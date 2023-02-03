НОВОСТИБарнаул

16-этажку с магазином запроектировали на месте заброшенного супермаркета "Холидей"

В доме будет 120 квартир "средней" квадратуры

03 февраля 2023, 09:10, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Малахова, 126а / Фото: "Мастерская Золотова"

16-этажный дом с подземной парковкой намерены построить по ул. Малахова, 126а, в Барнауле. Сейчас по этому адресу расположено здание бывшего супермаркета компании "Холидей", закрытого несколько лет назад. Проект высотки презентовали на градсовете 2 февраля. Для её строительства инвестор хочет задействовать соседний пустующий участок. Эту идею комиссия не оценила.

Два варианта

Здание планируют разместить на участке 26 соток. Архитекторы предусмотрели в доме 120 квартир (от 39 до 64 квадратных метров), пристроенное помещение магазина и подземный паркинг на 26 машино-мест. Многоэтажка, как отметил автор проекта архитектор Владимир Золотов, выполнена в стилистике квартала.

"Наш объект является частью градостроительного замысла микрорайона, он должен отвечать общей застройке: простота, функциональность – как объёма, так и цветового решения. Но время другое, и мы посчитали возможность сделать его чуть отличным", – сказал он.

Проект ЖК на ул. Малахова, 126а / Фото: "Мастерская Золотова"

Рядом с проектируемым зданием находятся жилые дома, торговый центр, магазины. Участок стройки примыкает к площадке 7 соток. По словам Владимира Золотова, этот надел не размежеван, он неудобный и узкий. Поэтому сейчас застройщик (компания "Инвестиции в будущее") планирует оформить его в собственность, благоустроить и разместить под землёй часть парковки. 

"Участок зарос клёнами, обнесён забором, никак не используется, в небольшом количестве там есть погреба. Вместо них застройщик намерен сделать подземную площадку", – отметил Владимир Золотов.

Но так как на момент презентации проекта оформление участка не завершено, архитекторы рассчитали и привели все нормативы как на один участок (26 соток), так и на объединённую территорию. 

Заброшенный магазин на ул. Малахова, 126а / Фото: Владислав Харламов / 2ГИС

Точка напряжения

Архитектуру и стилистику будущего ЖК члены градсовета не обсуждали. Директор компании "Алгоритм" Ксения Белоусова обратила внимание, что в проекте недостаточно парковочных мест.

"Застройщиком предложено два варианта подземной стоянки. В первом варианте 26 машино-мест в паркинге, но тогда в пределах существующего участка недостаточно мест для постоянного хранения автомобилей. Во втором случае размещение подземной парковки происходит с перераспределением смежной земли. Но тогда нужно поменять утверждённый проект планировки. Сейчас по показателям мы не проходим", – отметила она.

Проект ЖК на ул. Малахова, 126а / Фото: "Мастерская Золотова"

Владимир Золотов пояснил: на одном участке заложено 43 машино-места, в случае объединения территорий число парковочных мест вырастет до 59. Он также добавил, что даже если "слияние" не произойдёт, площадь основной площадки позволяет строить 16-этажку.

"Если будет один участок, то некоторых показателей в рамках отведённого участка не будет хватать. Тогда в габаритах микрорайона достаточно запаса для площадок и озеленения. Но заказчик готов оформить соседний участок, благоустроить его", – сказал Золотов.

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко оказался против объединения территорий. По его мнению, соседний участок нужно озеленять, а не отдавать под застройку.

"Сегодня земля, на которую претендует заказчик, активно используется жителями 12-этажек, там выполнено благоустройство. Разворачивание строительства на этой придомовой территории приведёт к обострению социальной напряжённости. Участок нужно озеленять и не отдавать под застройку подземным гаражом. Надо работать в границах отведённого участка, исходя из его площади рассчитывать жилой фонд, уменьшать этажность и жилую площадь. Тогда и волки будут сыты, и овцы целы. Надо переработать на этот вопрос", – сказал Боженко.

Владимир Золотов ответил, что сейчас площадка огорожена, она заросла, и жители микрорайона её не используют. Однако комиссия всё равно отправила проект на доработку.

