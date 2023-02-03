В доме будет 120 квартир "средней" квадратуры

03 февраля 2023, 09:10, ИА Амител























Проект ЖК на ул. Малахова, 126а / Фото: "Мастерская Золотова"

16-этажный дом с подземной парковкой намерены построить по ул. Малахова, 126а, в Барнауле. Сейчас по этому адресу расположено здание бывшего супермаркета компании "Холидей", закрытого несколько лет назад. Проект высотки презентовали на градсовете 2 февраля. Для её строительства инвестор хочет задействовать соседний пустующий участок. Эту идею комиссия не оценила.

Два варианта

Здание планируют разместить на участке 26 соток. Архитекторы предусмотрели в доме 120 квартир (от 39 до 64 квадратных метров), пристроенное помещение магазина и подземный паркинг на 26 машино-мест. Многоэтажка, как отметил автор проекта архитектор Владимир Золотов, выполнена в стилистике квартала.

"Наш объект является частью градостроительного замысла микрорайона, он должен отвечать общей застройке: простота, функциональность – как объёма, так и цветового решения. Но время другое, и мы посчитали возможность сделать его чуть отличным", – сказал он.

Проект ЖК на ул. Малахова, 126а / Фото: "Мастерская Золотова"

Рядом с проектируемым зданием находятся жилые дома, торговый центр, магазины. Участок стройки примыкает к площадке 7 соток. По словам Владимира Золотова, этот надел не размежеван, он неудобный и узкий. Поэтому сейчас застройщик (компания "Инвестиции в будущее") планирует оформить его в собственность, благоустроить и разместить под землёй часть парковки.

"Участок зарос клёнами, обнесён забором, никак не используется, в небольшом количестве там есть погреба. Вместо них застройщик намерен сделать подземную площадку", – отметил Владимир Золотов.

Но так как на момент презентации проекта оформление участка не завершено, архитекторы рассчитали и привели все нормативы как на один участок (26 соток), так и на объединённую территорию.

Заброшенный магазин на ул. Малахова, 126а / Фото: Владислав Харламов / 2ГИС

Точка напряжения

Архитектуру и стилистику будущего ЖК члены градсовета не обсуждали. Директор компании "Алгоритм" Ксения Белоусова обратила внимание, что в проекте недостаточно парковочных мест.

"Застройщиком предложено два варианта подземной стоянки. В первом варианте 26 машино-мест в паркинге, но тогда в пределах существующего участка недостаточно мест для постоянного хранения автомобилей. Во втором случае размещение подземной парковки происходит с перераспределением смежной земли. Но тогда нужно поменять утверждённый проект планировки. Сейчас по показателям мы не проходим", – отметила она.

Проект ЖК на ул. Малахова, 126а / Фото: "Мастерская Золотова"

Владимир Золотов пояснил: на одном участке заложено 43 машино-места, в случае объединения территорий число парковочных мест вырастет до 59. Он также добавил, что даже если "слияние" не произойдёт, площадь основной площадки позволяет строить 16-этажку.

"Если будет один участок, то некоторых показателей в рамках отведённого участка не будет хватать. Тогда в габаритах микрорайона достаточно запаса для площадок и озеленения. Но заказчик готов оформить соседний участок, благоустроить его", – сказал Золотов.

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко оказался против объединения территорий. По его мнению, соседний участок нужно озеленять, а не отдавать под застройку.

"Сегодня земля, на которую претендует заказчик, активно используется жителями 12-этажек, там выполнено благоустройство. Разворачивание строительства на этой придомовой территории приведёт к обострению социальной напряжённости. Участок нужно озеленять и не отдавать под застройку подземным гаражом. Надо работать в границах отведённого участка, исходя из его площади рассчитывать жилой фонд, уменьшать этажность и жилую площадь. Тогда и волки будут сыты, и овцы целы. Надо переработать на этот вопрос", – сказал Боженко.

Владимир Золотов ответил, что сейчас площадка огорожена, она заросла, и жители микрорайона её не используют. Однако комиссия всё равно отправила проект на доработку.