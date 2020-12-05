5 декабря 2020-го исполняется 84 года со дня принятия "сталинской" Конституции. Сегодня многие стараются не вспоминать об этом "основном законе". Если же и упоминают, то изображают ее как "дымовую завесу", призванную скрыть заранее готовившиеся массовые репрессии. Интересные факты об этом важном документе, известные немногим, рассказывает amic.ru.

Новая Конституция как защита СССР

В своей книге о Сталине Эдвард Радзинский написал: "Перед самым Новым годом Сталин устроил для народа праздник: дал ему Конституцию, написанную бедным Бухариным". И допустил в этой короткой фразе сразу несколько фактических ошибок.



Во-первых, Конституция была принята не "перед самым Новым годом", а 5 декабря 1936 года. Во-вторых, новую Конституцию не "дали" сверху. Перед ее принятием проходили многомесячные всенародные обсуждения проекта Конституции. В-третьих, Бухарин не был автором Конституции, а лишь возглавлял одну из подкомиссий по ее подготовке.



До 1936 г. в СССР действовала Конституция 1924 года, которая состояла из Декларации и Договора об образовании СССР и закрепляла власть Советов, построенных по принципу делегирования: нижестоящие Советы формировали вышестоящие. Система избрания Советов была не так уж важна, потому что уже с 20-х годов они были фасадом коммунистического режима. Но большевики этой структурой гордились, так как она отличалась от "парламентской говорильни" буржуазных стран. На Западе же систему Советов считали признаком недемократичности СССР, так как здесь не проводили всеобщие выборы.

Идеи политических реформ зрели у Сталина с начала 30-х годов, а окончательно сформировались после того, как Гитлер пришел к власти, когда стало ясно, что над страной зреет смертельная опасность. Вождь всех народов сначала планировал изменить ситуацию во внешней политике. А после этого (и об этом говорилось четко) должна была состояться широкая смена руководства всех уровней власти СССР.



Новая внешняя политика СССР предусматривала отказ от разжигания мировой революции, заключение оборонительных договоров с капиталистическими странами, отказ от борьбы с социал-демократами, призыв к коммунистам других стран перейти от политики бойкота выборов к участию в них. Однако все попытки создать антифашистскую коалицию в начале 30-х годов провалились. Англия, Польша и Франция (на которую возлагались самые большие надежды), отказались от военного антифашистского союза с СССР. Это было поражением "нового внешнеполитического курса", и отнюдь не по вине СССР.

Курс на демократию

На съезде в 1936 году Сталин впервые заговорил о демократии: "Господствующие классы капиталистических стран старательно уничтожают или сводят на нет последние остатки парламентаризма и буржуазной демократии, которые могут быть использованы рабочим классом в его борьбе против угнетателей".



Ряд положений "буржуазной демократии" планировали использовать в новой Конституции. Но главные цели ее создания – постепенно ограничить и власть партии, и продемонстрировать всему миру смену политики Советского Союза в сторону либерализации.

Историки предполагают, что Сталин намеревался вообще отстранить партию от реальной власти. Поэтому и задумал сначала новую Конституцию, а затем на ее основе альтернативные выборы. Он также собирался принять новую Программу партии и Устав. Есть основания полагать, что партийные реформы могли быть еще более смелыми. Так, выступая на пленуме в 1936 году, Сталин сказал: "У нас различных партий нет. К счастью или к несчастью, у нас одна партия". А, как известно, необдуманных мыслей вождь народов не высказывал. Ограничить власть партии, уравнять ее с Советами – несбыточная мечта диктатора. Хотя выполнить эту задачу в 30-е годы не удалось, она будоражила воображение Сталина всю жизнь. Эту идею он пытался реализовать и после войны, но уже не успел.

Право выбора – всем

В "сталинской" Конституции 1936 года партия появляется один-единственный раз – в 125-й статье, где говорилось, что партия является ядром общественных организаций. Не ведущей силой страны и общества, каковой она стала в "брежневской" Конституции, а всего лишь сердцевиной общественных слоев.



В новой Конституции не было даже намека на "мировую революцию". Выборы в Верховный Совет собирались проводить тайным голосованием, используя бюллетени и урны. А до этого люди голосовали на рабочем месте, просто поднимая руки.



Ранее выборы в СССР не были равноправными. У рабочих квота была в пять раз выше, чем у крестьян. А многие категории граждан (кулаки, священнослужители, бывшие помещики, жандармы и генералы) вообще были лишены избирательных прав. Новая Конституция всем возвращала право выбирать. И число избирателей увеличивалось на два миллиона.

