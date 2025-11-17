20 абонентов барнаульского водоканала получат сертификаты на покупку техники
В компании определили победителей акции "Счастливая подписка"
17 ноября 2025, 15:30, ИА Амител erid: 2W5zFJFChEx
Двадцать клиентов барнаульского водоканала стали обладателями сертификатов номиналом 3000 рублей на покупку техники. Их выбрали случайным образом среди участников акции "Счастливая подписка" – тех, кто в октябре подключил электронные квитанции и вовремя оплатил услуги. Всего в розыгрыш вошли 105 лицевых счетов.
Электронные уведомления помогают абонентам быстрее получать информацию о начислениях и одновременно уменьшают использование бумаги.
«Этой акцией мы благодарим наших ответственных абонентов за своевременную оплату услуг и поддерживаем переход на цифровые сервисы. Каждый электронный документ – это не только удобство, но и вклад в сохранение экологии. Вместе мы делаем коммунальное обслуживание современнее и экологичнее!» – сказала начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.
И уточнила, что компания планирует и дальше проводить подобные инициативы для тех, кто предпочитает цифровые сервисы и внимательно относится к оплате комуслуг.
Торжественное вручение сертификатов состоится 21 ноября 2025 года в офисе компании по адресу пр. Калинина, 116. Все победители получат персональные приглашения.
Номера лицевых счетов, которые выиграли призы:
- 036344243
- 636040624
- 136024161
- 336381399
- 136440193
- 836540099
- 636057049
- 536049915
- 736338114
- 736090950
- 036049353
- 236537983
- 636340809
- 336281819
- 136571253
- 036380739
- 936536707
- 936046798
- 136035791
- 736303038
ООО "Барнаульский Водоканал", ИНН 2221064060Реклама
Комментарии 0