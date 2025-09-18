13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
Трагический инцидент произошел 17 сентября в спортивном комплексе "Северная арена" Острогожского района. У 13-летнего подростка во время тренировки по самбо резко ухудшилось самочувствие. Несмотря на оперативное прибытие скорой помощи и реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось, сообщает Минздрав региона.
На момент осмотра у мальчика фиксировались критические показатели: температура 40,5 градуса, давление 150/100, пульс 180 уд/мин, сатурация 62%. Состояние осложнялось судорожным синдромом и выраженным обезвоживанием.
После госпитализации проводились реанимационные мероприятия в течение 40 минут, однако мальчик не выжил.
По предварительным данным, физической нагрузки в момент ухудшения состояния не было – подросток находился в раздевалке после тренировки. Он более двух лет занимался в секции и имел медицинский допуск.
Министерство здравоохранения Воронежской области начало служебную проверку.
23:46:21 18-09-2025
Прекращайте травить русских импортозамещательским дерьмищем
Ни какого контроля, за собоюдением ГОСТов
Сплошная химия
07:47:03 19-09-2025
Спорт это жизнь.
09:18:57 19-09-2025
"выраженным обезвоживанием." - похоже весогонка.
10:51:25 19-09-2025
Musik (09:18:57 19-09-2025) "выраженным обезвоживанием." - похоже весогонка.... Сгонял вес перед соревами, и убил себя. Меня всегда забавляли все эти "сушки", потому что они ведут к смерти. Вот и привели.
11:44:02 19-09-2025
1 (10:51:25 19-09-2025) Сгонял вес перед соревами, и убил себя. Меня всегда забавлял... 3-5% можно. собственно, для этого тренер и нужен
11:09:52 19-09-2025
Сатурация 62. Вейпы не причем?