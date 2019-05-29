Захарова пошутила над возвращением Саакашвили на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook пошутила по поводу возвращения украинского гражданства экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

"Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", – написала Захарова.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о возвращении гражданства Саакашвили. После он пообещал вернуться в страну уже в эту среду, 29 мая.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004-2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства и выдворен из страны.

Что касается Королевой, которая родилась в Киеве, то Служба безопасности Украины в октябре 2016 года запретила ей въезд в страну на пять лет. Она подала иск в ЕСПЧ.