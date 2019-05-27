Алтайские гребцы на первенстве России взяли 3 золотые медали

Три золотые медали добавили в свою копилку алтайские гребцына Первенстве России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования (юниоры и юниорки до 19 лет) прошли с 22 по 26 мая 2019 года в Москве. Это был отбор на юниорское первенство Европы, которое состоится с 11 по 14 июля в Чехии.
Воспитанники Алтайской краевой СШОР имени Константина Костенко порадовали своих тренеров итогами соревнований: два "золота" на счету Владлена Ушакова, который выиграл первенство страны в байдарке-двойке на дистанции 500 метров, а затем праздновал успех на этой же дистанции в байдарке-четвёрке. Одно золото завоевала Ангелина Рябицкая, которая стала победительницей первенства России в байдарке-четвёрке на дистанции пятьсот метров.
Помимо золотых медалей у Ангелины Рябицкой бронза в байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров.
Директор спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко Юрий Морозов, который в интервью "Алтайскому спорту" сообщил, что ребята выполнили "программу-минимум", сейчас нужно покорять новые вершины, а потому в программу тренировок будут внесены коррективы:
"Программу-минимум мы выполнили — Владлен Ушаков 100 процентов отобрался на первенство Европы, выиграв соревнования в байдарке двойке и четвёрке. Надеялись (и тренеры сборной тоже об этом говорили), что Владлен будет первым и в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. Но он занял четвёртое место. Обидно, что Ангелина Рябицкая скорее всего не попадёт на Европу, хотя у неё золото в байдарке-четвёрке и третье место в байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров. Ангелину подвело неудачное выступление в личных соревнованиях на дистанции 500 метров, где она не попала в финал. Но Ангелине и в следующем году ещё выступать по этому возрасту. Будем вносить определённые корректировки в планы подготовки. С техникой у ребят сейчас всё в порядке, но немного надо добавить физически — не хватает силы и выносливости. Будем зимой активнее заниматься физической подготовкой".
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