На трассе Барнаул – Рубцовск женщина пожертвовала собой, пытаясь спасти детей, сообщает подписчица паблика "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Трагедия произошла 24 мая после ДТП с участием четырех машин. Женщина-водитель по неизвестной причине вышла из автомобиля и сквозь дым от горящей травы заметила несущуюся по направлению к ее авто на полном ходу фуру.
А на заднем сиденье ее транспортного средства находились двое детей. По всей видимости, не видя другого выхода, мать побежала навстречу фуре, пытаясь собой остановить ее.
По словам очевидца, грузовик немного потерял в скорости после наезда на пешехода, но все равно протаранил машину с детьми, смяв заднюю ее часть.
Малолетние пассажиры пострадали. Очевидцы помогали извлекать их из покореженного транспортного средства. Пожертвовавшая собой женщина скончалась на месте происшествия.
Комментарии
А поджигателя травы полицаи не желают найти ?
Блин ну видимость плохая ну скинь скорость то.ехал бы 40 км и женщина отскочить успела б и авто с детьми помял бы максимум.А даже 60 на фуре это уже все там маячь не маячь за 50 метров ничего не сделаешь.
И зачем вышла, такая плохая видимость на трассе...
У всех один только вопрос. Зачем она вышла из авто? Ее сбили именно в этот момент, а не когда она увидела фуру и якобы побежала к детям их спасть, как везде пишут. Спасать от кого?
Вообще не пойму зачем она там остановилась. Место такое узкое,отбойники по краям,через пару сотен метров есть обочина. Машина что ли сломалась?
Видимость ноль, зачем останавливаться в таком месте? Можно проехать немного дальше и встать у обочины а не у ограждений с заужением, но , поздно махать крыльями проглого не вернуть. ;(
У фуровода не хватило ума ехать медленней из за плохой видимости??? Благодаря ему дети остались без матери.....
Склоняю голову перед материнским подвигом. Царствие ей небесное а малышам выздоровления и счастливой жизни
дальнобой не мог в кювет съехать?
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он не смог ни остановиться, ни обрулить женщину, значит он неправильно выбрал скоростной режим
по вашему, после того, как он ее сбил, он должен был уйти в кювет? очевидно, на обочине как раз должны были в это время находиться люди, которые (возможно) уже вышли из машин в целях безопасности, плюс на обочине тормозной путь будет больше, чем на асфальте