуальной задачей становится развитие сети общественного Wi-Fi.

Федюнин напомнил, что в 2025 году партия "Новые люди" размещала карты с точками бесплатного Wi-Fi. Кроме того, запустила собственную точку бесплатного доступа в центре города — на Социалистическом проспекте. Подключение было организовано с соблюдением всех требований: через оператора связи и с обязательной верификацией пользователей.

По его мнению, такие точки с бесплатным доступом к интернету необходимо обустроить в ключевых общественных пространствах. Речь идет о набережной, Нагорном парке, улице Мало-Тобольской и других локациях с высокой концентрацией жителей, туристической активностью и насыщенной событийной повесткой.

Напомним, депутаты БГД единогласно поддержали отчет Вячеслава Франка. А сам глава города поблагодарил всех неравнодушных барнаульцев за работу на благо города, а также указал, что управление городским хозяйством невозможно без команды единомышленников.