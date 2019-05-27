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Предприятия Барнаула могут временно отключить от газоснабжения из-за ДТП

, ИА "Амител"
Есть вероятность, что временно от газоснабжения будут отключены некоторые предприятия
В Барнауле в результате ДТП на проспекте Калинина был поврежден газопровод д-530

В Барнауле в результате ДТП на проспекте Калинина был поврежден газопровод д-530

По информации компании "Газпром газораспределение Барнаул", в результате ДТП, произошедшего в Барнауле в понедельник днем, 27 мая, была деформирована труба газопровода.

"На месте аварии присутствуют специалисты и необходимая техника. В настоящее время решается вопрос о переподключении потребителей на другую магистраль. Есть вероятность, что временно от газоснабжения будут отключены некоторые предприятия. В ближайшее время начнутся аварийно-восстановительные работы", – сообщили ИА "Амител" .

Напомним, в Барнауле в результате ДТП на проспекте Калинина был поврежден газопровод д-530.

"Тойота Ипсум" врезалась в газовую трубу. Труба повреждена. Службы на месте. Водители предупреждают: "Стоит оцепление, никого не пускают, пробка по Калинина и Космонавтов", – рассказали ранее в интернет-сообществе "Барнаул 22".

В результате повреждения газопровода, как отмечают очевидцы, газ выходил наружу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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