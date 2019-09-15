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Мейн-куны – огромные кошки, в которых невозможно не влюбиться

, ИА "Амител"
Эти кошки, кстати, обладают великолепными охотничьими качествами

Фото: boredpanda.com

Мейн-кун (Maine coon) – американская порода кошек, впервые представленная на выставках в Бостоне и Нью-Йорке в 1861 году. Это одна из самых крупных пород кошачьих. Высота взрослых кошек достигает от 25 до 41 см, а общая длина с хвостом до 120 см. 

Существует миф, будто бы мейн-кун является результатом скрещивания кошек с енотами.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

10.05.2018 08:06
Filin

кииисы

10.05.2018 08:29
Трутень

Стоят енти кисы не хило, а болеют чаще обычного.

10.05.2018 08:40
Ируся

нормально они стОят,если не брать суперродословную и не для разведения.Болеют не чаще других при должном уходе.....Но вот кАкают они-прости,Господи,похлеще людей. а так-они прикольные.Добрые мурлыки.

10.05.2018 08:48
- гость -

Матерь божья, сколько шерсти! При такой кошке дом надо пылесосить утром и вечером ежедневно!

10.05.2018 08:52
Бабуля

А как они орут по ночам,когда кошку или кота просят..трындец полный(и какают как приличные собаки..

10.05.2018 09:56
Митенька ржевский


Надо понимать, что мейн кун - не совсем обычная домашняя кошка... точнее, совсем не домашняя кошка...
А мейн кун они называются из-за пристрастия к воде- прежде чем пить,
мейн кун (main coon) обязательно "пороет" воду лапами, как и енот (rocoon)

10.05.2018 09:57
Митенька ржевский

Пардон, "енот" по-английски racoon

10.05.2018 10:22
Аннет

Точно, как только мой мейн-куша ходит "на горшок" - нужно убирать моментально, иначе вся квартира пропахнет, и лопаткой за раз все "добро" не зачерпнешь. И да, воду каждый раз "роет", перед тем как пить) Но зато он большой и милый, и любит спать прижавшись щека к щеке, очень игривый. Но паскуда та еще - дерет обои, шторы, сбрасывает телефон если зазеваешься и положишь на стол. Еще ооочень трусливый. Как только кто приходит - сразу улепетывает и пытается свою большую тушу под диван запихнуть))))

10.05.2018 10:53
гость

у меня британец, а ведёт себя как ваш мейнкот ))
"Но паскуда та еще - дерет обои, шторы, сбрасывает телефон если зазеваешься и положишь на стол. Еще ооочень трусливый. Как только кто приходит - сразу улепетывает и пытается свою большую тушу под диван запихнуть))))"
они, породистые, все такие труселя????

10.05.2018 11:21
- гость -

10.05.2018 10:53
гость
А у нас чистопородный "дворянин", а ведет себя точно так же. Так что, это не от породы зависит.

10.05.2018 11:43
Рита Рита

Нашему мейкуше 1год. Милейшее создание, очень чистоплотный, ласковый и умный кот. Мы его называем котопёс, так как его поведение похоже на собачье. Любит играть футбол мячом, спит исключительно рядом на кровати.

10.05.2018 12:06
kkk

дома 2 кота и кошка Мейн-куны. все из питомника. при нормальном уходе на здоровье не жаловались (3 раза по дереву постучал). один из котов (чемпион Европы) пьёт из-под крана. если приспичит, может из посудины с водой, но считает, что это ниже его достоинства. остальные роют воду). у некоторых питомцы, как собаки, приносят мячик. у нас такого не наблюдается. научил котов подавать лапу. все очень любят хозяев. ласковые. обои не дерут, приучены к чесалке. если кто приходит, удирает только один - младший кот. для туалета используем наполнитель, в квартире запаха нет. шерсть есть - убираем, пылесосим.

10.05.2018 12:21
Аннет

У нас тоже впитывающий наполнитель, но от запаха он не спасает, т.к. сразу распространяется все это...
Мы его в питомнике брали, и его братья сестры вроде не трусливы. Да и он боится только чужих. Своим и навалять может, если обидят. Например, если ребенок его как-то заденет, он очень больно раздает лапой пощечины. Помимо мейнкунчика у нас дома невская маскарадная и сиамская кошки, уживаются хорошо, днем спят стаей. Но люблю больше всех мейн-куна, т.к. он очень умный, большой и мягкий, с характером.

10.05.2018 12:21
- гость -

в магазин сам поди ходит..и на машинке может)

10.05.2018 12:38
- гость -

фууу... сколько блохоносов

10.05.2018 12:42
Авва

Кунов нельзя заводить в семье с маленькими детьми. Не поддавайтесь на милую внешность котят-кунят. Это большой, умный, независимый зверь с огромными когтями и зубами, который не пощщадит никого в своих охотничьих угодьях. Надо иметь большое терпение, когдв в 4 утра по вам скачет зверюга в 11 кг, пытаясь выцарапать из под одеяла лакомый кусочек руки или ноги.

