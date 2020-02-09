фото из сети интернет

Международный День стоматолога отмечается 9 февраля. Amic.ru решил к этому дню собрать фотоподборку манекенов, на которых тренируются студенты-стоматологи, перед тем как приступить к практике на живых людях. Зачастую они выглядят странно и даже ужасающе.

Предлагаем вам убедиться в этом.