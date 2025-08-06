Традиционная ярмарка будет работать весь август

06 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Ярмарка меда в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

5 августа в Барнауле на площади Сахарова начала свою работу традиционная ярмарка меда. На мероприятии пчеловоды из разных районов Алтайского края представили разнообразную продукцию, в том числе мед с предгорий, горный, таежный и луговой, а также уникальные сорта, собранные с краснокнижных медоносных растений региона.

Посетители ярмарки могут не только продегустировать сладкие дары природы, но и приобрести мед по ценам от 300 рублей за литр (например, разнотравье) до 2000 рублей за литр (например, каштановый мед). По словам пчеловодов, цена на мед немного выросла – в среднем на 50 рублей. Тем не менее на некоторые позиции стоимость осталась неизменной.

Ярмарка будет работать до 28 августа, и это отличная возможность для всех желающих запастись натуральным медом. Кстати, в первые часы работы мы встретили Людмилу и Владимира, которые купили 15 литров меда, отметив, что закупаются на целый год.

Кроме того, 14 августа в Барнауле состоится краевой праздник "Медовый Спас на Алтае", который пройдет уже в 15-й раз. Праздник соберет пчеловодов, переработчиков меда и ремесленников региона, а также порадует зрителей музыкальными и танцевальными номерами, конкурсами и розыгрышами призов.