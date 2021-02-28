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Новости

Зима, пока! Двадцать потрясающих снежных снимков

, ИА "Амител"
Календарная зима подошла к концу

Фото: pixabay.com

Вот и подошел к концу последний месяц зимы. Впереди весна и новые впечатления.

А редакция amic.ru предлагает вам в этот день подборку атмосферных зимних снимков.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

28.02.2018 10:39
- гость -

Красота.

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