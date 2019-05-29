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Новости

Захарова пошутила над возвращением Саакашвили на Украину

, ИА "Амител"
Ранее на сайте президента Украины появился указ о возвращении гражданства Саакашвили
Захарова предположила, что теперь на Украину пустят и певицу Наташу Королеву / Фото: amp.akcenty.com.ua

Захарова предположила, что теперь на Украину пустят и певицу Наташу Королеву / Фото: amp.akcenty.com.ua

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook пошутила по поводу возвращения украинского гражданства экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

"Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", – написала Захарова.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о возвращении гражданства Саакашвили. После он пообещал вернуться в страну уже в эту среду, 29 мая.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004-2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства и выдворен из страны.

Что касается Королевой, которая родилась в Киеве, то Служба безопасности Украины в октябре 2016 года запретила ей въезд в страну на пять лет. Она подала иск в ЕСПЧ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.05.2019 07:38
Даша Сибирячк

Вчерась в тиливизаре Наш Платошкин так расчихвостил эту сакашвилю,а седня вот Наша Псака Нас весилит.ха ха

1  0
29.05.2019 07:47
- гость -

Наведёт порядок вна Украине дважды украинец,единожды грузин.
PS А что скажет товарищ Аваков?

0  1
29.05.2019 08:15
Злобная бабка

"Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили"

И это уровень нашего Министерства Иностранных Дел. *фейспалм* С какой панели ее подобрали?

1  0
29.05.2019 09:18
- гость -

Ну а что Захарова она не Виталий Чуркин, она становится русской Псакой. От себя много что добавит, не взвешаны слова, да и вообще женщина эмоциональная. На такую должность нельзя брать таких, у них язык как помело. Ну а официальное лицо от МВД Ирина Волк как вам? Это тьма ребята, смеялись мы над Псакой...

1  0
29.05.2019 10:13
Хахол незалэжний

Ничаво, Трамп придэ, порядок наведэ, и у нас и у вас.

0  0
29.05.2019 10:17
- гость -

Ох и много у нас умнеющих буратин и мальвин:по уму, по образованию,по культуре на голову выше официального представителя МИД России ))

0  0
29.05.2019 10:21
- гость -

Кстати,а как там уже не наша маша гайдар,верный друг и соратник михи?

0  0
29.05.2019 10:23
- гость -

Трамп-то да,трамп-то супермен-летающий гражданин соед. штатов америки.

0  0
29.05.2019 10:49
- гость -

Ну что.Президентом он был (Михеи&#769;л Николо&#769;зис дзе Саакашви&#769;ли),губернатором был (Михайло Миколайович),может на данный исторический момент Зеленский его мэром какого-нибудь города назначит?
PS Киев не трогать: там человек на своём месте:мосты строит,дороги расширяет.

0  0
29.05.2019 12:34
- гость -

Достала эта матрёшка со своими тупыми приколами. Сколько можно нам вешать лапшу про "врагов"?
Лучше пусть про кремлевского сидельца пошутит, раз такая вострая на язык.

0  0
29.05.2019 15:27
гость

Я наверное недели две украинские каналы смотрел, когда Саакашивили майдан собирал и потом по крыше убегал. К концу второй недели уже понимал их язык, когда его "затримали". Это значит задержали. Если Порошенко его по крыше гонял и потом выгнал, то теперь он вернулся, наверное Порошенко будет по крышам убегать

0  0
29.05.2019 15:50
- гость -

29.05.2019 15:27 Ничего ты себе нашел развлечение, я наши то новости не смотрю а украинские тем более. После них прямо настроения никакого нет)

0  0
29.05.2019 15:54
- гость -

Вряд ли Саакашвили и дальше будет заниматься на Украине политической деятельностью.Недавно Путин,ухмыляясь, сказал:"Например,было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку,который в прошлом был грузином,а сегодня считает себя украинцем.Также как и других граждан страны,которые были вынужденные покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные".Беня уже тама,Миха ещё нет.

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