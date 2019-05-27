Алтайскому государственному техническому университету присудили почетное звание "Победитель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2018-2019 учебного года".
Это стало итогом успешного участия студентов факультета информационных технологий АлтГТУ в Интернет-олимпиадах по информатике и математике.
В адрес университета поступило Благодарственное письмо Национального фонда поддержки инноваций в сфере образования и Научно-исследовательского института мониторинга качества образования за активное и успешное участие студентов АлтГТУ в Интернет-олимпиадах 2018-2019 учебного года.
"Участвуя в олимпиадах инновационного характера, ваш вуз позиционирует себя как образовательное учреждение с большими стратегическими амбициями, где пристальное внимание уделяется отбору талантливой молодежи, – говорится в письме. – Ваши студенты показали высокий уровень подготовки в первом туре Интернет-олимпиады, достойно представили свой вуз в заключительном туре Олимпиады".
Организаторы олимпиады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и активное участие студентов АлтГТУ в олимпиадах следующего сезона.