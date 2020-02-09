фото из сети интернет
Международный День стоматолога отмечается 9 февраля. Amic.ru решил к этому дню собрать фотоподборку манекенов, на которых тренируются студенты-стоматологи, перед тем как приступить к практике на живых людях. Зачастую они выглядят странно и даже ужасающе.
Предлагаем вам убедиться в этом.
Комментарии
А где пособие на чем тренируются будущие проктологи и гинекологи?
- Ты чего больше всего боишься?
- Стоматологов и темноты.
- Про стоматологов понятно, а почему темноты?
- А хрен его знает, сколько там в темноте стоматологов...
на пятом фото явно Путина копия.