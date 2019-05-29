Незнакомец выгнал женщину из собственной квартиры в Новоалтайске и закрылся внутри, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Только вызванные ею правоохранители смогли помочь вернуться ей в свое жилье.

Началось все с ночного стука в дверь. Женщина открыла ее, чтобы узнать, что случилось.

Мужчина сразу же ворвался в дом, вытолкнув женщину на площадку, после чего закрылся изнутри.

Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина в состоянии алкогольного опьянения просто перепутал подъезд и думал, что это его квартира.

Тем не менее в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица"). Вскоре он предстанет перед судом.