Кроме того, по предложению генерального прокурора СССР Вышинского Политбюро сняло судимость с колхозников, осужденных за мелкие хищения по так называемому "закону о трех колосках". В результате в год принятия Конституции и накануне предполагаемых выборов в Верховный Совет из мест заключения вернулось около миллиона человек.

Ограничить власть партии

Сталин целенаправленно лишал партию абсолютной власти. "Его не интересовала партноменклатура как таковая, ему нужна была управа на секретарей обкомов, крайкомов и национальных республик. Если проблему их замены решать в рамках Устава, то в этом случае власть все равно остается у партии. А как мы уже говорили, Сталин как раз на нее и нацелился", – пишет в своей книге "Иной Сталин" исследователь Юрий Жуков.



Возможно, поэтому Сталин решил провести норму, которая позволила бы при выборах на одно место в Верховном Совете иметь несколько кандидатов. В этом случае первый секретарь обкома вынужден был бы конкурировать с несколькими противниками. А поскольку к середине 30-х годов секретари в своих областях натворили уже немало дел, с большой вероятностью могли победить их конкуренты. Привыкшие со времен Гражданской войны к "кожанке и маузеру" партаппаратчики, по задумке Сталина, должны были освобождать посты "как утратившие связь с массами". Таким способом бескровно и демократично планировалось заменить некомпетентных руководителей.



Сталин тщательно скрывал свою коренную идею от большинства членов ЦК. Но он понимал, что этот вопрос придется вынести на обсуждение Пленума и его византийские хитрости будут разгаданы. Чтобы не обсуждать на закрытых ареопагах эту идею, а сразу заручиться поддержкой масс, он избрал необычный путь.



Впервые о решающем дополнении к проекту новой Конституции он публично сообщил 1 марта 1936 года в интервью одному из руководителей американского газетного объединения "Скриппс-Говард ньюспейперс" Рою Уилсону Говарду.



Сталин сказал: "… избирательные списки на выборах будет выставлять не только коммунистическая партия, но и всевозможные общественные беспартийные организации... Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти", – шокировал он членов ЦК.

Работа над новой Конституцией

Вначале над проектом Конституции работал секретарь Центрального исполнительного комитета А. Енукидзе. Но он принялся оспаривать идеи Сталина. Тогда вождь создал редакционную комиссию, в которую входил и Бухарин. Любопытно, что тот резко возражал против равных избирательных прав рабочих и крестьян.



В конце концов Сталину надоело спорить и он поручил работу над проектом заведующим отделами ЦК Стецкому и Яковлеву. Они и написали проекты Конституции и избирательного закона. Окончательный вариант Конституции писал сам Сталин. Он многократно его перерабатывал, прежде чем вынести текст на всенародное обсуждение. Дольше всего Сталин писал 126-ю статью, в которой идет речь о праве граждан на объединение. Всего он лично написал одиннадцать наиболее существенных статей Основного Закона СССР.



Проект Конституции СССР опубликовали во всех газетах страны, передали по радио, издали отдельными брошюрами на 100 языках народов СССР тиражом свыше 70 миллионов экземпляров. В обсуждении приняли участие свыше 50 миллионов человек (55% взрослого населения страны). Было внесено около двух миллионов поправок, дополнений и предложений.



Предполагалось, что одновременно с Конституцией будет принят и новый избирательный закон, по которому сразу же начнется выдвижение кандидатов в Верховный Совет. Выборы Сталин намеревался провести в тот же год.



В докладе 25 ноября 1936 г. вождь партии осудил тех, кто настаивал на том, чтобы по-прежнему "лишить избирательных прав служителей культа, бывших белогвардейцев и лиц, не занимающихся общеполезным трудом, или же, во всяком случае, ограничить избирательные права лиц этой категории, дав им только право избирать, но не быть избранным". Сталин ссылался на перемены, которые произошли с этими группами людей.



Он заявлял: "Во-первых, не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны Советской власти. Во-вторых, если народ кое-где и изберет враждебных людей, то это будет означать, что наша агитационная работа поставлена из рук вон плохо и мы вполне заслужили тот позор". Так Сталин провозгласил поворот в политической жизни от запретов к снятию социальных и политических ограничений.

