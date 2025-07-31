17-летний подросток утонул в Алтайском крае в техническом водоеме

31 июля его тело достали водолазы

31 июля 2025, 20:55, ИА Амител

Место происшествия / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Шипуновском районе утонул подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Красный Яр на техническом водоеме, где купание категорически запрещено. Мальчик 2008 года рождения утонул 30 июля. 31 июля его тело достали водолазы краевого управления.

В МЧС напомнили правила безопасности на отдыхе у воды:

контроль за детьми должен быть постоянным;

алкоголь и отдых у воды несовместимы;

купание на стихийных пляжах опасно.

Спасатели напомнили, что безопасность человека — это его ответственность.