10.05.2018 13:13
Митенька ржевский


10.05.2018 12:42
Авва
***
Всё так и есть!

10.05.2018 13:33
Golden Glory

Люди, откуда столько дикости о породе взято? У меня куны и маленький ребенок, нет лучше няньки, спокойные, терпеливые, очень умные кошки. Никакого ночного ора и порчи обоев, это не от породы зависит,а от воспитания. По описанию я вообще не верю,что у вас Кун, скорее всего полукровка с Авито, из разряда "нам бы подешевле, мы же для себя". Там породы и близко нет. Кунов запрещено скрещивать с другими породами, характера истинного куна там не будет. Породу подтверждают только документы. Вы же не купите машину- квартиру без документов, вот и тут так же.

10.05.2018 13:49
Аннет

Golden Glory, у нас с питомника, с документами. Взяли его когда ему 1 год был. Это, по вашему не муйн кун?
https://yadi.sk/i/c2vDCB5A3VeXP5
https://yadi.sk/i/45PxWQk63VeXei
https://yadi.sk/i/xl5RFSyh3VeXhQ

7.11.2018 08:43
месный

хренасе мявкалки

7.11.2018 08:51
Анне, Митеньке, Авве

Кун взятый из приличного питомника, в котором не просто ставят цель народить по-больше и продать по-быстрее, обладает спокойным, абсолютно не агрессивным характером и устойчивой психикой. Правильно Глори пишет, взяли абы где по-дешевле, а теперь рассказываете страсти мордасти, так и бродят байки по инету. Куны очень любопытны и дружелюбны. В силу своих размеров могут наносить ущерб дому, в виде сваленных цветков и ваз, ну телефон со стола стянуть конечно, хоть не чашку с кофе и то хорошо )). А вот обои драть, это только от воспитания, вернее его отсутствие. Да, и по-скакать они могут по тебе в 4 утра, но это уж как вы себя поставите )) У нас такое отношение позволительно только к мужу (потому что он сам позволяет ), ко мне идут обниматься строго только после звонка будильника ). Гостей встречает первым, как буд-то это к нему пришли )). Воду не копает. Детей обожает - играет с детьми наших друзей в машинки и всякие другие игрушки, или просто сидит рядом и наблюдает. Вы своих кунов брали в "питомнике" в возрасте месяцев 2? А из хороших питомников их отдают не раньше 4-х, когда будут привиты не только вакцины, но и основы поведения в человеческом обществе.

7.11.2018 09:55
- гость -

Чудо какое!
Кот и собака в одном)

7.11.2018 09:57
месный

7.11.2018 09:55
- гость -

Кот и собака в одном - это сервал

7.11.2018 10:12
- гость -

Не, сервал слишком хищный длчн содержания дома)

7.11.2018 10:54
Митенька ржевский

7.11.2018 08:51
***
И нахрена мне эта Ваша исповедь? У меня мейн куну 5 лет, из одного из лучших питомников, и он не единственный кот в семье, опыта содержания кошачьих поболе чем у некоторых "заводчиков"... Так что...

7.11.2018 12:09
- гость -

А у нас Барсик обычный, подобрали на улице маленьким. Похож на сиамского, но глаза обычные. А ведёт себя так же нагло как ваши куны. И спит в ногах. Любит мясо, но съест и вареную капусту цветную, и запечёную тыкву и кусочек маринованного огурца.В колбасе, деревня, вообще не разбирается, лопает любую. На старой кошке мы проверяли настоящая или нет, та аристократка, понимала, сметану магазинную терпеть не могла, а этот осовреиенился, выживать-то надо. И гостей встречает и провожает в обяз вместе с нами. Женщин любит, в смысле, кошек. Ну, вы хвалитесь, и мне про Барсика захотелось,

8.11.2018 19:43
Ольга

они классные, самые лучшие, кошки-компаньоны, всегда рядом, к двери бежит первый, не боится, в руки себя брать не позволяет, только когда сам захочет, любит общаться, отвечает, когда с ним разговариваешь.Воду перед тем как пить - копает, так это их изюминка, шерсти с них меньше, чем с обычного гладкошерстного кота, главное вычесывать хотя бы раз в месяц. К малышам относится бережно и терпеливо, когти не распускает. По утрам будет лежать до тех пор, пока я не встану. Может это у нас такой интеллигент

15.09.2019 08:42
- гость -

Теперь каждый год здесь будут эту породу рекламировать?

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