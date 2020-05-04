10 правил жизни от Одри Хепберн: о любви, успехе и женщинах

Одри Хепберн, пожалуй, самая утонченная и обаятельная актриса, которая когда-либо снималась в кино. Она была музой известных кутюрье, фотомоделью и гуманитарным деятелем. Она родилась 4 мая 1929 года. В день рождения великолепной британской актрисы портал amic.ru подготовил десять правил, которыми поделилась Одри Хепберн.

– Сексуальность – это что-то, что скрывается внутри женщины. Сексуальность подразумевается, а не выставляется на всеобщее обозрение. Я не могу похвастать формами Софи Лорен или Джины Лоллобриджиды, но ведь сексуальность – это не только размеры. Мне не нужна спальня, чтобы доказать свою женственность. Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с яблони под дождем.

– Обожаю людей, которые меня смешат. Смех – мое любимое занятие, он способен вылечить от многих болезней.

– Обязанность каждого человека – помочь детям, которые страдают. Все остальное – просто прихоти и баловство.

– Я верю, но моя вера не имеет отношения ни к какой религии.

– В Голландии, Бельгии, а потом в Англии самые счастливые моменты моей жизни всегда были связаны с деревней. Я обожаю природу, деревья, птиц и цветы. Я не городской житель, цемент наводит на меня тоску.

– Я была бы счастлива, если бы проводила выходные одна в своей квартире. Так я заряжаю свои батарейки.

– Косметика может украсить твое лицо, но она бессильна, если внутри ты уродлива. Если только ты не ешь косметику.

– Я слышала такое определение счастья: здоровье и короткая память. Я хотела бы быть его автором, потому что это правда.

– Те, кто не верит в чудеса, не могут называться реалистами.

– Мама всегда говорила: хорошие вещи не сваливаются просто так на голову. Бог щедр, но он ожидает, что вы выполните свои обязательства первыми.

Данный материал был впервые опубликован на сайте amic.ru 4 мая 2017 года