16-этажную свечку планируют возвести в частном секторе в пер. Ядринцева в Барнауле

Для строительства дома застройщик намерен присоединить пустующий участок

14 января 2023, 09:10, ИА Амител

ЖК на ул. Крупской и перспектива застройки / Фото: компания "Авангард"

На пересечении пер. Ядринцева и ул. Шевченко запланировано строительство 16-этажного дома. Его возведут на месте частного сектора, рядом с новой многоэтажкой. Ещё в декабре 2022 года собственник одного из участков в квартале обратился в мэрию, чтобы внести изменения в проект планировки микрорайона и присоединить соседний земельный надел. Площадь новообразованного участка позволит "посадить" многоэтажку.

Вместо развалюх

Строительство 16-этажного дома запланировано на ул. Шевченко, 133. Собственник участка — Дина Фёдорова (связана со строительной компанией "Авангард"). Именно она в начале декабря 2022 года обратилась в администрацию Барнаула, чтобы провести публичные обсуждения по внесению изменений в проект планировки квартала "Строитель" (ограничен ул. Молодёжной, ул. Челюскинцев, ул. Папанинцев, пер. Ядринцева).

Собственник планирует разделить существующий участок площадью 25,1 сотки на две территория — по 21,9 и 3,2 сотки. К территории в 21,3 сотки заявитель просит присоединить пустующий участок (площадью 5,5 сотки), находящийся в государственной или муниципальной собственности.

В этом случае будет образована площадка в 27,5 сотки, где можно построить многоквартирный дом. Второй участок (3,2 сотки) Фёдорова предложила отдать под улично-дорожную сеть.

Территория проектирования / Фото:

В ходе общественных обсуждений этого предложения, которые проходили с 6 декабря 2022 по 6 января 2023 года, барнаульцы поддержали изменения и потенциальное строительство высотки.

"Не возражаю по проекту, так как застройщик, который застраивает квартал (речь о компании "Авангард", — прим. ред.), обновляет часть города, меняет облик района, строит социальные объекты", — отметили большинство участников обсуждений.

Перспективы квартала

Проект планировки квартала "Строитель" мэрия утвердила ещё в 2018 году. Согласно документу, на месте старого сектора, гаражей и административных зданий должны построить десять многоквартирных домов по 10-18 этажей. В центре квартала запроектированы школа на 550 мест и детский сад на 330 мест.

Проект квартала

Также на территории предусмотрены административные и коммерческие объекты: двухэтажный торговый центр, двухэтажный спортивный центр, два торгово-офисных здания, где будут прачечные, химчистки, отделения банков и связи. Вдоль ул. Димитрова, пер. Революционного и ул. Молодёжной запроектированы небольшие зелёные зоны.