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16-этажную свечку планируют возвести в частном секторе в пер. Ядринцева в Барнауле

Для строительства дома застройщик намерен присоединить пустующий участок

14 января 2023, 09:10, ИА Амител

ЖК на ул. Крупской и перспектива застройки / Фото: компания
ЖК на ул. Крупской и перспектива застройки / Фото: компания "Авангард"

На пересечении пер. Ядринцева и ул. Шевченко запланировано строительство 16-этажного дома. Его возведут на месте частного сектора, рядом с новой многоэтажкой. Ещё в декабре 2022 года собственник одного из участков в квартале обратился в мэрию, чтобы внести изменения в проект планировки микрорайона и присоединить соседний земельный надел. Площадь новообразованного участка позволит "посадить" многоэтажку.

Вместо развалюх

Строительство 16-этажного дома запланировано на ул. Шевченко, 133. Собственник участка — Дина Фёдорова (связана со строительной компанией "Авангард"). Именно она в начале декабря 2022 года обратилась в администрацию Барнаула, чтобы провести публичные обсуждения по внесению изменений в проект планировки квартала "Строитель" (ограничен ул. Молодёжной, ул. Челюскинцев, ул. Папанинцев, пер. Ядринцева).

Собственник планирует разделить существующий участок площадью 25,1 сотки на две территория — по 21,9 и 3,2 сотки. К территории в 21,3 сотки заявитель просит присоединить пустующий участок (площадью 5,5 сотки), находящийся в государственной или муниципальной собственности.

В этом случае будет образована площадка в 27,5 сотки, где можно построить многоквартирный дом. Второй участок (3,2 сотки) Фёдорова предложила отдать под улично-дорожную сеть.

Территория проектирования / Фото:

В ходе общественных обсуждений этого предложения, которые проходили с 6 декабря 2022 по 6 января 2023 года, барнаульцы поддержали изменения и потенциальное строительство высотки.

"Не возражаю по проекту, так как застройщик, который застраивает квартал (речь о компании "Авангард", — прим. ред.), обновляет часть города, меняет облик района, строит социальные объекты", — отметили большинство участников обсуждений.

Перспективы квартала

Проект планировки квартала "Строитель" мэрия утвердила ещё в 2018 году. Согласно документу, на месте старого сектора, гаражей и административных зданий должны построить десять многоквартирных домов по 10-18 этажей. В центре квартала запроектированы школа на 550 мест и детский сад на 330 мест.

Проект квартала

Также на территории предусмотрены административные и коммерческие объекты: двухэтажный торговый центр, двухэтажный спортивный центр, два торгово-офисных здания, где будут прачечные, химчистки, отделения банков и связи. Вдоль ул. Димитрова, пер. Революционного и ул. Молодёжной запроектированы небольшие зелёные зоны.

Комментарии 19

  • Может дождаться окончания СВО?
    14 января, Гость   Ответить
  • Может дождаться окончания СВО? ***** А как связано СВО и строительство жилого дома? Голову давно проверял?
    14 января, Гость   Ответить
  • А как связано СВО и строительство жилого дома? Голову давно проверял? --- Я бы тебе накидал логическую цепочку, но тебе ее не понять, твою голову проверять уже бесполезно
    14 января, Гость   Ответить
  • А производственную базу БСК переносить? Куда? За чей счет?
    14 января, Гость   Ответить
  • - Я бы тебе накидал ***** Я бы, накидал бы… Бы мешает. Быкало дешёвое.
    14 января, Гость   Ответить
  • Могут, пусть строят.
    14 января, Гость   Ответить
  • Ну, так накидай. Мне просто поржать. Очевидно, полёт твоей мысли будет просто умопомрачительным)
    14 января, Гость   Ответить
  • Мне просто поржать --- Так ты в зеркало посмотри и поржи
    14 января, Гость   Ответить
  • Пока банки дают кредиты, кредитуясь в свою очередь в центробанке за счёт бюджета, будут строить. Было уже такое. Так в Китае целые города построили, которые теперь стоят пустые, а уже готовые развалиться человейники массово сносят взрывами.
    14 января, Гость   Ответить
  • Бы мешает --- плохому танцору
    14 января, Гость   Ответить
  • В городе уже неприятно жить, сплошь бетонные коробки в 16 этажей и узкие улицы. Некомфортная среда. Даже в хрущевках сейчас парковок больше на количество квартир
    14 января, Гость   Ответить
  • Сначала дорожную сеть сделать. Потом поликлинику,школу и дет.сад. А потом можно и высотки лепить
    14 января, Гость   Ответить
  • мелко... пора уже что-то типа ЖК Авеню-77 строить
    14 января, Гость   Ответить
  • да уж!
    14 января, Гость   Ответить
  • Что с гаражами? Размеры компенсации?
    14 января, Гость   Ответить
  • Давайте заселяйтесь, сейчас уже проехать невозможно, парковка у вас будет на Красноармейском или челюскинцев. Улицу вначале расширить нужно было, но нынешняя администрация не затем поставлена
    14 января, Гость   Ответить
  • Надо строить 28 этажей! Красота! Ни проехать, ни пройти, ни школы, ни детсада, ни поликлиники. Можно из дома всю жизнь не выходить. Идеальные жильцы. Не болеют, не рожают, не паркуются, "Заправка" на первом этаже и марийка с новек-коммунальный рай!!! Да!!! КБэшка ещё в обяз!
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, А смотреть на старый частный сектор приятно ? Нюхать дым от печей,мыть машину от сажи ? Город должен быть городом, а не деревней.
    15 января, Гость   Ответить
  • А кто уберёт автосервис ,,AIexXx auto" дымовая труба которого находится в 15 метрах от построенного ,,Авангардом" 16этажного жилого дома. Круглосуточно дым из этой трубы проникает в квартиры и отравляет существование проживающих в доме людей.Пусть сначала уберут источник загрязнения воздуха, а затем строят новые дома.
    15 января, Гость   Ответить
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