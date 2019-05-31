Международный фестиваль дзюдо пройдет в Барнауле

XVI Международный фестиваль дзюдо в Сибирском федеральном округе на призы пятикратного чемпиона мира по самбо Владимира Шкалова с 31 мая по 2 июня проходит в Барнауле.

Как сообщается на сайте Минспорта, состязания организованы на базе спортивного комплекса "Победа". Торжественное открытие фестиваля состоится 1 июня. В "Федерации дзюдо Алтайского края" ежегодно в соревнованиях участвуют около 1000 спортсменов из четырнадцати регионов России. Также приезжают дзюдоисты из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Армении и др.

В 2019 году Фестиваль дзюдо проходит в XVI раз. Заявились спортсмены из Сибири и Урала, а также стран ближнего зарубежья. Борьба за призовые места развернется в шести возрастных категориях.



