19-летний юноша погиб, девочка-подросток пострадала при стрельбе в Новосибирской области

Правоохранители задержали трех человек

03 августа 2025, 21:01, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Один человек погиб и один ребенок доставлен с ранением в больницу из-за стрельбы из огнестрельного оружия на автостоянке в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в селе Усть-тарка в ночь с 2 на 3 июня. По предварительной информации, двое мужчин и женщина, будучи пьяными, прошли на стоянку, где открыли стрельбу из огнестрельного оружия. Ранения получили 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек.

"Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, а молодой человек впоследствии скончался на месте происшествия", - уточнили в ведомстве.

Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30. п. "п" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).