Комментарии 27

  • Вот так живешь всю жизнь наслаждаешься открытым видом за окном и тут БАЦ комерсы ставят перед окнами высотку. уроды же.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вот так живешь всю жизнь наслаждаешься открытым видом за окном **** Да каким там видом можно наслаждаться? На гаражи напротив? На торец Коленвала? Полноте) наслаждался он)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Пиши в приложение "решаем вместе"
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Ну вид с 12 этажа у меня лучше чем у многих в городе просто пустота вдали, над гаражами и частным сектором. А вы пялитесь на балконы и окна своих соседей на расстоянии 20 метров.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • ох, блин. это ж рядом с мои домом
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Всех умиляет 26 машиномест на 120 квартир?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Всех умиляет 26 -- ага.ага..в соседские дворы впихнут)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • просто пустота вдали, над гаражами и частным сектором. А вы пялитесь на балконы и окна своих соседей на расстоянии 20 метров. **** То есть взгляд у тебя строго горизонтальный и исключительно параллелен земле) типа а убогие землянки и унылые гаражи никак тебе в фокус зрения не попадают) ты прям ковбой Мальборо) и это, ты почем знаешь где я живу и какой у меня вид из окна? Вот ты про себя сказал, я местность знаю, потому и представляю какое Гэ ты можешь видеть. Про себя же я ничего не говорил. Не надо инсинуаций)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Да я любуюсь из своего окна простором и небом а не пялюсь в землю. Где вы лицезреете какашки.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Да я любуюсь из своего окна простором и небом а не пялюсь в землю. **** Хорошо) пускай будет так, как ты сказал) только, чтобы ты улыбался) только, чтобы ты не нервничал)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • "Вот так живешь всю жизнь наслаждаешься открытым видом за окном и тут БАЦ комерсы ставят перед окнами высотку. уроды же." Нет! Вам дают возможность переехать из вашего старья в новое, более комфортное жильё, с ещё лучшим и в то же время привычным вам видом из панорамных окон на 15-16 этажах! Плюс подземный паркинг - вообще красота!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Сейчас на предполагаемом месте детской площадки находится наземная стоянка, эти автомобили перекочуют в соседние дворы. Перед домом со стороны Малахова можно будет поставить максимум 10 машин. Куда остальные будут 120 квартир ставить? На 26 мест подземной парковки???
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А сваи будут вбивать в нескольких метрах от соседних домов, это кто-то смотрит? Там все квартиры развалятся.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Куда остальные будут 120 квартир ставить? На 26 мест подземной парковки???--- Малахова улица длинная
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, какая разница, погреба там, гаражи или что еще, главное - солнце и свет в окно попадает. А тут внезапно раз - и оказываешься в вечной тени от дофигаэтажного монстра. Кругом такое безобразие по городу вижу. Слава богу, под мои окна не пристроишь.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А сваи будут вбивать в нескольких - с каких гор спустились? уже 20 лет не вбивают, много других способов.Вбивают редко.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, денег застройщик соседям даст, чтобы переехать? А то если за свои, так таких возможностей и без этого дома полным-полно.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • только, чтобы ты улыбался) - вот спасибульки)))
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Там и так мест для парковки машин не хватает, ещё высотку построят и вообще будет жопа.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Просто ужас, стараются впихнуть высотки на любой освободившийся клочок земли и плевать они хотели на людей. А все говорят не рентабельно строить, работаем в убыток, ну ну заметно. Каждый второй богатей уже так и норовит что нибудь построить, а лучше кинут людей на деньги. Посмотрите уже сколько замороженных строек в барнауле, бедные люди вложились и ни жилья, ни денег.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да ладно, почти все новостройки за попова на сваях
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, и где эти заморожки? факты? факты?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • и где эти заморожки? - насчет "люди вложились" не знаю, но - пересечение Красноармейского-Партизанской - ничего не строят, хотя огородили сто лет назад. Жуткая высотка на углу Партизанской-Соца - ее вроде тоже никак не достроят. Снесли холм, там кто-то что-то строит?..
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Жуткая высотка на углу Партизанской-Соца -- строится. я там в среду проезжала
    03 февраля, Гость   Ответить
  • пересечение Красноармейского-Партизанской **** Так там никто ничего еще не начинал. Не могут определиться с этажностью и общим видом. Угол Партизанки и Соца в этом году сдадут. А где баки срыли - так там вроде никто и не кинут. Просто не начали. Почему? Да хозяев земли дело. У них разрешение на строительство имеет сроки. Не построят в срок - лишатся прав на участок, принудительно у них выкупят. И вообще, твое какое дело до чужих денег? Ты им их давал? Они тебе что-то должны? Нет? Иди лесом.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Угол Партизанки и Соца в этом году сдадут - или не сдадут. "Просто не начали. Почему? Да хозяев земли дело." - да не вопрос. Но говорить, что у нас нет долгостроев тогда не надо) "И вообще, твое какое дело до чужих денег?" - да мне плевать. Нравится вам жить посереди заборов, котлованов и чьих-то несостоявшихся планов - велкам.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вот ты дешевка то
    03 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей

Курс доллара резко вырос
9 часов назад  4

Все новости

Новости партнеров