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Нужен ли КВН на Алтае?

Нет. Хватит шутить: на заводах работать некому!

Я - фанат игры и знаю все шутки барнаульских команд. Нужно сохранить Квн-движение на Алтае.

Мне без разницы. КВН не смотрю, но пусть ребята играют.