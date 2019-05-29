Захарова пошутила над возвращением Саакашвили на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook пошутила по поводу возвращения украинского гражданства экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
"Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", – написала Захарова.
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о возвращении гражданства Саакашвили. После он пообещал вернуться в страну уже в эту среду, 29 мая.
В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004-2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства и выдворен из страны.
Что касается Королевой, которая родилась в Киеве, то Служба безопасности Украины в октябре 2016 года запретила ей въезд в страну на пять лет. Она подала иск в ЕСПЧ.
Комментарии
Вчерась в тиливизаре Наш Платошкин так расчихвостил эту сакашвилю,а седня вот Наша Псака Нас весилит.ха ха
Наведёт порядок вна Украине дважды украинец,единожды грузин.
PS А что скажет товарищ Аваков?
"Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили"
И это уровень нашего Министерства Иностранных Дел. *фейспалм* С какой панели ее подобрали?
Ну а что Захарова она не Виталий Чуркин, она становится русской Псакой. От себя много что добавит, не взвешаны слова, да и вообще женщина эмоциональная. На такую должность нельзя брать таких, у них язык как помело. Ну а официальное лицо от МВД Ирина Волк как вам? Это тьма ребята, смеялись мы над Псакой...
Ничаво, Трамп придэ, порядок наведэ, и у нас и у вас.
Ох и много у нас умнеющих буратин и мальвин:по уму, по образованию,по культуре на голову выше официального представителя МИД России ))
Кстати,а как там уже не наша маша гайдар,верный друг и соратник михи?
Трамп-то да,трамп-то супермен-летающий гражданин соед. штатов америки.
Ну что.Президентом он был (Михеи́л Николо́зис дзе Саакашви́ли),губернатором был (Михайло Миколайович),может на данный исторический момент Зеленский его мэром какого-нибудь города назначит?
PS Киев не трогать: там человек на своём месте:мосты строит,дороги расширяет.
Достала эта матрёшка со своими тупыми приколами. Сколько можно нам вешать лапшу про "врагов"?
Лучше пусть про кремлевского сидельца пошутит, раз такая вострая на язык.
Я наверное недели две украинские каналы смотрел, когда Саакашивили майдан собирал и потом по крыше убегал. К концу второй недели уже понимал их язык, когда его "затримали". Это значит задержали. Если Порошенко его по крыше гонял и потом выгнал, то теперь он вернулся, наверное Порошенко будет по крышам убегать
29.05.2019 15:27 Ничего ты себе нашел развлечение, я наши то новости не смотрю а украинские тем более. После них прямо настроения никакого нет)
Вряд ли Саакашвили и дальше будет заниматься на Украине политической деятельностью.Недавно Путин,ухмыляясь, сказал:"Например,было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку,который в прошлом был грузином,а сегодня считает себя украинцем.Также как и других граждан страны,которые были вынужденные покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные".Беня уже тама,Миха ещё нет.