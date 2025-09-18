13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области

По предварительным данным, физической нагрузки в момент ухудшения состояния не было – мальчик находился в раздевалке после тренировки

18 сентября 2025, 23:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Трагический инцидент произошел 17 сентября в спортивном комплексе "Северная арена" Острогожского района. У 13-летнего подростка во время тренировки по самбо резко ухудшилось самочувствие. Несмотря на оперативное прибытие скорой помощи и реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось, сообщает Минздрав региона.

На момент осмотра у мальчика фиксировались критические показатели: температура 40,5 градуса, давление 150/100, пульс 180 уд/мин, сатурация 62%. Состояние осложнялось судорожным синдромом и выраженным обезвоживанием.

После госпитализации проводились реанимационные мероприятия в течение 40 минут, однако мальчик не выжил.

По предварительным данным, физической нагрузки в момент ухудшения состояния не было – подросток находился в раздевалке после тренировки. Он более двух лет занимался в секции и имел медицинский допуск.

Министерство здравоохранения Воронежской области начало служебную проверку.