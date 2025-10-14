15-летний долгострой рядом с ТЦ "Весна" превратят в торгово-офисный центр

Участок зарос кленами, и "скелет" здания уже практически не виден

14 октября 2025, 09:15, ИА Амител

Проект торгово-административного здания на ул. Малахова, 90б / Фото: "Мастерская Золотова"

Заброшенный металлический каркас на ул. Малахова, 90б, планируют переделать в административно-торговое здание. Проект объекта представили на градсовете. Согласно предварительным эскизам, на первом этаже офисника хотят разместить парковку и магазин, на втором – кабинеты. Подробнее – в материале amic.ru.

Каким будет объект?

Как сообщил архитектор, автор проекта Владимир Золотов, территория участка вместе с металлическим каркасом заросла кленами. Рядом с площадкой находятся торговые и административные здания, а также частный сектор.

«Участок занят незавершенным строительством, где-то 15 лет стоит частично выполненное металлическое перекрытие. Появилась идея завершить данный комплекс», – отметил Владимир Золотов.

Спроектированное здание повторяет габариты существующего. Согласно предложению архитектора, у офисного центра будут центральные входы, а по бокам – дополнительные. Общая площадь здания – 900 квадратных метров.

Каркас здания на ул. Малахова, 90б / Фото: "Яндекс Карты"

На первом этаже предложено разместить парковку на 27 машино-мест и небольшое помещение магазина. Второй этаж – административный. Дополнительно 23 машино-места хотят расположить вдоль красной линии. Владимир Золотов отметил, что это решение пока не согласовано с мэрией.

Тротуары и парковки

Члены градсовета обратили внимание, что вдоль долгостроя нет пешеходных связей, и архитекторы не предлагают построить тротуары.

«Мы не устанем повторять, что изменение и строительство новых объектов должно улучшать среду для пешеходов. Пока мы видим приоритет автомобильного транспорта», – отметил первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров.

Кроме того, экспертов заинтересовал расчет площади здания: как отметила депутат АКЗС Ксения Белоусова, площадь первого этажа – 165 квадратных метров, второго – 831 кв. м. Это несоответствие Владимир Золотов объяснил тем, что в общую площадь не включена парковка.

«Парковка существует самостоятельно, она холодная, но застекленная. В общую площадь зданий включили магазин 165 метров квадратных на первом этаже и административные помещения на втором», – ответил Владимир Золотов.

Однако члены комиссии настаивали: технико-экономические показатели здания нужно корректировать и включать в общую площадь парковку.

В результате проект решили согласовать, но с условием: архитекторы скорректируют эскизы с учетом замечаний и представят документы в рабочем порядке. Если обновленные расчеты никак не повлияют на площадь здания и его габариты, то проект получит "зеленый свет".