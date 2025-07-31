17-летний подросток утонул в Алтайском крае в техническом водоеме
31 июля его тело достали водолазы
31 июля 2025, 20:55, ИА Амител
Место происшествия / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Шипуновском районе утонул подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По информации ведомства, инцидент произошел в селе Красный Яр на техническом водоеме, где купание категорически запрещено. Мальчик 2008 года рождения утонул 30 июля. 31 июля его тело достали водолазы краевого управления.
В МЧС напомнили правила безопасности на отдыхе у воды:
- контроль за детьми должен быть постоянным;
- алкоголь и отдых у воды несовместимы;
- купание на стихийных пляжах опасно.
Спасатели напомнили, что безопасность человека — это его ответственность.
22:05:15 31-07-2025
Мне очень нравится эта фраза: " на техническом водоёме, где купание категорически запрещено".
А ГДЕ в селе Красный Яр купание "разрешено"? В бане по пятницам?
Огородились этими запрещающими табличками, которые стоят копейки за тысячу, типа, народонаселение предупредили. Чтобы нифига не делать.
Очистите этот "технический водоём". Сделайте там нормальный пляж. Чтобы людям не приходилось за 300 км ехать, чтобы искупаться в "сертифицированной" лоханке.
08:51:29 01-08-2025
Кхм... (22:05:15 31-07-2025) Мне очень нравится эта фраза: " на техническом водоёме, где ... И спасателей нанять? Жители села готовы оплачивать работу бездельников?