20 абонентов барнаульского водоканала получат сертификаты на покупку техники

В компании определили победителей акции "Счастливая подписка"

17 ноября 2025, 15:30

Подарок победителю / Фото: Аурика Митеску

Двадцать клиентов барнаульского водоканала стали обладателями сертификатов номиналом 3000 рублей на покупку техники. Их выбрали случайным образом среди участников акции "Счастливая подписка" – тех, кто в октябре подключил электронные квитанции и вовремя оплатил услуги. Всего в розыгрыш вошли 105 лицевых счетов.

Электронные уведомления помогают абонентам быстрее получать информацию о начислениях и одновременно уменьшают использование бумаги.

«Этой акцией мы благодарим наших ответственных абонентов за своевременную оплату услуг и поддерживаем переход на цифровые сервисы. Каждый электронный документ – это не только удобство, но и вклад в сохранение экологии. Вместе мы делаем коммунальное обслуживание современнее и экологичнее!» – сказала начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.

И уточнила, что компания планирует и дальше проводить подобные инициативы для тех, кто предпочитает цифровые сервисы и внимательно относится к оплате комуслуг.

Торжественное вручение сертификатов состоится 21 ноября 2025 года в офисе компании по адресу пр. Калинина, 116. Все победители получат персональные приглашения.

Номера лицевых счетов, которые выиграли призы:

036344243

636040624

136024161

336381399

136440193

836540099

636057049

536049915

736338114

736090950

036049353

236537983

636340809

336281819

136571253

036380739

936536707

936046798

136035791

736303038

