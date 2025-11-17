НОВОСТИОбщество

20 абонентов барнаульского водоканала получат сертификаты на покупку техники

В компании определили победителей акции "Счастливая подписка"

17 ноября 2025, 15:30, ИА Амител erid: 2W5zFJFChEx

Подарок победителю / Фото: Аурика Митеску
Двадцать клиентов барнаульского водоканала стали обладателями сертификатов номиналом 3000 рублей на покупку техники. Их выбрали случайным образом среди участников акции "Счастливая подписка" – тех, кто в октябре подключил электронные квитанции и вовремя оплатил услуги. Всего в розыгрыш вошли 105 лицевых счетов.

Электронные уведомления помогают абонентам быстрее получать информацию о начислениях и одновременно уменьшают использование бумаги.

«Этой акцией мы благодарим наших ответственных абонентов за своевременную оплату услуг и поддерживаем переход на цифровые сервисы. Каждый электронный документ – это не только удобство, но и вклад в сохранение экологии. Вместе мы делаем коммунальное обслуживание современнее и экологичнее!» – сказала начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.

И уточнила, что компания планирует и дальше проводить подобные инициативы для тех, кто предпочитает цифровые сервисы и внимательно относится к оплате комуслуг.

Торжественное вручение сертификатов состоится 21 ноября 2025 года в офисе компании по адресу пр. Калинина, 116. Все победители получат персональные приглашения.

Номера лицевых счетов, которые выиграли призы:

  • 036344243
  • 636040624
  • 136024161
  • 336381399
  • 136440193
  • 836540099
  • 636057049
  • 536049915
  • 736338114
  • 736090950
  • 036049353
  • 236537983
  • 636340809
  • 336281819
  • 136571253
  • 036380739
  • 936536707
  • 936046798
  • 136035791
  • 736303038