Противники новой Конституции

5 декабря Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов утвердил Конституцию СССР. И этот день был объявлен праздничным. о Сталин просчитался Конституцию 5 декабря 1936 года утвердили, но принятие избирательного закона перенесли на год. Таким образом, выборы в Верховный Совет (где предполагалась борьба между несколькими конкурирующими кандидатами) автоматически тоже были отложены на год. В июне 1937 года Пленум ЦК без поправок утвердил новый избирательный закон с альтернативными кандидатами.

Но под прикрытием избирательной кампании в стране разворачивался страшный план "зачистки" общества. За день до закрытия Пленума Роберт Эйхе, секретарь Западно-Сибирского крайкома, "пламенный латышский революционер", прославившийся страшными репрессиями в деревнях во время хлебозаготовок, подает в Политбюро записку о том, что НКВД в области работает плохо.



"Чекисты вскрыли антисоветскую повстанческую кулацкую организацию, но полностью ее не разгромили, арестовав только верхушку. И в преддверии выборов, которые назначены на декабрь, необходимо расправится со всей антисоветской организацией, всех арестовать и осудить", – сообщает в записке Эйхе. Для ускорения процесса он просит, чтобы ему позволили организовать тройку, уже опробованную против крестьян. Он будет стоять во главе ее вместе с прокурором и начальником областного НКВД. По возвращении Эйхе из Москвы в Запад­но-Сибирском крае началась массовая кампания разоблачения "врагов наро­да".



Есть основания полагать, что Эйхе выражал требования значительной группы первых секретарей. Заслуживает внимания и такой факт: областные секретари обычно довольно редко бывали в кабинете у Сталина. А тут, судя по журналу посещений, в один день чередой у Сталина побывали пять первых секретарей, на другой день еще четверо.



О чем шла речь во время этих встреч, конечно, никто уже не узнает: все посетители вскоре погибли. Однако они поддержали инициативу Эйхе, превратив его в ультиматум: либо Сталин принимает их предложение, либо Пленум рассмотрит вопрос о его отставке как "уклониста". В это время большинства в ЦК у Сталина не было, и он вынужден был принять ультиматум.



Эйхе решением Политбюро получил разрешение создать тройку. Следом аналогичными правами были наделены и другие секретари. В течение месяца все прислали телеграммы, где они попросили себе право создать тройки и сразу же указали, сколько людей собираются выслать, а сколько расстрелять "". Первыми их прислали шестеро из девяти секретарей, побывавших на приеме у Сталина.

18 июня, с письмом в ЦК на имя Жданова обратился новый первый секретарь Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) А.С. Щербаков, в котором он сообщал, что "партийное и советское руководство целиком было в руках врагов. Арестованы все руково­дители областных советских отделов, заворготделами обкома и их замы (за исключением пока — двух), а также инструктора, ряд секретарей РК, руково­дители хозяйственных организаций, директора предприятий и т.д. Таким образом, нет работников ни в партийном, ни в советском аппарате".



Возможно, на Сталина подействовал заговор, в котором участвовали высшие военачальники, раскрытый накануне Пленума, или что-то другое. Но это что-то должно было быть очень серьезным. Так, если до Пленума он редко санкционировал аресты раскаявшихся оппозиционеров, то после него на телеграммах с подобными просьбами секретарей он неизменно писал: "Согласен".



Чем была Конституция 1936 года для народа?



Новая Конституция отражала реалии "победившего социализма", страны "рабочих и крестьян". Впервые за советское время все граждане признавались равными и могли участвовать во всеобщих, прямых, равных выборах при тайном голосовании. Новый закон гарантировал соблюдение свобод и прав граждан, добавив к ним еще право на труд и отдых, неприкосновенность личности и жилища.



Важнейшим положением Конституции было то, что она провозглашала основой экономики социалистическую собственность (государственную и кооперативно-колхозную) и разрешала "мелкое частное хозяйство" с запретом эксплуатации чужого труда.



Значение "сталинской" Конституции состояло в том, что это была первая в нашей отечественной и в мировой истории Конституция действительно социалистического государства.



Только в "сталинской" Конституции впервые зазвучали те формулировки социально-экономических гарантий, которые всегда нами воспринимались как абсолютно слитые с социалистическим жизненным укладом: граждане СССР имеют право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в старости и в случае потери трудоспособности – на бесплатное образование всех видов, включая высшее, на бесплатную медицинскую помощь. В таком виде она просуществовала до 1977 года, после чего в "брежневской" Конституции было закреплено определение компартии как "основной движущей и определяющей силы общества".