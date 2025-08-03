19-летний юноша погиб, девочка-подросток пострадала при стрельбе в Новосибирской области
Правоохранители задержали трех человек
03 августа 2025, 21:01, ИА Амител
Один человек погиб и один ребенок доставлен с ранением в больницу из-за стрельбы из огнестрельного оружия на автостоянке в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Инцидент произошел в селе Усть-тарка в ночь с 2 на 3 июня. По предварительной информации, двое мужчин и женщина, будучи пьяными, прошли на стоянку, где открыли стрельбу из огнестрельного оружия. Ранения получили 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек.
"Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, а молодой человек впоследствии скончался на месте происшествия", - уточнили в ведомстве.
Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30. п. "п" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
23:10:43 03-08-2025
что там ночью делала 14 летняя девочка?
07:14:10 04-08-2025
Элен без ребят (23:1t0:43 03-08-2025) что там ночью делала 14 летняя девочка? ... 14-летние дети уже имеют паспорт Гражданина нашего государства.Перефразируя Маяковского :" Читайте, завидуйте, я Гражданин Российской Федерации".
07:20:54 04-08-2025
Горожанин. (07:14:10 04-08-2025) 14-летние дети уже имеют паспорт Гражданина нашего государст... 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» никто им не отменил
10:44:26 04-08-2025
Гость (07:20:54 04-08-2025) 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Феде... Ага, вы это подросткам с 12 лет и старше, объясните что буквально живут в ТРЦ особенно после 22 часов, а они вам объяснят куда вам идти со своим мнением, и даже дорогу покажут.
А тронуть (по зубам за мат, подзатыльник дать) вы не можете, они тут же побегут в травму и заявят что вы их избили, вы же ещё и крайними останетесь