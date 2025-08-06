"15 литров, пожалуйста". Ярмарка меда открылась на площади Сахарова в Барнауле
Традиционная ярмарка будет работать весь август
06 августа 2025, 07:00, ИА Амител
5 августа в Барнауле на площади Сахарова начала свою работу традиционная ярмарка меда. На мероприятии пчеловоды из разных районов Алтайского края представили разнообразную продукцию, в том числе мед с предгорий, горный, таежный и луговой, а также уникальные сорта, собранные с краснокнижных медоносных растений региона.
Посетители ярмарки могут не только продегустировать сладкие дары природы, но и приобрести мед по ценам от 300 рублей за литр (например, разнотравье) до 2000 рублей за литр (например, каштановый мед). По словам пчеловодов, цена на мед немного выросла – в среднем на 50 рублей. Тем не менее на некоторые позиции стоимость осталась неизменной.
Ярмарка будет работать до 28 августа, и это отличная возможность для всех желающих запастись натуральным медом. Кстати, в первые часы работы мы встретили Людмилу и Владимира, которые купили 15 литров меда, отметив, что закупаются на целый год.
Кроме того, 14 августа в Барнауле состоится краевой праздник "Медовый Спас на Алтае", который пройдет уже в 15-й раз. Праздник соберет пчеловодов, переработчиков меда и ремесленников региона, а также порадует зрителей музыкальными и танцевальными номерами, конкурсами и розыгрышами призов.
07:19:13 06-08-2025
там одни перекупы с 2-й наценкой минимум...
08:26:43 06-08-2025
бгг (07:19:13 06-08-2025) там одни перекупы с 2-й наценкой минимум...... А где пасечники продают не подскажешь.
08:04:42 06-08-2025
Никогда там не покупаю продукт похожий на мёд и вам не советую. Равно как всякий там Башкирский и Крымский по рекламе. Наговорить и разрекламировать можно всё что угодно. Настоящий мед нужно приобретать у проверенных пасечников, которых вы лично знаете. Видели их пасеки и вас кусали их пчёлы.
Ничего личного, это их бизнес.
09:33:29 06-08-2025
Гость (08:04:42 06-08-2025) Никогда там не покупаю продукт похожий на мёд и вам не совет... Какой ты умный!?! А мы и не знали!, У всех есть знакомые пасечники
11:39:43 06-08-2025
Гость (08:04:42 06-08-2025) Никогда там не покупаю продукт похожий на мёд и вам не совет... Каждый год на ярмарке только и покупаем. Отличный мёд и разнообразие неимоверное
15:57:06 06-08-2025
Гость (08:04:42 06-08-2025) Никогда там не покупаю продукт похожий на мёд и вам не совет... Совет дня))), а пасечников то где искать чтобы с ними познакомиться)) да ещё и проверенных годами)))
08:42:36 06-08-2025
Меда в этом году намного меньше. У нас в селе трешку меда сразу на 400 рублей подняли. Сразу все пасечники(((
09:04:37 06-08-2025
Если кгдонника стоит 750 рублей за килограмм, тогда литр выходит больше тысячи??? Жесть!
09:21:56 06-08-2025
Говорят, все пасечники подкармливают пчел сахарным сиропом. Им не надо лететь за километр искать новые цветочки. Пчелы рядом с улеем сироп собирают, его ферментируют, тащат в улей быстрыми темпами. Получается как-будто мед. Но это не мед.
09:40:55 07-08-2025
Гость (09:21:56 06-08-2025) Говорят, все пасечники подкармливают пчел сахарным сиропом. ... Не мёд, но вполне годный продукт для впаривания лохам. Достаточно здесь почитать восторженные комментарии.
13:45:20 06-08-2025
Я ловчий ловлю рои пчел в поставленные в лесу ловушки и получаю действительно настоящий мед без сахара химии и лекарств
К сожалению современная система пчеловодства такой мед на пасеках производить не позволяет
Лекарственные полоски обработка химическими препаратами и подкормка сахаром даже не фальсифицированный специально мед превращает в сомнительный по безопасности продукт
А настоящий мед должен стоить дорого
17:17:05 06-08-2025
Гость (15:57:06 06-08-2025) Совет дня))), а пасечников то где искать чтобы с ними познак... В службе знакомств.
17:18:07 06-08-2025
Гость (17:17:05 06-08-2025) В службе знакомств.... Там через пчел не пробиться.