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Мейн-кун (Maine coon) – американская порода кошек, впервые представленная на выставках в Бостоне и Нью-Йорке в 1861 году. Это одна из самых крупных пород кошачьих. Высота взрослых кошек достигает от 25 до 41 см, а общая длина с хвостом до 120 см.

Существует миф, будто бы мейн-кун является результатом скрещивания кошек с енотами.